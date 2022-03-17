Украинский летчик направляет свой подбитый самолет на колонну техники оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент бомбардировки украинскими пилотами колонны оккупантов и гибель одного из пилотов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден момент, когда один из самолетов во время боя начинает падать на колонну с небольшой высоты, а пилот катапультируется в этот момент.
Во второй части записи показана российская техника, очевидно, уничтоженная украинскими пилотами. Согласно данным автора, бой проходил в Херсонской области в начале российского вторжения.
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https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
https://korrespondent.net/ukraine/4458062-v-sety-pokazaly-vydeo-vozdushnoho-boia-s-okkupantamy
Якщо це у Світі не зрозуміють - "не буде Миру під оливами".
А зараз маємо просто ВСТОЯТИ...
Горітимуть у пеклі москалі - всі до останньої тварюки!
На перших кадрах видно, що під крилами чотири Б-20 з НАР С-8. Сподіваюся це не все, що е в арсеналі ПС ЗСУ
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/Arslon_Xudosi/status/1504492710958448644?s=20&t=s9GR-6V0YpXW1_VBBu6TKQ