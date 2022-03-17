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Шварценеггер обратился к россиянам: эту войну начали не нацисты, ее начал Кремль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Арнольд Шварценеггер рассказал россиянам об их убитых в Украине солдатах и призвал остановить войну.

Обращение актера и бывшего губернатора Калифорнии опубликовано в его соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Шварценеггер назвал себя "старым другом русского народа" и призвал россиян услышать неприятные вещи, которые вынужден им сказать.

"Я знаю, что ваше правительство вам говорит, что это война для денацификации Украины. Денацификация Украины? Это неправда. Украина — страна с президентом еврейского происхождения... Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех троих братьев убили нацисты. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власти в Кремле начали ее. Это не война русского народа. Нет", - заявил Шварценеггер.

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Он напомнил россиянам, что 141 государство-член ООН проголосовало за признание России агрессором и призвало немедленно вывести войска РФ из Украины.

"Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты. Они оказались между борющимися за свою родину украинцами и российским руководством, которое воюет ради завоевания", - сказал актер.

Он призвал россиян "понять, что все это – пропаганда и дезинформация", а Путина – остановить войну.
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Топ комментарии
+30
Навіщо? Щоби що?
Кацапи стають хорошими тільки після того як холонуть.
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17.03.2022 15:57
+29
***, там всі кацапи такі, вони всі хочуть вбивати
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17.03.2022 15:56
+25
АРНІ-ТАК ЛАПАТНІКІ І Є НАЦИСТИ...
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17.03.2022 15:57
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***, там всі кацапи такі, вони всі хочуть вбивати
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17.03.2022 15:56 Ответить
ВСЕ. После второй Мировой ВСЕ немцы отвечали за преступления Германии. Точно так же после поражения страны-помойки, ВСЕ русское стадо будет отвечать. Никто в сортах русского дерьма разбираться не собирается.
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17.03.2022 16:51 Ответить
Хороший русский - мертвый русский. И плохие русские уже этой осенью будут жрать дерьмо, но любить своего фюрера и ненавидеть все человечество не перестанут. А в сортах и возрастах дерьмa я разбираться не собираюсь. Русские дикари не разбираются, с какого возраста можно убивать Украинцев, и детям всех русских дикарей я желаю только всего самого плохого.
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17.03.2022 17:03 Ответить
Только если кое-кто не подпишет "мирный договор", который снимет ответственность с Мордора.
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17.03.2022 19:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=73Qx1e8V-7M
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17.03.2022 15:57 Ответить
Навіщо? Щоби що?
Кацапи стають хорошими тільки після того як холонуть.
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17.03.2022 15:57 Ответить
АРНІ-ТАК ЛАПАТНІКІ І Є НАЦИСТИ...
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17.03.2022 15:57 Ответить
Арні намагався дозватися до росіян. Це не дуже можливо, якщо прямо назвати їх нацистами.
І вони не нацисті, а фашисти - це не одне й те саме.
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17.03.2022 16:01 Ответить
Фашизм - форма державного правління. Нацизм (рашизм) - ідеологія. Тобто, РФ за формою управління фашистська держава, де панує нацистська ідеологія.
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17.03.2022 16:09 Ответить
Нацисты, фашисты, расисты... до войны, я с пеной у рта спорил о том, что российская экономика - фашистская, её отношение к Украине - расизм; что ихний поцреарх кирюха - не фарисей, а саддукей...

