Из-за обстрелов оккупантов загорелся рынок "Барабашово" в Харькове. ВИДЕО

Сегодня, 17 марта, Харьков в очередной раз подвергся обстрелу оккупационных войск. В результате вспыхнул масштабный пожар на рынке "Барабашово".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"Дым над Харьковом. В результате обстрелов горит рынок в Киевском районе", - говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, на рынке "Барабашово" масштабный пожар, пепел от которого разлетается по всему городу. Как видно из кадров, над всем городом образовался огромный густой слой дыма.