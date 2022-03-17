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"Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон – элементарно хотя бы чай попить!": россияне начинают чувствовать "улучшение" от режима Путина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россияне, надеявшиеся, что можно тихонько пересидеть правление Путина, постоянно повторяя "мы вне политики", теперь вынуждены биться за сахар. Правда только там, где он есть – потому что теперь это дефицит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

А дальше россиянам тоже не будет "сладко". Ежедневные обходы городских супермаркетов, многочасовые очереди и потасовки у продуктовых тележек — так россияне отреагировали на исчезновение сахара с полок магазинов по всей стране после начала вторжения России в Украину. Власти утверждают, что дефицита этого товара нет, а в перебоях поставок и его удорожании обвиняют непорядочных поставщиков и фасовщиков (вот вам уже и нашли "врагов народа").

Федеральная антимонопольная служба приступила к антикартельным проверкам крупнейших производителей сахара. Ранее антимонопольная служба заявила, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями.

Также смотрите: Будьте людьми. Успокойтесь!, - в российском магазине возникла толкотня за сахаром. ВИДЕО

За хроникой самоуничтожения России можно следить по ссылке.
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Топ комментарии
+65
До самогона в рашке редко когда дело доходит - бражку пьют .
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17.03.2022 13:08
+36
Дичина.Це тільки початок.Будете лайно там жерти.
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17.03.2022 13:08
+23
Рузгє!
Сахар из мочи можете добывать!
Пейте, не обляпайтесь!
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17.03.2022 13:09
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До самогона в рашке редко когда дело доходит - бражку пьют .
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17.03.2022 13:08 Ответить
Можна подумать, що сахар їм Порошенко поставляв.
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17.03.2022 13:26 Ответить
Капец свинособаки --- это даже не начало дальше будет веселее
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17.03.2022 13:36 Ответить
я тоже пил брагу в селе из абрикос, нормальная вкусная без косточек
вместо сахара можно старое варенье добавлять или сгущенку просроченную для самогона
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17.03.2022 15:10 Ответить
с сольоными буями будете чай пить вприглядку
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17.03.2022 15:13 Ответить
В одному офісі, де я працював, була в нас прибиральниця баба Маша, а діло було на початку 2014-го, вона ще "клєйміла" "біндер" і "яйценюка". Якось вона нам розповіла історію з життя: як напилася бражки з картоплі десь в Сибіру "на родінє" і була п'яна, було їй тоді.... 12 років(десь 60-і роки). Ось все, що потрібно про них знати...
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17.03.2022 15:39 Ответить
Дичина.Це тільки початок.Будете лайно там жерти.
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17.03.2022 13:08 Ответить
Уже даже злости не осталось к нацистким оркам--осталось нечто большее--чуство бесконечной брезгливости,как к забытой на год баночке с с калом для анализа.
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17.03.2022 13:09 Ответить
Рузгє!
Сахар из мочи можете добывать!
Пейте, не обляпайтесь!
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17.03.2022 13:09 Ответить
після доллара, головна валюта на росії, це шмурдяк з сахару та дрождів. Рубль на третьому місці.
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17.03.2022 13:09 Ответить
опарышевые питомники и мушиные фермы. Опарыши на муку, мухи сушеные на котлеты.
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17.03.2022 13:10 Ответить
Санкції тут поки що ні при чому, цукор в них російський, просто продавці притримують
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17.03.2022 13:12 Ответить
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17.03.2022 13:12 Ответить
ДУРНІ ЛАПАТНИКІ ДО КІНЦЯ СВОЇХ ЛАПАТНИХ ДНІВ БУДУТЬ ЛАПТЄМ ЩІ ХЛЄБАТЬ-ПРІ ЕТОМ ПОСТОЯННО ВИПЛАЧІВАЯ РЄПАРАЦІЇ УКРАЇНІ...
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17.03.2022 13:12 Ответить
и соль не забывайте, х№й без соли совсем не вкусно, а это будет ваше единственное блюдо на много лет
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17.03.2022 13:13 Ответить
Ми харошые!
Ми невинаватые!
Снимите санкции!
Эта фсьо путин!
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17.03.2022 13:14 Ответить
Вось зусiм ня так, будзе: пукiн - добры, а цукра няма таму, што ва усiм вiнаватыя амерыканцы.
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17.03.2022 14:39 Ответить
Цього разу гуманітарки не буде!
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17.03.2022 13:16 Ответить
Надеюсь на это. Надеюсь, что сердобольные американцы-немцы-французы покажут ***** фак.
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17.03.2022 13:24 Ответить
тупые москали, сахар - зло, очень вредно для здоровья. Сахар - белая смерть
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17.03.2022 13:16 Ответить
Проблеми орків мене не хвилюють
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17.03.2022 13:17 Ответить
Животные, ****
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17.03.2022 13:19 Ответить
Кацапи, не хвилюйтеся, що цукру не вистачило, скоро ***** вам його цілими мішками в підвали підкидати почне. От тоді і хвилюйтеся!
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17.03.2022 13:21 Ответить
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17.03.2022 13:21 Ответить
Желаю в скорости им перейти на собак, а потом на собственных детей...
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17.03.2022 13:21 Ответить
говноеды это только цветочки вот оптовые склады опустеют и начнётся эсэсэсэра 2 нихера с импортного не будет а он у вас 70%
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17.03.2022 13:24 Ответить
))))))))))))))) Bravo ))))))))
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17.03.2022 13:24 Ответить
"Нравится".
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17.03.2022 13:25 Ответить
Чай теж скоро буде лише моркв´яний - хай п'є вприглядку… (фотку цукру відкрий у йотафоні, поглядуй і пий)
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17.03.2022 13:25 Ответить
МУХОПИТОМНИКИ ВАШЕ ВСЁ ))))
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17.03.2022 13:25 Ответить
Це диверсійні групи цукрових бабусь. Вони ходять по російським магазинам і почнають розбирати цукор створюючи паніку. Є також гречані диверсійні групи, та сольові. Особливо небезпечні - горохові диверсійні групи. Люди, які піддіалися їх впливу, переївши, потерпають від вздуття та задухи.
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17.03.2022 13:25 Ответить
нам ничего не придется с раей делать - они сами друг друга перегрызут....
жалкий народец....
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17.03.2022 13:27 Ответить
Росьянці, немає цукру, то слідкуйте за підвалом, він там
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17.03.2022 13:29 Ответить
Бояра та ягель - то всі ваші скрепи.
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17.03.2022 13:37 Ответить
Все дорожает, все заканчивается, нихуя нету но мы за *****, мы любим рабство! Типові кацапи, нічого з них взяти🤮
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17.03.2022 13:37 Ответить
Назад до СРСР тварюки
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17.03.2022 13:46 Ответить
Это дикое племя.
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17.03.2022 13:54 Ответить
черга в магаз - це духовна практика раССіі. Допоможемо відродити древню раССійську духовність!
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17.03.2022 13:56 Ответить
Скоро и собачьи консервы им будут только сниться..
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17.03.2022 14:21 Ответить
Бояришник пийте,кацапи!
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17.03.2022 14:23 Ответить
Союз розвалився після введення талонів на цукор