Все эти слова сейчас не имеют смысла. Есть рашизм - и он убивает детей.
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17.03.2022 16:10 Ответить
Я должен озаботиться,что бы убийцы наших детей не обиделись на правду? Вы в своем уме?
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17.03.2022 16:17 Ответить
Ты? А кто про тебя вообще говорил?
Речь об Арнольде Шварцнеггере, который пытался достучаться до россиян, а не о каком-то ноу-нейме из Польши.
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17.03.2022 16:22 Ответить
Выучи уже наконец флаг страны -соседа. Дебилом выглядишь
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17.03.2022 17:26 Ответить
Польша, Мальта - в данном контекте - не важно из-за какой заграницы ты себя пытаешься выставить кому-то важной персоной. Суть остается та же. Чем ты там озабачиваешься - вообще никому не интересно. Речь шла про Арнольда.
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17.03.2022 18:07 Ответить
Щас гундяйка предаст Арнольда анафеме)
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17.03.2022 15:58 Ответить
Гундяйка хай спробе сам выйти з того дярьма!
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17.03.2022 16:11 Ответить
Почали москальські нацисти
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17.03.2022 15:58 Ответить
Джон Конор наказав термінатору нікого не вбивати(з людей), але кацапів це не стосується....
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17.03.2022 15:59 Ответить
Арні, кацапи не люди, наведь не намагайся з ними розмовляти. Краще звернись до сенату, з приводу депортаціі всіх кацапів з США
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17.03.2022 15:59 Ответить
А чем москали не нацисты? Им вот сейчас обидно было!
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17.03.2022 16:00 Ответить
Арни,не розачеровывай. Эту войну как раз начали нацисты--кацапские нацисты
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17.03.2022 16:00 Ответить
Чтобы стать нацистами для начала нужна нация. А москали не нацисты, они - фашисты.
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17.03.2022 16:06 Ответить
Они есть нацией орков
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17.03.2022 16:08 Ответить
Орки - это сброд, а не нация.
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17.03.2022 16:13 Ответить
Арни, начали всё-таки кремлёвские рашисты!
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17.03.2022 16:14 Ответить
Ще один ..." звертун ".
До кого ?
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17.03.2022 16:00 Ответить
Арни, не гони беса, они почти все там ******** телевизором...
Величие в портках не помещается...
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17.03.2022 16:01 Ответить
Цензор,у тебе хто. Пише заголовки?!!! Кремлівський ідеолог і маніпулятор? Читай заголовок. Тобто у країні все-таки є нацисти,але не вони почали війну? Адже багато людей так і зрозуміють посил. Викинь своїх помічників запарєбрік
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17.03.2022 16:01 Ответить
Арні, ти знаєш, що треба робити...)

https://youtu.be/y1HQqGXlJVQ
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17.03.2022 16:02 Ответить
Так ксцапи і є нацисти. Тут Арні помиляється.
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17.03.2022 16:02 Ответить
кремель це і є нацисти вірніше рашисти ,це поєднання гітлеровського нацизму з дикою середньовічною ордою.
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17.03.2022 16:03 Ответить
краще б ти тому окурку його курячу шию звернув і тобі розвага і від України подяка велика.
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17.03.2022 16:04 Ответить
Мда, ну що вже казати про шварца, якщо в нас повно ідіотів, які вірять кацапській пропаганді с плакатиками тіпа в прямому ефіри, і зразу називають наволочь яка 8 років зомбувала кацапів - гєраїнєй, сільнай жєнщінай,настаящєй расеянкай ітд. Сумно все це,навіть смерті людей і дітей не можуть у деякий імбецилів вивести їхнє кацапопоклонєніє і малороскість.
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17.03.2022 16:04 Ответить
Багато хто в світі й досі наївно думає, що винуватець лише один - *****, а його орки - невинні вівці, які вбивають українців лише керуючись наказом. Вони не розуміють, що всі кацапи - уйобки і підори... Були, є і будуть. І вони завжди із задоволенням будуть вбивати інші народи, бо всі орки - виродки на генетичному рівні.
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17.03.2022 16:04 Ответить
Нажаль, поки це їм не скаже якась **********, вони не зрозуміють цю інформацію!!
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17.03.2022 16:06 Ответить
Якщо кацапам після кожного слова лупити по пиці канделябром, то, можливо, до них щось і дійде.
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17.03.2022 16:12 Ответить
Зря старается ….
До зомби не возможно достучаться , они давно уже мёртвые.
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17.03.2022 16:06 Ответить
Арни, при всем уважении. Ты сильно ошибаешься в оценке "духовных, моральных и человеческих качеств" руских. Это просто ЖИВОТНЫЕ...
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17.03.2022 16:07 Ответить
он не понял, что кремль и есть нацисты!
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17.03.2022 16:07 Ответить
Anna


