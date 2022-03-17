"У нас нет мощи уже, 70% техники раз##бали. Мы тупо с##бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - разговор оккупанта с женой. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Спецслужбы перехватили еще один телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева. Российский оккупант плачется своей жене о реалиях войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- У нас нет уже того боевого могущества, нас тупо раздолбали! Я думал, что в России все за#бись, оказывается них#я не за#бись. Короче, можно сказать, мы тупо съ#бываемся!
- А вы почему не х#ярите никого?
- Из чего? Разве у меня есть пушка, миномет или танк?
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Продажна шкура попала в "жопу"
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Слава нації
Смерть москалям
-да вот так!" =) смешные зверюшки
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
Земля бетоном.
https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q