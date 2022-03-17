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21 011 99
война (46506) железная дорога (1377) партизаны (170) Арестович Алексей (327)

Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против войск РФ на временно оккупированных территориях: "Разнесите нахрен железную дорогу. Дальше разберемся и починим". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На временно оккупированных территориях Россия перекидывает войска и технику по железной дороге. Алексей Арестович объяснил, как простые украинцы могут помочь военным ВСУ.

Советник главы офиса Президента призвал вести на этих территориях "тотальную рельсовую войну". Особенно на тех направлениях, где противнику удалось наладить снабжение железной дорогой, передает Цензор.НЕТ.

Арестович объяснил, что снабжение железной дорогой – это самый эффективный вид снабжения. Его срыв может радикально изменить ситуацию в пользу Украины. Особенно это касается направления Крым – Мелитополь, ведь именно там противник обеспечивает группировку, штурмующую Мариуполь.

В первую очередь это касается направлений:

Крым – Мелитополь;
Крым – Херсон;
Валуйки – Купянск,
Гомель – Киев (общее направление).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских. ФОТОрепортаж

Как пояснил советник главы ОП, нужно снимать или раскручивать рельсы, портить провода и всю систему железных дорог.

"Особенно это касается нынешних и бывших железнодорожников – разнесите нахрен железную дорогу из Крыма на Херсон, из Крыма на Мелитополь, все, что есть на севере, особенно Валуйки-Купянск. Дальше разберемся и починим", – призвал он.

В то же время Арестович подчеркнул, что речь идет только о временно оккупированных Россией территориях. При этом, подчеркнул он, очень важно учесть, что враг охраняет пути сообщения. Поэтому следует трезво оценивать свои силы и возможности.
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Топ комментарии
+29
Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки, бульбашів та Криму, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
Ото й усе. Вдачі вам!
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17.03.2022 17:36
+22
Какая гениальная идея спустя 3 недели войны
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17.03.2022 17:31
+22
РОМИ-ВАШ ЧАС НАСТАВ...
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17.03.2022 17:32
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Арестович, один человек без взрывчатки может разве что развести костер на стыке рельс, чтобы с них закалка слетела...
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17.03.2022 17:31 Ответить
То вдвох зробимо- чи двома десятками.
Навіть танки забираємо- а тут якісь рельси.
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17.03.2022 17:35 Ответить
без взрывчатки - только ключем , но долго
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17.03.2022 17:43 Ответить
Або клин Шавгулідзе..
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17.03.2022 17:56 Ответить
Ти хоч раз в житті ключ гайковий тримав? Офісний планктон, бл....
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17.03.2022 18:22 Ответить
Человек с ключом и куском трубы в качестве удлинителя за полчаса работы открутит все гайки крепления с одной стороны рельсы метрах на ста пути. Это гарантированный сход поезда. Если это сделать в неудобном месте, где склоны, где ложбина, это остановит движение на пару дней минимум. А за это время можно ещё где гайки пооткручивать. А простейший способ - любая толстая железяка длиной чуть больше полтора метра, хорошо зачищается ржавчина и кладется на рельсы перед светофором. Железнодорожная сигнализация начинает считать, что на этом участке стоит поезд. В эту игру можно играть бесконечно, и, самое главное, даже если тебя с железякой поймали, ничего нельзя доказать - "вот, шел, только купил в магазине, надо ворота в гараже подварить".
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17.03.2022 18:26 Ответить
Какая гениальная идея спустя 3 недели войны
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17.03.2022 17:31 Ответить
Всьому свій час.
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17.03.2022 17:32 Ответить
Якщо Арєстовіч знав, що війна розпочнеться "найближчим часом" - то чому він називав АТО "курортом для мальчіков" замість донести всі прєлєсті цього "курорта" до своїх роботодавців з ОП?

Ця звичка чути тільки те, що хочеться чути, вкупі з короткою пам'яттю, постійно грає з українцями злі жарти, бо робити з цього персонажа ледь не пророка і національного героя м'яко кажучи дивно.

Я ніколи не забуду його заяв про "покарання за військові злочини на Донбасі з української сторони" (с) та "увольнение разведчиков из-за перерасхода средств" (с) - і нікому не рекомендую забувати.

Як тепер виглядають "військові злочини" і "перерасход средств" розвідниками, які попереджали про кротів і зраду?

Дуже дивно, що цього "екперта" досі не погнали сраною мітлою, як він на те заслуговує, разом з купою іншого непотрібу, який роками вводив суспільство в оману - хоча нормальний офіцер вже б давно сам стрельнувся після таких результатів своєї пропаганди.

А цей нічого, тримається як ні в чому не бувало - бо дуже зручний для подачі інформації, яку хочуть чути.
......
Вибачте, буду ламати рожеві окуляри, бо за ними погано видно російські танки.

