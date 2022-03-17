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армия РФ (15312) война (46506)

"У нас нет мощи уже, 70% техники раз##бали. Мы тупо с##бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - разговор оккупанта с женой. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецслужбы перехватили еще один телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева. Российский оккупант плачется своей жене о реалиях войны в Украине.

  Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- У нас нет уже того боевого могущества, нас тупо раздолбали! Я думал, что в России все за#бись, оказывается них#я не за#бись. Короче, можно сказать, мы тупо съ#бываемся!
- А вы почему не х#ярите никого?
- Из чего? Разве у меня есть пушка, миномет или танк?

Также смотрите: "Знаем на кого нам охотиться!": ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+83
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17.03.2022 13:45
+82
Українці ще просто розминаються. А на фініші ви всі трупи, підари лаптеногі.
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17.03.2022 13:40
+60
Вот это мне нравится: "- ты ж смотри, не говори никому ничего …" короче, согласны молча сдохнуть. И это тоже нормальный вариант.
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17.03.2022 13:43
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Про "жЫнку" зачетно !
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17.03.2022 13:38 Ответить
Українці ще просто розминаються. А на фініші ви всі трупи, підари лаптеногі.
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17.03.2022 13:40 Ответить
Судячи з того, що вчора-позавчора під Миколаївом орків їбашили добряче, то ця тварина з "каманднава пункта" вже вдобрює землю скоріш за все
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17.03.2022 15:43 Ответить
Судячи з того, цією розмовою "охорона командного пункта" здала свій командний пункт геть з усім потрухом - сюрпри-из 🎁 (💣) Хай буде більше таких дурних орків!
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17.03.2022 16:54 Ответить
У кацапов конгитивный диссонанс. Они так долго были в матрице своего зомбоящика, что искренне поверили в её реальность.
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17.03.2022 14:32 Ответить
Вот она, реальность кассабская ...

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18.03.2022 10:58 Ответить
Вот это мне нравится: "- ты ж смотри, не говори никому ничего …" короче, согласны молча сдохнуть. И это тоже нормальный вариант.
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17.03.2022 13:43 Ответить
РАСЄЯ СВАІХ НЄ БРАСАЄТ-АНА НА НІХ ПРОСТА СРЬОТ...
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17.03.2022 13:43 Ответить
Как в песне у Гребенщикова: "нас с тобою *****....ли".
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17.03.2022 13:45 Ответить
БГ - Подмога (нас с тобою на*бали) - YouTube
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17.03.2022 18:41 Ответить
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17.03.2022 13:45 Ответить
Та це ще й непоганий варіант...
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17.03.2022 13:50 Ответить
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18.03.2022 10:54 Ответить
Калантярян и Кожугет везут Пыню на тачанке.
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17.03.2022 15:22 Ответить
Орки ******** на Київ. Прямо в парадній формі.
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17.03.2022 19:52 Ответить
🤣
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17.03.2022 23:49 Ответить
прое**льская фидерация ))
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17.03.2022 13:48 Ответить
Парад пленных руZко-фашисто будет.
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17.03.2022 15:34 Ответить
пушечное мясо путина...
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17.03.2022 13:51 Ответить
тупорылые выродки!прокляты будьте и вы%лядки ваши!
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17.03.2022 13:53 Ответить
Что за уроды? Одни матюки ... Это рюсский мир? Провалитесь вы сквозь землю со своим недомерком ублюдочным ...
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17.03.2022 13:56 Ответить


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17.03.2022 19:55 Ответить
Зайшов на bloknot-volgograd. На сайті визнали двохсотими аж 19 защітніков будущєго мордора.
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17.03.2022 13:56 Ответить
Це по їхній області.
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17.03.2022 13:57 Ответить
*какие ваши доказательства*,хэ в пальто? У вас вообще нет потерь ,вы -неубиваемые хрюсские батыры ,так нормуль?
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17.03.2022 14:26 Ответить
судя по акценту - беседа крымчан-предателей
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17.03.2022 14:00 Ответить
Тільки за це подумав )
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17.03.2022 14:02 Ответить
А акцент то у нього кримський а не чістарусскій

