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армия РФ (15312) Вакарчук (352) война (46506) дети (6020) обстрел (20060)

Вакарчук обратился к россиянам из детской палаты реанимации: "Эти дети были ранены российскими ракетами, российскими осколками, российскими солдатами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский певец Святослав Вакарчук обратился к россиянам из палаты детской реанимации и призвал прекратить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, персонал больницы как раз напряженно работал, спасая раненых детей.

"Я сейчас нахожусь в палате реанимации, где наши врачи борются за жизнь деток, раненых российскими ракетами, российскими осколками, российской армией только потому, что они живут в независимой стране. У некоторых раненых взрывом оторвало руку, ногу, некоторым пытаются спасти жизнь . Посмотрите на это и остановите свою безумную власть", - сказал Вакарчук.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
До кого він звертається ?.
Там же лишня хромосома не дає думати !?
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 15:51
+17
Славку, твій вчинок вартий похвали. Але є одне НО (!). До кого ти звертаєшся? До недолюдей? До орків, які й своїх дітей не жаліють? Маскалі - не люди!!! І ніколи ними не стануть!!!
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17.03.2022 15:52
+10
Не правильно тон взяли. У кацапів совісті нема, їм навіть своїх дітей не жаль. Єдине, що на них діє, це страх. Не потрібно цапам наших дітей показувати, лише ржатимуть суки, показуйте їм знищених кацапсячих співплеменників
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17.03.2022 15:55
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До кого він звертається ?.
Там же лишня хромосома не дає думати !?
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 15:51 Ответить
Пофіг кацапам на це
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17.03.2022 15:52 Ответить
їх давно треба проклинати а не звертатися всі хто звертається до кацапів розумово відсталий
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17.03.2022 15:52 Ответить
Славку, твій вчинок вартий похвали. Але є одне НО (!). До кого ти звертаєшся? До недолюдей? До орків, які й своїх дітей не жаліють? Маскалі - не люди!!! І ніколи ними не стануть!!!
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17.03.2022 15:52 Ответить
Да Вони Там в Оркіі Бездушні. Нутро гниле і смердюче. Якось Так.
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17.03.2022 15:52 Ответить
Краще б до пеньків в лісі звернувся.
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17.03.2022 15:53 Ответить
Глас вопиющего в пустыне…
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17.03.2022 15:53 Ответить
СВЯТОСЛАВЕ,НЕ ВИТРАЧАЙ НАМАРНО ЧАСУ-БО КАЦАПИ ДУРНІ ВІД НАРОДЖЕННЯ...
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17.03.2022 15:53 Ответить
***** ? кацапи повністю підтримують фюррера, їм похєр на дітей України
ось коли ми почнему бомбити їхні міста тоді вони завиють
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17.03.2022 15:53 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:54 Ответить
На жаль, пане Ярославе, вас не почують тому, що кацапи цивільні ті ж самі орки. Зараз вони думають тільки про відсутність ковбаси в своєму холодильнику.
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17.03.2022 15:54 Ответить
Не правильно тон взяли. У кацапів совісті нема, їм навіть своїх дітей не жаль. Єдине, що на них діє, це страх. Не потрібно цапам наших дітей показувати, лише ржатимуть суки, показуйте їм знищених кацапсячих співплеменників
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17.03.2022 15:55 Ответить
Спасибо Слава но до российских деток это не дойдет там родители больные на голову своим фюрером. Вся страна насквозь пропитана фашизмом.
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17.03.2022 15:55 Ответить
Більше 71% свинособак підтримують *****. Про що взагалі може йти мова? Їм абсолютно посрати на власних ублюдочних синків, а на чужих дітей їм тим паче похєру. Всі ці заклики - це крик в порожнечу.
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17.03.2022 15:55 Ответить
Если вы не знали, то знайте и передайте другим то как относятся моржовцы к происходящему на видео - они с этого только смеются, упиваясь этим моментом.

А в ответ - сложите оружие, прекратите сопротивление и мы перестанем (вас убивать), смерти ваших детей на вашей совести, так как мы пришли с миром, а вы оказали сопротивление.

