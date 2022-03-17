Из-за обстрелов оккупантов загорелся рынок "Барабашово" в Харькове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Сегодня, 17 марта, Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Харків".
"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как видно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Забавно наблюдать, как все рыги резко переобулись на ходу.
Фельдман волонтерит, Бойко в территориальной обороне )))