Как пользоваться ПЗРК "Stinger". ВИДЕОинструкция
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Специалисты ССО ВСУ опубликовали видеоинструкцию использования переносного зенитно-ракетного комплекса "Stinger".
Как сообщает Цензор.НЕТ, инструктаж и правила безопасности опубликованы на странице Командования Сил специальных операций ВСУ.
Топ комментарии
+41 Вололо Трололо
показать весь комментарий17.03.2022 15:11
+22 Вололо Трололо
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+10 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий17.03.2022 15:13
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Мені не сподобався цей Стінгер якщо чесно.
Звичайно, що для підготовки операторів мають бути тренувальні комплекти, на яких вони зможуть відпрацьовувати свої дії до автоматизму..
https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
Не забути викинути батарею.
А так, все доволі просто.
Чому б не поставити датчик температури та піропатрон, шоб вона відстрілювалася сама після пострілу або коли розігрів дійшов критичної межі?
в боекомплект?и т.п. можно вообще робота поставить с камерами и сервоприводами если денег много и производство есть. нихренанеделаниябудет тяжело.
напрячь водителя танка.