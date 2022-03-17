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Украинский летчик направляет свой подбитый самолет на колонну техники оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент бомбардировки украинскими пилотами колонны оккупантов и гибель одного из пилотов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент.

Во второй части записи показана российская техника, очевидно, уничтоженная украинскими пилотами. Согласно данным автора, бой проходил в Херсонской области в начале российского вторжения.

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Топ комментарии
+184
КОЖЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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17.03.2022 16:17
+91
Смерти наших солдат и гражданских не должны быть напрасны. Украина отстоит свою государственность и территории.
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17.03.2022 16:18
+82
Воистину НЕТ предела мужества УКРАИНСКОГО НАРОДА ,будем ВСЕ достойны называться УКРАИНЦАМИ !!!
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17.03.2022 16:18
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КОЖЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
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17.03.2022 16:17 Ответить
А ведь это понтоны шли.
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17.03.2022 16:17 Ответить
Это не понтон. Это тяжелый механизированный мост: 3М2. Это колонна инж.-сап. батальона.
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17.03.2022 16:53 Ответить
Спасибо, да, приходится учить такие вещи на лету. Тем не менее, какую-то речку - тот же Ирпинь - они этим уже не пересекут.
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17.03.2022 16:57 Ответить
Жалко нашого пілота (
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17.03.2022 16:17 Ответить
а пілот катапультується в цей момент Джерело: https://censor.net/ua/v3326115
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17.03.2022 16:25 Ответить
Там не было высоты для раскрытия парашюта, увы
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17.03.2022 16:29 Ответить
Катапульті достатньо висоти навіть якщо літак стоїть на злітній полосі.
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17.03.2022 16:35 Ответить
молітимося за нього!
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17.03.2022 16:38 Ответить
Спаси и сохрани! 🙏🙏🙏
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17.03.2022 18:33 Ответить
******* Орешек -2 с Брюсом Виллисом
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17.03.2022 16:39 Ответить
На взлетной полосе - да, при полете с уклоном и на такой высоте и скорости - хз. Инерция все таки
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17.03.2022 17:00 Ответить
може, але літак боком йшов
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17.03.2022 18:30 Ответить
Катапульта выккидывает ВВЕРХ. А на видео его выкинуло параллельно горизонту. То есть высота только та, которая есть по факту. Вы видели купол в конце концов?
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17.03.2022 18:34 Ответить
34-я секунда - раскрытие купола.
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17.03.2022 22:21 Ответить
Катапультное кресло К-36ДМ позволяет катапультироваться с нулевой высоты с нулевой скоростью. Так что не разгоняем панику.
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17.03.2022 16:38 Ответить
Читал когда то, что даже летев вверх шасси катапультируется летчик на малой высоте, остаётся жив, но это теория...
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17.03.2022 19:54 Ответить
В перевернутом положении на малой высоте никакое кресло не вытянет. Это же не волшебная гравицапа.
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17.03.2022 20:08 Ответить
Это я читал про советские катапульты на самолётах в "Техника молодёжи" ещё при совке. Правда, нет, пускай спецы расскажут.
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17.03.2022 22:07 Ответить
Там ще про "на Марсе будут яблони цвести" писали
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18.03.2022 01:34 Ответить
Катапульта и парашут срабатывают даже с нулевой высоты. Высота и скорость небольшие - большой шанс на выживание. То, что отлетело от самолета - скорее всего стеклянный колпак от кабины. Пилот мог быть катапультирован в боковую сторону, которую мы не видим.
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17.03.2022 18:01 Ответить
на такой высоте и под таким углом - без единого шанса. не тешьте себя иллюзиями.
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17.03.2022 19:45 Ответить
Вы служили в авиации?
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17.03.2022 20:09 Ответить
Служил, служил.) И даже имею больше сотни прыжков с парашютом. Этого мало?
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18.03.2022 06:37 Ответить
То есть знаете принцип действия кресла К-36ДМ?