@Anna60826396

·
16 ч



Сходила на ватные ресурсы. Оказывается, вата считает, что как только Россия захватит Украину, все её проблемы тут же закончатся. Украинцы радостно войдут в состав России, западные санкции тут же снимут и все заживут как прежде. Как можно быть такими идиотами?
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17.03.2022 16:08 Ответить
Більше того, вони згодні щоб Україну разом з Українцями стерли з лиця землі. Після закінчення війни треба не розброюватися, а по 5-10 ввп витрачати на оборону, весь кордон з білоруссю та рашою перетворити в укріплення з мінами, гротами й болотами.
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17.03.2022 16:12 Ответить
Так об этом им рассказали "соловьи" из Zомбоящика!
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17.03.2022 16:21 Ответить
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17.03.2022 16:23 Ответить
Арні ти б краще забезпечив десяток новеньких танків з австрії ніж цю балаканину. До речі ота баба яка на російському тв показала плакат швидше за все спецоперація інформаційна, щоб показати буцімто росіяни нівчому не винні.
Всі кацапи повинні горіти на одному пекельному вогні разом зі своїм коханим фюрером, не ведіться на інформаційні атаки (наша влада також до цього приклала руку - "мы не виноваты нас заставили" або "мама забери сына")
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17.03.2022 16:09 Ответить
Баба показала плакат,чтобы потом ее приняли на Западе,как политическую беженку
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17.03.2022 16:24 Ответить
Показ цього плакатіку розрахований на лохів.
На росZомбоящику немає жодних прямих ефірів. Все, що показуєть по ньому, відредаговано і узгоджено до кожної секунди показу. Тому на Заході вона може бути не "беженка", а черговий спецагент ФСБ.
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17.03.2022 17:21 Ответить
Щтросердні, правдиві та вірні слова - тільки не для тієї аудиторії. Там "мой твой не понимает"
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17.03.2022 16:10 Ответить
о, ще один дружочек русского народу вилупився, а як би у нас був би президентом українець, то що, це би, арнольд, мать твою, шварцнеггер, щось би змінило би?!
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17.03.2022 16:11 Ответить
Якщо хтось думає , в тому числі і сам Арні , що є НЕ такі срюські ,
то ви помиляєтесь , так як виходять на протести одиниці і то
тільки через за те , що майже весь бізнес покидає росію і в магазинах вже опустіли полиці🙁
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17.03.2022 16:13 Ответить
Добрий москаль - дохлий москаль. Арнольд, є кращі кумири ніж Власов.
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17.03.2022 16:14 Ответить
Шварцнеггер правильний мужик, "с детства за него".
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17.03.2022 16:15 Ответить
До сих пір в світі є елюзія що до народу росії. Да вони всі там (росіяне) жаждать крові українців і підтримують війну, подивіться на рейтинг путіна зараз. Росіяне-орки, а путин їх главарь. Фашисти в рашиському соусі.
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17.03.2022 16:18 Ответить
Это очень сильное заявление. Я надеюсь, что это дойдет до всех в РФ.
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17.03.2022 16:18 Ответить
Вата - не пробиваемая! 😁😆Так, что не дойдёт и не надейся!
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17.03.2022 16:26 Ответить
було б для кого... просто америеанці погано знають історію інших краін.
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17.03.2022 16:24 Ответить
Счас начнут "дислайк-отписка"
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17.03.2022 16:24 Ответить
все исходят из ложного посыла о том, русские - это такие себе заблудшие овцы, которым, если глаза открыть, то они возьмут вилы и прогонят злого путлера..., увы, это не так, подавляющие большинство русских - это орки, не отягощенные совестью, не умеющие критически мыслить и обожающие право сильного..., они в восторге от своего фюрера и от того, что он делает в Украине..., но попытка была хорошей...
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17.03.2022 16:25 Ответить
Шварц, не тупи. Вони все прекрасно знають і розуміють.
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17.03.2022 16:27 Ответить
