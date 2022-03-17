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Спасатели извлекли из-под завалов общежития в Чернигове тела 5 человек. Это семья, родители и трое детей, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрелов со стороны войск РФ погибла целая семья из 5 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Город-герой Чернигов. Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек. Среди них 3 детей - мальчик и девочка двойняшки по 3 года, их старшая сестренка 12 лет и их родители. Все они погибли в результате вражеского авиаудара по общежитию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернигов не сдастся ни при каких обстоятельствах, - мэр Атрошенко
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Топ комментарии
+27
Вічна пам'ять нашим украінцям , які так хотіли жити , працювати та ростити діточок 😪😪😪
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17.03.2022 13:51
+21
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 13:49
+20
мета кожного Українця на покоління вперед це смерть раші і всіх кацапів
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17.03.2022 13:51
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Не простим!!!
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17.03.2022 13:49 Ответить
ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 13:49 Ответить
Вічна пам'ять нашим украінцям , які так хотіли жити , працювати та ростити діточок 😪😪😪
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17.03.2022 13:51 Ответить
мета кожного Українця на покоління вперед це смерть раші і всіх кацапів
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17.03.2022 13:51 Ответить
підвал то не бомбосховище...
Царство Небесне родині...
ой яке горе...всі разом...
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17.03.2022 13:55 Ответить
Они не в подвале были,с маленькими детьми быстро уйти в подвал и долго там находиться проблемно очень.Если в подвале много кладовок и и прочих конструкций,они хорошо удержуют плиты перекрытия и шансы там спастись близки к 100%
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17.03.2022 14:13 Ответить
Наволочі. Лупити їх, аж поки земля не розкисне від їхньої поганої крові. Немає прощення!
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17.03.2022 13:56 Ответить
Залили фашисти нашу землю кров"ю та сльозами.
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17.03.2022 13:58 Ответить
путин и вся россия! БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!!!
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17.03.2022 13:59 Ответить
Підерам не пробачим.
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17.03.2022 14:02 Ответить
Не можна повірити, що в нас масове вбивство народу, що до нас прийшли колишні родичі і "брати", а деякі так звані партнери розглядають питання по коронавірусу після душероздираючого виступу президента, побачили цінності Європи.
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17.03.2022 14:05 Ответить
Чума на всіх кацапів!
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17.03.2022 14:06 Ответить
Уже, кацапы превратились в зомби - рашистов. Причем задолго до войны.
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17.03.2022 14:35 Ответить
путина ждет участь гитлера,но хотелось чтобы его четвертовали
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17.03.2022 14:46 Ответить
Господи, ну що це за новини сьогодні такі гіркі((
Коли ми вже їх розтрощим, дегенератів проклятих....
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17.03.2022 15:09 Ответить
Жодних домовленостей з москалями!!! Виродки!!!
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17.03.2022 16:10 Ответить
не прощу ніколи...
ви кацапи ще згадаєте, ми будемо вас вбивати всюди, де, тільки, побачимо...
і, це, вже, абсолютно, не, має значення, на відпочинку, у європі, в америці, фінляндія, швеція,... будь де.
ви, тварі, думаю, ще, до кінця не розумієте, що ви усі накоїли..
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17.03.2022 22:07 Ответить
 
 