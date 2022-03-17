Вакарчук обратился к россиянам из детской палаты реанимации: "Эти дети были ранены российскими ракетами, российскими осколками, российскими солдатами". ВИДЕО

Украинский певец Святослав Вакарчук обратился к россиянам из палаты детской реанимации и призвал прекратить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, персонал больницы как раз напряженно работал, спасая раненых детей.

"Я сейчас нахожусь в палате реанимации, где наши врачи борются за жизнь деток, раненых российскими ракетами, российскими осколками, российской армией только потому, что они живут в независимой стране. У некоторых раненых взрывом оторвало руку, ногу, некоторым пытаются спасти жизнь . Посмотрите на это и остановите свою безумную власть", - сказал Вакарчук.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина в Харьковской области погибла, закрыв собой четырехлетнюю дочь