кремль - це квінтесенція раССєйськава народа
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17.03.2022 16:30 Ответить
К сожалению это послание примут и увидят те. кто с самого начала был против ***** и его войн.а это 3-7% и большая эта часть не живет в рабсии. 20 лет тотальной пропаганды величия и превосходства скреп и т.д. Тирания полная.уничтожили всю оппозицию. вливают всю эту дичь в те лапти с телевизора круглосуточно .их вылечит только большое количество трупов оккупационно-нацистских войск лаптей .голод и нищета на тех ипенях с болотами.более говорить там не с кем и незачем и без результативно .
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17.03.2022 16:30 Ответить
Арні. ти тупий. Війну якраз і розпочали нацисти. 80 % росіян це нацисти калібровані, яких можна порівняти тільки з СС фашистської Германії.
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17.03.2022 16:34 Ответить
это посылы для людей, которые и так все понимают, а маргинальный плебс только обозлится и скажет, что арни сам фашист, австриец же....
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17.03.2022 16:37 Ответить
Не скажи. Є й такі хто вагається. В мене родич один взагалі не виходив на зв'язок, а коли стало ясно, що швидкої "денацифікації" не відбулося, почав дзвонити і казати, що вони не такі і проти "ультрапатріотів" з обох сторін і взагалі вже за мир, бо грошей нема (заблоковано валютні рахунки) і треба за будь-яку ціну зупинити війну. 😱
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17.03.2022 16:47 Ответить
Це такі самі лапті, тільки вид збоку. Як можна бути проти патріотів? Це все одно, що пафосно закидати тезу про "я кААААсмапАААлит", тобто - банальна п'явка, що ссе кров там, де можна, а не корисний учасник здорового суспільства. Хай жеруть лайно, ці тварюки заслужили.
Як мацква паде і розсекретять ефесбешні і гереушні архіви, світ ще дізнається, що вся-вся-вся наволоч на світі, всі оті бенладени-*******, кімченіни-*******, ассади-***** - все те гівно роками фінансувалося з кремля, за оті шалені газонафтодолари. Поки наївні американці жаліли цих тварюк і засилали їм ножки буша, шоби уродці з голоду не передохли, тварини в кремлі вже планували те що відбувається сьогодні в світі...
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17.03.2022 18:42 Ответить
Залізна людина разом з Україною 💪💪👍
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17.03.2022 16:41 Ответить
Цю війну почали саме нацисти- тільки расійські, на чолі з їхнім залу...енфюрером путіним-ХУ№ЛОМ!!!
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17.03.2022 16:42 Ответить
Ще один наївний щодо нещасних "расіян".
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17.03.2022 17:02 Ответить
Арнольд хороший хдопець, але в нього є трохи каші в голові. Він не дуже розбирається в сортах рашистського лайна.
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17.03.2022 17:23 Ответить
Арні крутий, але це називається метати бісер перед свинями.
видно, що він був політиком - чітко, виразно формулює думки і хоч при цьому дипломатичні реверанси до кацапів, та обрисував усе як є. на жаль, ті, кому він це адресував, тільки обсеруть його ж самого
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17.03.2022 18:25 Ответить
наивный арнольд ...не российский народ виноват...а кто?в первую очередь они и виноваты во всём!а ***** лишь ими баранами правит!
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17.03.2022 18:44 Ответить
Доречи, не відразу звернув увагу: подивіться на обличчя майже ровісника хйла(5 років різниці) з теж чималенькими грошима і можливостями "омоложення" - Шварц виглядає, як дідуган, чесний сивий бородатий 75-річний дідуган, навіть зі старчеськими плямами на обличчі. І хйло... обколоте ботоксне смердюче лайно, що корчить в 70+ з себе вічномолодого хлопчика, а шкіра на їбалі скоро лусне від підтяжек - і все те лайно з понтами витече й розтечеться по дорогому брендовому ганчір'ю...
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17.03.2022 19:34 Ответить
Неправда, нацисти є, але вони виключно росіянські.
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17.03.2022 19:51 Ответить
Арни хочет использовать свой авторитет и с легким голливудским флером как бы заигрывает с русским народом. Зря старается. Для россиян он просто пиндос
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17.03.2022 20:43 Ответить
 
 