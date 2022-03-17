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Спасатели извлекли из-под завалов общежития в Чернигове тела 5 человек. Это семья, родители и трое детей, - ГСЧС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрелов со стороны войск РФ погибла целая семья из 5 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Город-герой Чернигов. Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек. Среди них 3 детей - мальчик и девочка двойняшки по 3 года, их старшая сестренка 12 лет и их родители. Все они погибли в результате вражеского авиаудара по общежитию", - говорится в сообщении.
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+27 Amber
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Пожалуйста, подождите...
Царство Небесне родині...
ой яке горе...всі разом...
Коли ми вже їх розтрощим, дегенератів проклятих....
ви кацапи ще згадаєте, ми будемо вас вбивати всюди, де, тільки, побачимо...
і, це, вже, абсолютно, не, має значення, на відпочинку, у європі, в америці, фінляндія, швеція,... будь де.
ви, тварі, думаю, ще, до кінця не розумієте, що ви усі накоїли..