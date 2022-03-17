Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против войск РФ на временно оккупированных территориях: "Разнесите нахрен железную дорогу. Дальше разберемся и починим". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированных территориях Россия перекидывает войска и технику по железной дороге. Алексей Арестович объяснил, как простые украинцы могут помочь военным ВСУ.
Советник главы офиса Президента призвал вести на этих территориях "тотальную рельсовую войну". Особенно на тех направлениях, где противнику удалось наладить снабжение железной дорогой, передает Цензор.НЕТ.
Арестович объяснил, что снабжение железной дорогой – это самый эффективный вид снабжения. Его срыв может радикально изменить ситуацию в пользу Украины. Особенно это касается направления Крым – Мелитополь, ведь именно там противник обеспечивает группировку, штурмующую Мариуполь.
В первую очередь это касается направлений:
Крым – Мелитополь;
Крым – Херсон;
Валуйки – Купянск,
Гомель – Киев (общее направление).
Как пояснил советник главы ОП, нужно снимать или раскручивать рельсы, портить провода и всю систему железных дорог.
"Особенно это касается нынешних и бывших железнодорожников – разнесите нахрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь, все, что есть на севере, особенно Валуйки-Купянск. Дальше разберемся и починим", – призвал он.
В то же время Арестович подчеркнул, что речь идет только о временно оккупированных Россией территориях. При этом, подчеркнул он, очень важно учесть, что враг охраняет пути сообщения. Поэтому следует трезво оценивать свои силы и возможности.
Пожалуйста, подождите...
Навіть танки забираємо- а тут якісь рельси.
Ця звичка чути тільки те, що хочеться чути, вкупі з короткою пам'яттю, постійно грає з українцями злі жарти, бо робити з цього персонажа ледь не пророка і національного героя м'яко кажучи дивно.
Я ніколи не забуду його заяв про "покарання за військові злочини на Донбасі з української сторони" (с) та "увольнение разведчиков из-за перерасхода средств" (с) - і нікому не рекомендую забувати.
Як тепер виглядають "військові злочини" і "перерасход средств" розвідниками, які попереджали про кротів і зраду?
Дуже дивно, що цього "екперта" досі не погнали сраною мітлою, як він на те заслуговує, разом з купою іншого непотрібу, який роками вводив суспільство в оману - хоча нормальний офіцер вже б давно сам стрельнувся після таких результатів своєї пропаганди.
А цей нічого, тримається як ні в чому не бувало - бо дуже зручний для подачі інформації, яку хочуть чути.
......
Вибачте, буду ламати рожеві окуляри, бо за ними погано видно російські танки.
Valeriy Prozapas
Ця звичка чути тільки те, що хочеться чути, вкупі з короткою пам'яттю, постійно грає з українцями злі жарти, бо робити з цього персонажа ледь не пророка і національного героя м'яко кажучи дивно.
Я ніколи не забуду його заяв про "покарання за військові злочини на Донбасі з української сторони" (с) та "увольнение разведчиков из-за перерасхода средств" (с) - і нікому не рекомендую забувати.
Як тепер виглядають "військові злочини" і "перерасход средств" розвідниками, які попереджали про кротів і зраду?
Дуже дивно, що цього "екперта" досі не погнали сраною мітлою, як він на те заслуговує, разом з купою іншого непотрібу, який роками вводив суспільство в оману - хоча нормальний офіцер вже б давно сам стрельнувся після таких результатів своєї пропаганди.
А цей нічого, тримається як ні в чому не бувало - бо дуже зручний для подачі інформації, яку хочуть чути.
......
Вибачте, буду ламати рожеві окуляри, бо за ними погано видно російські танки.
Valeriy Prozapas
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
Ото й усе. Вдачі вам!
это на Мокше человек не стоит ничего, а украинцев-патриотов нужно ценить-беречь, а не бросать "под танк", если есть возможность этого избежать.. а она есть - и это байрактар или ожидаемые дроны-камикадзе от США по $6000 за штуку
..(
Установили ,и уехали (если детонатор хотя бы штырьевого типа или типа замыкателя на рельсу)
Для того что б с тепловизора вертолетного что то увидеть -надо что б скорость полета была небольшая,а это риск что собьют (это конечно если работает дрг,а не обычные люди)
А что б проконтролировать более северные области,где местность более пересеченная и лесистая (и скоро зелень распустится) я даже не представляю сколько надо.Фрицам полностью не удалось это даже с помощью значительной части полицаев.