С ними таких разговоров быть не может и обращение к ним бессмысленно! Там нету нормальных людей, они все заражены шовинизмом, имперством, царизмом...а ***** в себе сконцетрировал хотелки всех слоев общества...и если его кто то там и хаит, то только по причине, что не оправдал надежд тех или иных слоев общества! И ВСЕ!!!!!
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17.03.2022 18:23 Ответить
там немає до кого звертатись
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17.03.2022 15:57 Ответить
який сенс так принижуватись перед падалью?
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17.03.2022 15:57 Ответить
Вакарчук, як завжди, клеэ дурня - до оркiв це нiколи не дiйде, хромосома не дозволить. Вiн що, думаэ що пiлот не знав куди i навiщо кидав надпотужну бомбу в Марiуполi? I таких переконлива бiльшiсть.
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17.03.2022 15:57 Ответить
Дурня клеїти він не може бо психічно не стабільний, тому і виглядає як є...
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17.03.2022 16:05 Ответить
Сентементальні звернення на рашистів не діють ,вони розуміють тільки силу ,тому земля має горіти у ворога під ногами.
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17.03.2022 16:00 Ответить
Я нерузумію чому вільна людина звиртається до рабів та ворогів з багатосотрічним стажем?Українці як що ви не зрозумієте те що раби здатні тільки вбивати та зраджувати,тоді до вас прийдуть втрати та горе.
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17.03.2022 16:01 Ответить
Дивний цей вакагчук, на концертах перед своїми жабами плаче а у дитячій реанімації ні...
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17.03.2022 16:03 Ответить
Ніхто нічого цього не побачить, якби й хотіли. Все глушиться, нищиться. Блогерам які ще там якость намагаються щось показать - терміни присуджують. Та й бояться все чути і бачити. Це той випадок коли на кухнях слухали "радіо з Америки". Яке нещадно глушилося і через той тріск ловили люди ковток правди. А орки цього не робитимуть.
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17.03.2022 16:07 Ответить
я конечно понимаю, что надо бить во все колокола, но русских можно бить только головой об стену, если нужно, что они что-то поняли, иначе никак...
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17.03.2022 16:09 Ответить
а знаєте що москалі скажуть? "єто пастановачниє кадри".
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17.03.2022 16:22 Ответить
Ще один клован шукає миру в мутних скляних оченятах вічно синіх кацапа і кацапки.
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17.03.2022 16:25 Ответить
"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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17.03.2022 16:30 Ответить
Ми вже чули кацапську відповідь на таке: -"Їх нарошно посипали пилью".
Нелюдів треба нищити, а не умовляти!
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17.03.2022 16:32 Ответить
От дурнуватий! Звернися до бетонної стіни, буде більше користі.
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17.03.2022 16:59 Ответить
Краще в тероборону пішов би замість сльозливих постів.
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17.03.2022 17:17 Ответить
а ти пішов в оборону? чи як?
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18.03.2022 10:16 Ответить
Славик шёл бы ты в армию служить , а не песни петь по вокзалам как попрашайка и видео записывать с обращением к непонемающей и ссущейся от страха быть задержанными своей полицией россиян
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17.03.2022 17:18 Ответить
Повне нерозуміння лішнєхрамасомних. Краще б не ганьбився перед москалями.
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17.03.2022 20:20 Ответить
А россияне знают, что Вакарчук к ним обратился? И где они это обращение видят? Сам хочу посмотреть для проверки, как там хотя бы реагируют в комментах.
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17.03.2022 20:36 Ответить
Подивився їх Комерсант... Там нема до кого звертатись..
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17.03.2022 21:16 Ответить
Поющий ртом... К чему этот пиар? Самая последняя собака в Украине знает, что там не к кому обращаться? Подойди к столбу, больше толку будет.
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18.03.2022 00:45 Ответить
зміни впн паскуда!
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18.03.2022 10:11 Ответить
Славік, їм *****, вони своїх поранених добивають, щоб меньше мороки було. 80% кацапні підтримують війну проти моїх батьків і дітей, чхати вони хотіли на тебе і на мене!
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18.03.2022 09:48 Ответить
Боже, какой он жалкий!!! Уберите этого невростеника! ГАНЬБА!!!
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18.03.2022 10:09 Ответить
згинь жаба
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18.03.2022 10:10 Ответить
 
 