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18.03.2022 06:56 Ответить
Навіть, якщо пілот вижив, 99%,що рашисти з колони його добили(
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18.03.2022 09:45 Ответить
Смерти наших солдат и гражданских не должны быть напрасны. Украина отстоит свою государственность и территории.
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17.03.2022 16:18 Ответить
А вопросительный знак ,мы кацап ,тебе в очко затусуем без вопросов !!!
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17.03.2022 16:19 Ответить
Прости я удалил знак вопроса машинально.
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17.03.2022 16:21 Ответить
Это меняет дело ,со знаками препинания сейчас надо быть внимательнее .
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17.03.2022 16:28 Ответить
Воистину НЕТ предела мужества УКРАИНСКОГО НАРОДА ,будем ВСЕ достойны называться УКРАИНЦАМИ !!!
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17.03.2022 16:18 Ответить
Вічна шана Герою. Не забадемо цього подвигу. Спочивай з миром
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17.03.2022 16:18 Ответить
Не спеши хоронить, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент. Источник: https://censor.net/ru/v3326115
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17.03.2022 16:54 Ответить
це просто ЕПІК!!!
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17.03.2022 16:18 Ответить
Слава Героям!
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17.03.2022 16:19 Ответить
почему в Херсонской, если на них Z? боже ж ты мой, как же я их ненавижу...
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17.03.2022 16:19 Ответить
Тому, що вони Zомбі, Zлодії, Zасранці. А тепер ще й Zажарені!
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17.03.2022 16:41 Ответить
Слава воїнам України!!!
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17.03.2022 16:20 Ответить
УКРАИНЦЫ, ПАРТИЗАНЫ - КТО НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ❗ ВЫВОДИТЕ ИЗ СТРОЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РА ШИСТО Слава Україні!
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17.03.2022 16:21 Ответить
Да не провокатор он - люська арестович к этому призывает - видел на фб его видос.
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17.03.2022 17:05 Ответить
хорошо призывать, сидя в тепле попой на диване... а там в оккупации, да еще и без оружия если, много навоюешь???
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17.03.2022 20:48 Ответить
Да если и с оружием то подготовка все равно нужна - ну не может тупо гражданский человек мыслить военными материями - это из оперы как повредить вражескую технику с помощью секатора...видел херсонскую тероборону которой даже оружия не выдали,а их рашисты перебили в парке
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17.03.2022 21:08 Ответить
Блин, как же жалко...
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17.03.2022 16:22 Ответить
Видеоряд склейка двух сюжетов - видео из окна машины - один из первых сюжетов начала войны...
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17.03.2022 16:24 Ответить
Атака літаків теж у перший день вторгнення.
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17.03.2022 16:50 Ответить
не думав, що штурмовики будуть так повільно літати. На початку відео літак ледь летів
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17.03.2022 16:25 Ответить
штурмовик су-25 бронированный дозвуковой военный самолёт.
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17.03.2022 16:34 Ответить
На великій швидкості штурмовик не встигне побачити, що бомбує: висота мала.
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17.03.2022 16:36 Ответить
Написано что пилот катапультировался? Может жив?
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17.03.2022 16:26 Ответить
0:33 смотрите.самолет в 20 метрах от земли. там парашют даже не раскрылся.
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17.03.2022 16:38 Ответить
Современные катапульты должны срабатывать и на низкой высоте, надеюсь, что спасся... или очень хотелось бы верить в это.
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17.03.2022 16:45 Ответить
Тоже надеюсь! но.под таким углом и высоте ....
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17.03.2022 16:48 Ответить
На нульовій висоті, але кокпіт має бути направленим вверх, а не як на відео
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17.03.2022 21:46 Ответить
Катапульта и парашут срабатывают даже с нулевой высоты. Высота и скорость небольшие - большой шанс на выживание. То, что отлетело от самолета - скорее всего стеклянный колпак от кабины. Пилот мог быть катапультирован в боковую сторону, которую мы не видим.
