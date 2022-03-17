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обстрел (20060) Сумская область (1832) Живицкий Дмитрий (242)

Вчера ночью оккупанты обстреляли дома мирных жителей в с. Большая Писаревка в Сумской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вчера ночью оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Большая Писаревка Ахтырского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм руководителя ОВА Дмитрия Живицкого.

"Вчера ночью орки обстреливали дома мирных жителей. В результате вражеских попаданий загорелись дом и хозяйственное сооружение, а также один из объектов гражданской инфраструктуры поселка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС потушили пожары.

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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:53 Ответить
В цій новині цікавий сам факт обстрілу прикордонного села. Це значить що в цьому місці кацапи відкотились на 50км аж за поребік. Щвидше за все звідти і стріляли.
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17.03.2022 17:01 Ответить
Їх звідти вигнали. По Великій Писарівці стріляють з територій мордору.
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17.03.2022 18:19 Ответить
 
 