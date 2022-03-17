Шварценеггер обратился к россиянам: эту войну начали не нацисты, ее начал Кремль. ВИДЕО

Арнольд Шварценеггер рассказал россиянам об их убитых в Украине солдатах и призвал остановить войну.

Обращение актера и бывшего губернатора Калифорнии опубликовано в его соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Шварценеггер назвал себя "старым другом русского народа" и призвал россиян услышать неприятные вещи, которые вынужден им сказать.

"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения... Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех троих братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власти в Кремле начали ее. Это не война русского народа. Нет", - заявил Шварценеггер.

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Он напомнил россиянам, что 141 государство-член ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало немедленно вывести войска РФ из Украины.

"Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между борющимися за свою родину украинцами и российским руководством, которое воюет ради завоевания", - сказал актер.

Он призвал россиян "понять, что все это – пропаганда и дезинформация", а Путина – остановить войну.