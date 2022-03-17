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"Мы делаем это для победы": как сегодня выглядит гуманитарная помощь в Николаеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские войска продолжают защищать Николаев от российских оккупантов. Город подвергается постоянным артобстрелам, из-за чего его защитники нуждаются в постоянной гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеопроекте "Український свідок" - один из местных гуманитарных складов. Здесь происходит сортировка "гуманитарки": волонтеры раскладывают продукты, воду, одежду, медикаменты, предметы личной гигиены.

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Волонтерством занимаются все, независимо от своей "мирной" профессии. Среди волонтеров есть скрипачка по имени Ольга, которая складывает ящики и сортирует консервы. Здесь работают фармацевты, распределяющие припасы медикаментов.

Волонтеры рассказывают, что гуманитарной помощи достаточно. С этим помогает и Николаевская ОГА. Но есть настоятельная потребность в расходных материалах: медикаментах – противопростудных, противовирусных, обезболивающих, а также в военной амуниции. Запросы на это поступают постоянно.

Сами волонтеры достаточно оптимистичны. Они улыбаются и отмечают, что цель их помощи – победа украинской армии. "Чтобы наши ребята были самыми здоровыми, упорными. Николаев — это Украина!", — говорит одна из волонтеров.

Цель проекта "Український свідок" — показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в связи с российской агрессией.

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У нас в Николаеве не забалуешь ,кацапов передавим ВСЕХ ,как крыс чумных ...
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17.03.2022 17:14 Ответить
как сказал один кацап папке
- этот ****** город никто не может взять (цитирую)
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17.03.2022 17:58 Ответить
 
 