Чекаємо....
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17.03.2022 14:26 Ответить
знову повертаються. В середині 50 років (не афішується) СРСР став перед продпроблемою. Війна,обмаль трудрезервів,техніки катма. Вирішили розорювати цілину, хоч шось а буде. Молотов вимагав кинути все в Нечерноземье ( так "вміло" назвав мокшандію). Його та сталінців послали. В Казахстані недород, почалися чвари. Вирішили закуповувати в Америці. Все одно не вистачало. А Нечерноземье так і стоїть нерозпахане. Коли никитка забіг з ракетками на Кубу, америкоси припинили продаж пшениці, затягнули пояси, хліб став називатись тільки хібом. Черги за хлібом, боротьба з "скармливаньем хлєба скоту" і інші художества. Нікітку прогнали, ще 4 роки викручувались. Потім нафта і все притихло. А тепер знову "возвращаются в родние пенати". Мордвин Володин пропонує відкрити в Маку "Блинние" імпортозамещение, однако.
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17.03.2022 14:30 Ответить
люди 60+ знають про це жахіття, а вчителі історії до сих пір "вчать історії" молоде покоління по підручниках писаними при СССР
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18.03.2022 10:26 Ответить
Они же хотели вернутся в СССР. Тут всё скрено. На, берите и радуйтесь. Будет ещё больше. А сахара много употреблять в пище - очень плохо для здоровья.
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17.03.2022 14:30 Ответить
И соли ему насыпьте. Шоб было с чем Х.. доесть..
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17.03.2022 14:53 Ответить
Аххаха, смешные русачки.
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17.03.2022 14:56 Ответить
русское быдло
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17.03.2022 14:56 Ответить
Орки,сосите писос пыни.Шойгу сказал,что его кутак солодкий
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17.03.2022 14:59 Ответить
КОГДА подобное будет в ликеро-водочных отделах, тогда смело можно будет говорить - роиися в перде !!!!
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17.03.2022 15:08 Ответить
Чой-то на разборе сахеру не слышно криков "Путин! Путин - президент мира!"
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17.03.2022 15:25 Ответить
Дальше будет веселее!
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17.03.2022 16:06 Ответить
Це лише початок. А потім буде всєнародная генітально-малосольна дієта, розрекламована старпером з бійська.
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17.03.2022 16:31 Ответить
Очевидно перешли на рецепт-килограмм говна на килограмм сахара..
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17.03.2022 16:53 Ответить
самогона им нужно много, "праздновать" поминки будут долго
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17.03.2022 16:55 Ответить
Карликовый ***** по имени ***** заботиться о вас . Держитесь и мы вас до давим...Жалости просто Ноль.. Слава Украине !!!!!
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17.03.2022 17:14 Ответить
"бирьозавьій сок" пийте, нЕлюди
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17.03.2022 17:23 Ответить
та то певно Байден віноват
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17.03.2022 17:30 Ответить
Зато ***** самій лучший
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17.03.2022 17:52 Ответить
Ватное стадо, противно даже смотреть.
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17.03.2022 18:24 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 04:32 Ответить
 
 