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17.03.2022 18:02 Ответить
Та дай Боже, чтоб был жив.
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17.03.2022 20:43 Ответить
Слава Герою України!Смерть козломордій наволочі!Ґ
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17.03.2022 16:35 Ответить
Просто сльози на очах! Наскільки героїчні вчинки! Цвіт нації! Героям слава!!! Смерть рашистам!!!
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17.03.2022 16:35 Ответить
Герої житимуть у назвах вулиць!
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17.03.2022 16:38 Ответить
Может всё-таки спасли пилота?
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17.03.2022 16:44 Ответить
це взагалі не повітряний бой.це атака цілей на землі.
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17.03.2022 18:55 Ответить
Потрібна офіційна інформація про долю пілота.
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17.03.2022 16:51 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
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17.03.2022 16:56 Ответить
Непонятно. На этом ресурсе, это же видео есть. Якобы, это не наши самолёты.
https://korrespondent.net/ukraine/4458062-v-sety-pokazaly-vydeo-vozdushnoho-boia-s-okkupantamy
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17.03.2022 17:00 Ответить
Ну а ви самі повітряний бій на відео бачите?
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18.03.2022 01:42 Ответить
Вот в это видео и надо тыкать мордой зажравшуюся старую Европу.
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17.03.2022 17:05 Ответить
Слава герою, смерть кацапам. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 17:06 Ответить
Слава НАЦІЇ! Смерть ворогам!!!
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17.03.2022 17:11 Ответить
Та нехера-это рашистская мразь упала
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17.03.2022 17:11 Ответить
Два куска видео из разных частей Украины, - первое Херсон, второе, скорее всего, Сумы, Харьков или Чернигов.
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17.03.2022 17:12 Ответить
Москаль за теренами Московії вантаж -"200".
Якщо це у Світі не зрозуміють - "не буде Миру під оливами".
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17.03.2022 17:15 Ответить
Вашими ІМЕНАМИ, ГЕРОЇ, ми назвемо вулиці, проспекти, міста, відкриті планети, зірки та сузір'я, напишемо книги, складемо вірші та пісні...
А зараз маємо просто ВСТОЯТИ...
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17.03.2022 17:19 Ответить
Неужели нужно кончать какие-то академии, что бы научиться телефон держать горизонтально??? Это так трудно?
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17.03.2022 17:35 Ответить
Вічна пам'ять і вічна Слава Герою України!
Горітимуть у пеклі москалі - всі до останньої тварюки!
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17.03.2022 18:03 Ответить
Цензор, вас взламали
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17.03.2022 18:17 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським zombi-окупантам!
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17.03.2022 18:35 Ответить
Хотелось бы таки узнать судьбу этого пилота-героя!
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17.03.2022 19:37 Ответить
Ніхто там нічого не спрямовує, просто він втратив керування та намагався катапультуватися (нажаль, не вдалося).
На перших кадрах видно, що під крилами чотири Б-20 з НАР С-8. Сподіваюся це не все, що е в арсеналі ПС ЗСУ
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17.03.2022 21:44 Ответить
Повторил подвиг беларуса Гастелло.
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17.03.2022 22:17 Ответить
Все ще вірите в комуняцькі казочки?
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18.03.2022 01:45 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:09 Ответить
Збройні Сил України знищили чергову колону російських окупантів.

https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ
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18.03.2022 04:25 Ответить
Героям слава!
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18.03.2022 05:38 Ответить
а кацапы так не могут.духу не хватает.
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18.03.2022 05:58 Ответить
Украинцы Герои!
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18.03.2022 08:17 Ответить
Хай з Богом спочиває наш герой!
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18.03.2022 10:30 Ответить
Поистине геройский поступок!
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18.03.2022 14:16 Ответить
Я просто шокирован этим героем, слава Украине
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20.03.2022 23:40 Ответить
Кто этот Герой?
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20.03.2022 23:49 Ответить
 
 