Продажна шкура попала в "жопу"
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17.03.2022 14:01 Ответить
І ще ця скєпно-кацапська кількість матів-перематів...
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17.03.2022 14:04 Ответить
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17.03.2022 14:05 Ответить
Вы сами себя убили, придурки. А страшный Бандера обязательно за вами придёт
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17.03.2022 14:12 Ответить
ДУРАК СДАВАЙСЯ ОСТАНЕШЬСЯ ЖИВ
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17.03.2022 14:09 Ответить
личинки рашистов на заднем фоне при разговоре ваты с матом перематом
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17.03.2022 14:12 Ответить
Усваивают, так сказать, с молоком матери.
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17.03.2022 15:53 Ответить
Мова москаля та його самки характеризують їх рівень інтелектуального розвитку. Навіть з тваринами порівнювати не має бажання. Бо тварини - істоти, що гармонійно співіснують в природі.
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17.03.2022 14:14 Ответить
Жопа там, а тут - сафари на аленя..
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17.03.2022 14:16 Ответить
У жінки вся твоя мощь залишилась,кидай все і тікай туди.
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17.03.2022 14:16 Ответить
Какой милый ребенок там вопит вот бы на него авиобомбу скинуть чтобы тварь подохла!
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17.03.2022 14:26 Ответить
ещё и фашистский ****** на фоне визжит .. уже нарожали суки себе подобных ..
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17.03.2022 14:29 Ответить
Не дождется маленький выпердыш своего папку.
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17.03.2022 14:31 Ответить
Москаль..не людина...
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 14:46 Ответить
раССєйській салдат, сдавайся!
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17.03.2022 14:50 Ответить
Что не слово то мат, даже у женщин.Это даже не животные, животные себя так не ведут, это тупая биомассса.
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17.03.2022 15:01 Ответить
Высокий уровень культуры на лицо. Освободители хреновы... в 1940 у нас они таки же оказались. 80 лет спустя ничего не поменялось.
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18.03.2022 10:42 Ответить
А з розмови москалів так і пре "велика російська культура".
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17.03.2022 15:18 Ответить
Блін, послухаєш цих ує...нів і розумієш, ми не просто не один народ ми навіть не один всесвіт
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17.03.2022 15:45 Ответить
ну, виходить ******** російської мови у кацапів нема - одна "связка слов"...
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17.03.2022 17:07 Ответить
"-как это?
-да вот так!" =) смешные зверюшки
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17.03.2022 17:17 Ответить
у нас задача - *********** 🤣
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17.03.2022 17:45 Ответить
виродки.
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17.03.2022 18:51 Ответить
От скільки слухаю я ці розмови між "асвобадітелямі" та їхніми жінками. То хочу мило запихати їм обом в писок. Я дивуюсь, що у такого бидла ще вистачає совісті їхати повчати когось як жити
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17.03.2022 19:03 Ответить
Можливо це була його передсмертна розмова перед зустріччю з Кобзоном.
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17.03.2022 19:44 Ответить
По голосу она по ходу уже пол литра накатила.
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17.03.2022 21:31 Ответить
среднестатистическая, высокоинтеллектуальная беседа, кацапа со своей, блеющей матом, кацапосамкой.
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17.03.2022 23:04 Ответить
Собрался таки хероически орк сдохнуть, оно в принципе не жалеет что пришло убивать мирных людей в чужой стране, оно просто недовольно что с воздуха поддержки нет. Ублюдки, до всех вас доберутся ЗСУ, будете в аду охранять ботокса своего.
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17.03.2022 23:32 Ответить
Це бляха якийсь портал в пекло. Перехрюкування орків між собою - то є еталон огидності.
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18.03.2022 00:13 Ответить
Послушал... Матов много, сути - на три слова. Так и хочется ворваться в разговор с вопросом: "Пацаны, а что у вас случилось?" ))))))))))))))))
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18.03.2022 01:27 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:08 Ответить
Що з ******, Андрюха? Поліщук Андрій Валентинович - донецький зрадник. Втратив частину рила, звільняючи Україну від «бендеровцев».
Земля бетоном.

https://twitter.com/PatriotGor/status/1504539335827378178?s=20&t=wv0jbV6F4PFy6-SkQ1MH5Q
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18.03.2022 05:37 Ответить
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18.03.2022 05:38 Ответить
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18.03.2022 05:38 Ответить
Это ужас,ну и общение..,полное падение личности,деградация,распад элементарных человеческих отношений ,нелюди .Теперь я понимаю почему они говорят-"бьет значит любит",такие особи женского пола просто...на уровне скотов.
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18.03.2022 06:33 Ответить
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18.03.2022 11:06 Ответить
 
 