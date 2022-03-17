Вакарчук обратился к россиянам из детской палаты реанимации: "Эти дети были ранены российскими ракетами, российскими осколками, российскими солдатами". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский певец Святослав Вакарчук обратился к россиянам из палаты детской реанимации и призвал прекратить войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, персонал больницы как раз напряженно работал, спасая раненых детей.
"Я сейчас нахожусь в палате реанимации, где наши врачи борются за жизнь деток, раненых российскими ракетами, российскими осколками, российской армией только потому, что они живут в независимой стране. У некоторых раненых взрывом оторвало руку, ногу, некоторым пытаются спасти жизнь . Посмотрите на это и остановите свою безумную власть", - сказал Вакарчук.
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+19 Lvbnhj
показать весь комментарий17.03.2022 15:51
+17 экзорцист
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+10 Микола Папізже
показать весь комментарий17.03.2022 15:55
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Там же лишня хромосома не дає думати !?
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Слава нації
Смерть москалям
ось коли ми почнему бомбити їхні міста тоді вони завиють
А в ответ - сложите оружие, прекратите сопротивление и мы перестанем (вас убивать), смерти ваших детей на вашей совести, так как мы пришли с миром, а вы оказали сопротивление.
С ними таких разговоров быть не может и обращение к ним бессмысленно! Там нету нормальных людей, они все заражены шовинизмом, имперством, царизмом...а ***** в себе сконцетрировал хотелки всех слоев общества...и если его кто то там и хаит, то только по причине, что не оправдал надежд тех или иных слоев общества! И ВСЕ!!!!!
Нелюдів треба нищити, а не умовляти!