Шварценеггер обратился к россиянам: эту войну начали не нацисты, ее начал Кремль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Арнольд Шварценеггер рассказал россиянам об их убитых в Украине солдатах и призвал остановить войну.
Обращение актера и бывшего губернатора Калифорнии опубликовано в его соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Шварценеггер назвал себя "старым другом русского народа" и призвал россиян услышать неприятные вещи, которые вынужден им сказать.
"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения... Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех троих братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власти в Кремле начали ее. Это не война русского народа. Нет", - заявил Шварценеггер.
Он напомнил россиянам, что 141 государство-член ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало немедленно вывести войска РФ из Украины.
"Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между борющимися за свою родину украинцами и российским руководством, которое воюет ради завоевания", - сказал актер.
Он призвал россиян "понять, что все это – пропаганда и дезинформация", а Путина – остановить войну.
Пожалуйста, подождите...
Кацапи стають хорошими тільки після того як холонуть.
І вони не нацисті, а фашисти - це не одне й те саме.
Все эти слова сейчас не имеют смысла. Есть рашизм - и он убивает детей.
Речь об Арнольде Шварцнеггере, который пытался достучаться до россиян, а не о каком-то ноу-нейме из Польши.
До кого ?
Величие в портках не помещается...
https://youtu.be/y1HQqGXlJVQ
До зомби не возможно достучаться , они давно уже мёртвые.
@Anna60826396
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16 ч
Сходила на ватные ресурсы. Оказывается, вата считает, что как только Россия захватит Украину, все её проблемы тут же закончатся. Украинцы радостно войдут в состав России, западные санкции тут же снимут и все заживут как прежде. Как можно быть такими идиотами?
Всі кацапи повинні горіти на одному пекельному вогні разом зі своїм коханим фюрером, не ведіться на інформаційні атаки (наша влада також до цього приклала руку - "мы не виноваты нас заставили" або "мама забери сына")
На росZомбоящику немає жодних прямих ефірів. Все, що показуєть по ньому, відредаговано і узгоджено до кожної секунди показу. Тому на Заході вона може бути не "беженка", а черговий спецагент ФСБ.
то ви помиляєтесь , так як виходять на протести одиниці і то
тільки через за те , що майже весь бізнес покидає росію і в магазинах вже опустіли полиці🙁
Як мацква паде і розсекретять ефесбешні і гереушні архіви, світ ще дізнається, що вся-вся-вся наволоч на світі, всі оті бенладени-*******, кімченіни-*******, ассади-***** - все те гівно роками фінансувалося з кремля, за оті шалені газонафтодолари. Поки наївні американці жаліли цих тварюк і засилали їм ножки буша, шоби уродці з голоду не передохли, тварини в кремлі вже планували те що відбувається сьогодні в світі...
видно, що він був політиком - чітко, виразно формулює думки і хоч при цьому дипломатичні реверанси до кацапів, та обрисував усе як є. на жаль, ті, кому він це адресував, тільки обсеруть його ж самого