Valeriy Prozapas
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17.03.2022 17:53 Ответить
Пропагандою давно не цікавлюся, вибачте. Ви походіть, пошукайте дурнів- може і пощастить. знайти.
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17.03.2022 17:55 Ответить
Я поискал. Нашел 73%.
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17.03.2022 18:33 Ответить
О, блин, вот и консерва зеленожоопая и показала себя во всей красе. Как раз ты и занимаешься пропагандой, как и весь зелено-хуйловский зомбиленд, этого лайна, поэтому идешь, мразь, в спам на веки.
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17.03.2022 21:19 Ответить
так заробляє бали по завданню роботодавців, щоб кодла не понесла відповідальність за таку підготовку до війни
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17.03.2022 18:33 Ответить
Я вже писав ,що оцей горе радник вже стільки нарадив,що гнати в шию його замало,дуже ****** на козачка!!!
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17.03.2022 18:57 Ответить
Якщо Арєстовіч знав, що війна розпочнеться "найближчим часом" - то чому він називав АТО "курортом для мальчіков" замість донести всі прєлєсті цього "курорта" до своїх роботодавців з ОП?

Ця звичка чути тільки те, що хочеться чути, вкупі з короткою пам'яттю, постійно грає з українцями злі жарти, бо робити з цього персонажа ледь не пророка і національного героя м'яко кажучи дивно.

Я ніколи не забуду його заяв про "покарання за військові злочини на Донбасі з української сторони" (с) та "увольнение разведчиков из-за перерасхода средств" (с) - і нікому не рекомендую забувати.

Як тепер виглядають "військові злочини" і "перерасход средств" розвідниками, які попереджали про кротів і зраду?

Дуже дивно, що цього "екперта" досі не погнали сраною мітлою, як він на те заслуговує, разом з купою іншого непотрібу, який роками вводив суспільство в оману - хоча нормальний офіцер вже б давно сам стрельнувся після таких результатів своєї пропаганди.

А цей нічого, тримається як ні в чому не бувало - бо дуже зручний для подачі інформації, яку хочуть чути.
......
Вибачте, буду ламати рожеві окуляри, бо за ними погано видно російські танки.