Да и партизанить можно в принципе вечно,если снабжение ведется извне и современным боеприпасом (ВСПОМНИМ АФГАН)-сильно большая территория
Ви, виродки, три місяці каталися на лижах та просрали озброєння тероборони, а тепер пропонуєте цивілям без зброї робити "рейкову війну"?
из твоей писанины понял - че ты просто школьник , да и че такое , спец- детонатор ?
Спецдетонатор-по типу детонатора противоднищевой мины,или замыкатель на рельсе-а то что есть обычное то это только под машинку.
Радиофугас тоже не подойдет-если смотрели на колонны то на некоторых бтр стоят приборы создания помех радиофугасам,думаю и на состав поставят.
Сильно там надо годами учится ,если голова на плечах есть-это ж не мосты подрывать или здания направленным взрывом
Навіщо слухати арестовича? Хто він такий?
А раптом активісти наші рейки підіпвуть.
оркам этого только не хватало.. мало того, что их ЗСУ кромсает, как кухонный комбайн, ещё и местные антифашисты-бандеровцы будут вылавливать орков-фашистов в тылу и подрывать оккупантские вагоны и технику..
🤫
Зачем призывать гражданских без опыта и оружия к таким действиям?
Собсно собрать тигель на рельсе, засыпать термит, поджечь, свалить.... 1-2 минуты максимум.
Должно в гавно расплавить рельсу....
Оптимально потестировать где-то на импровизированным куске ж.д. полотна там где безопасно...
Идея пришла после просмотра ролика про сварку рельс на ютубе.
Если есть шнур - идеально. Если же нет... Я когда-то малым делал ракеты из баллончиков от дезодорантов и фитили к ним из селитрованых газет. Должно сработать.
Можно также просто воткнуть сигарету в термит, пожалуй самое простое решение...
Но опять же - нужно весь процесс протестировать.
Посмотри другое видео, где самодельный термит поджигается с использованием бенгальского огоня (вот тебе и фитиль) и проплавляет сейф.
Если у тебя есть более реальное конструктивное предложение - озвучь, будь любезен.
То, что стреляют и наблюдают - это другой важный момент, который должен быть продуман отдельно от технического момента разрушения рельс.
Нашел интересный видос с экспериментом по сабжу. Экспериментировали военные.
Успех произошел при удалении рельсы с одной стороны 60 инчей, с другой 30, со смещением центров выборок на 30 инчей.
Да, непростое это дело оказалось....
Чому не провели у листопаді-січні 2022р.замінування, а 24 лютого підриву і знищення усієї інфраструктури, життєзабезпечення, передбачуваних окупованих територій, мостів, доріг вузлових станцій ЖД та самих шляхів ЖД, водонапірних, електричних та газових станцій для повної 90% деморалізації життєзабезпечення ворога для його просування по окупованим територіям..????
Це ЕЛЕМЕНТАРНІ ДІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ операцій під час ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ВОРОГОМ ТА ПОЧАТКУ ВІЙНИ, які прописані в усіх військових підручниках.!!!
ЧОМУ Українські ДРГ у березні 2022року теж не зробили підривів та знищення усіх інфраструктури життєзабезпечення вже на окупованих територіях....????
ЦЕ ПИТАННЯ задайте пану ЗЕ, Єрмаку та його паркетним Генералам...!!!
15 Ноября 2021, 19:19 Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!
Ти хворий,чи прикидаєшся? Всі населенні пункти,нижче по течії будуть знесені, як це було в 1941 році.Коли частково пошкодили Запорізьку ГЕС.....
Хотелось бы увидеть аристовича и прочих хотябы на блокпосту с автоматом.
Интересно а где Юзик с братцем?
Они могли бы своими формами танки останавливать)))
Русские не охраняют свои колонны. В любом месте трассы можно подъехать на жигулях и из засады влупить гранатометами по камазам!!! А потом скрытно отойти и уехать на жигулях подальше. Пойди найди кто стрелял!
Это была бы реальная партизанская война по всем дорогам. И главное что на это не требуется много людей и оружия. 50-70 мобильных отрядов и все дороги были бы парализованы.
https://youtu.be/twGg3gOn2Us
https://youtu.be/l3X2LRceIu4
Можно не только срезать болты, но и наваривать сверху на рельсу "башмаки-трамплины" с уводом в сторону. Сварка работает относительно тихо, и на автомобиле можно успеть свалить если что.
(особливо, на повороті) - це викличе нахил і покладе локомотив
і декілька вагонів на бік - все залежить від швидкості составу.