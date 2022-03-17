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Из-за обстрелов оккупантов загорелся рынок "Барабашово" в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сегодня, 17 марта, Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как видно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.
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иди Иван вслед росийскому кораблю...
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17.03.2022 17:14 Ответить
твоё место свиноцабака в параше - настамнет...
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17.03.2022 17:28 Ответить
Многие на этом рынке сожалели о потере засРашкинских клиентов после 2014 года и вот засРашкинцы передали им привет.
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17.03.2022 17:13 Ответить
Китайские предприниматели призывайте своего Си открыть второй фронт против куйловской *********.
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17.03.2022 17:13 Ответить
Владелец рынка Фельдман плачет горькими слезами.
Забавно наблюдать, как все рыги резко переобулись на ходу.
Фельдман волонтерит, Бойко в территориальной обороне )))
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17.03.2022 17:27 Ответить
Давай и Украина будет херачить по их домах и базарах. Зеля, всё хватит с ними гадами на "мировую" ? Пусть они тоже самое узнают и быстрее поймут цену своего урода в бункере.
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17.03.2022 17:28 Ответить
ужас-ужас, это ж имущество фопов, в первую очередь, а во вторую всех фельдманов, у которого все застраховано и не все из них миллионеры
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17.03.2022 17:33 Ответить
 
 