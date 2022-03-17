Вчера ночью оккупанты обстреляли дома мирных жителей в с. Большая Писаревка в Сумской области. ВИДЕО
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Вчера ночью оккупанты обстреляли дома мирных жителей в селе Большая Писаревка Ахтырского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм руководителя ОВА Дмитрия Живицкого.
"Вчера ночью орки обстреливали дома мирных жителей. В результате вражеских попаданий загорелись дом и хозяйственное сооружение, а также один из объектов гражданской инфраструктуры поселка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели ГСЧС потушили пожары.
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Vasyl A_Vinn
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Verter_98
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Володимир Тютюнник
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