Valeriy Prozapas
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17.03.2022 21:20 Ответить
Цигани- ваш вихід, рельси то чудовий металобрухт! Ну, чи звичайні гайки, що їх кріплять.
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17.03.2022 17:31 Ответить
РОМИ-ВАШ ЧАС НАСТАВ...
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17.03.2022 17:32 Ответить
тут я з Люскою згоден - треба максимально мінувати і при потребі руйнувати к іпеням все Велике Крадівництво, бо воно на користь пересуванню орків
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17.03.2022 17:32 Ответить
люся сам не пробовал обвязаться тротилом и под поезд прыгнуть? раздали селянам взрывчатку или мины? нет? тогда о чем разговор?
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17.03.2022 17:33 Ответить
Разрешите в пунктах приема металлолома прием рельс,цыгане принесут.
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17.03.2022 17:32 Ответить
Арестович - великий суперпартизан. А сам он не хочет попробовать рейки пороскручивать? Гаразд только языком молоть
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17.03.2022 17:33 Ответить
Куди свій ранній урожай будуть вивозити фермери Херсонської області ? Це не допустимо щоб все йшло загарбникам.
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17.03.2022 17:35 Ответить
спитай у мариупільців....
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17.03.2022 18:35 Ответить
Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки, бульбашів та Криму, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
Ото й усе. Вдачі вам!
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17.03.2022 17:36 Ответить
ты сам то пробовал - че написал
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17.03.2022 17:40 Ответить
Я залізничник і знаю про що кажу. А ти?
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17.03.2022 17:43 Ответить
Щось кацапами завоняло. Дайте йому вибухівки 10 кг, калаш і джавелін, тоді він подумає. Херої диванні. В топі людина пояснює, як ломом та лебідкою, пошкодити колію. Все просто.
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17.03.2022 18:46 Ответить
Зараз в багатьох місцях рейки зварюють в торець і довжина такого - 900 метрів. Так що не все так просто тут, в цій рейковій війні.
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17.03.2022 22:57 Ответить
Очень похоже на то, что Ленин 1905 году ,советовал Пресне, попивая пивко в Швейцарии))
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17.03.2022 19:02 Ответить
..это же элементарная работа для байрактара
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17.03.2022 17:36 Ответить
Само собой. Все 500) Байрактар Т2 бросить на рельсовую войну, ведь дронам больше заняться нечем, скучают.
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17.03.2022 17:39 Ответить
Но тепловоз тоже неплохо заху...рить. Его сгоревший потом не сдвинуть от слова никак.
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17.03.2022 17:45 Ответить
..а представьте себя, мой уважаемый герой, с "рельсовым ключом" или 10кг взрывчатки в степи, ровной как стол, возле охраняемой жд, до которой ещё нужно дойти..
это на Мокше человек не стоит ничего, а украинцев-патриотов нужно ценить-беречь, а не бросать "под танк", если есть возможность этого избежать.. а она есть - и это байрактар или ожидаемые дроны-камикадзе от США по $6000 за штуку
..(
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17.03.2022 17:51 Ответить
а что всю линию железной дороги охраняют?особенно ночью?Другое дело что нужна взрывчатка и специализированный взрыватель.А с этим как раз в оккупированных районах голяк,впрочем как и с мотивированным населением
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17.03.2022 18:13 Ответить
Вночі можуть облітати на гелікоптері з тепловізором...((
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17.03.2022 20:12 Ответить
могут ,если сидеть с взрывной машинкой в кювете.
Установили ,и уехали (если детонатор хотя бы штырьевого типа или типа замыкателя на рельсу)
Для того что б с тепловизора вертолетного что то увидеть -надо что б скорость полета была небольшая,а это риск что собьют (это конечно если работает дрг,а не обычные люди)
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17.03.2022 20:55 Ответить
Так, й це підводить до того, що війною на рейках мають займатися спеціальні диверсійні групи...
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17.03.2022 20:57 Ответить
для того чтоб проконтролировать полностью и зачистить от возможных партизан всю оккупированную территорию кацапам надо ввести как минимум тысяч 300 тыловых частей.
А что б проконтролировать более северные области,где местность более пересеченная и лесистая (и скоро зелень распустится) я даже не представляю сколько надо.Фрицам полностью не удалось это даже с помощью значительной части полицаев.
Да и партизанить можно в принципе вечно,если снабжение ведется извне и современным боеприпасом (ВСПОМНИМ АФГАН)-сильно большая территория
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17.03.2022 21:21 Ответить
А чому б суперменові "арЄстовичу" не зробити у свій 138-ий бойовий вихід?
Ви, виродки, три місяці каталися на лижах та просрали озброєння тероборони, а тепер пропонуєте цивілям без зброї робити "рейкову війну"?
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17.03.2022 17:36 Ответить
І тут люсю понесло, покажи приклад біздобол!
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17.03.2022 17:37 Ответить
если по уму , так чеб с эшелоном , то нужно курсы пройти , а если просто вывести ( временно ) , то только фугасами , тупо закапывая под стыки , на прямолинейных участках , оптимальный вариант на стрелке , но в любом случае - саперная или инженерная подготовка необходима
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17.03.2022 17:39 Ответить
есть даже книга-оружие партизанской войны,там есть даже как это делать-ничего там сверхсложного нет в подрыве одной рельсы-хватит одной-двух шашек,но нужен специализированный детонатор
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17.03.2022 18:15 Ответить
ниче сложного , ну- ну , и зачем тогда люди годами учатся
из твоей писанины понял - че ты просто школьник , да и че такое , спец- детонатор ?
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17.03.2022 18:36 Ответить
ну если хотите сидеть на открытой местности фиг знает сколько с взрывной машинкой,то конечно ничего специализированного не надо.
Спецдетонатор-по типу детонатора противоднищевой мины,или замыкатель на рельсе-а то что есть обычное то это только под машинку.
Радиофугас тоже не подойдет-если смотрели на колонны то на некоторых бтр стоят приборы создания помех радиофугасам,думаю и на состав поставят.
Сильно там надо годами учится ,если голова на плечах есть-это ж не мосты подрывать или здания направленным взрывом
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17.03.2022 18:55 Ответить
Якщо на розрив,потрібно підрізати й звільняти подошву рельса
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17.03.2022 18:38 Ответить
А раптом наші військові проти?
Навіщо слухати арестовича? Хто він такий?
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17.03.2022 17:39 Ответить
Военные против уничтожения коммуникаций противника ? Можно "любить" Арестовича, но...
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17.03.2022 17:44 Ответить
Вони нічого не говорили.
А раптом активісти наші рейки підіпвуть.
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17.03.2022 17:56 Ответить
это правильно, надо организовывать тотальное партизанское движение..
оркам этого только не хватало.. мало того, что их ЗСУ кромсает, как кухонный комбайн, ещё и местные антифашисты-бандеровцы будут вылавливать орков-фашистов в тылу и подрывать оккупантские вагоны и технику..
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17.03.2022 17:40 Ответить
33 бойових вихода, а ти сидиш в бункері і розповідаєш людям яким ви не дали ні зброю,та взагалі нічого щоб вони йшли, тепер коли там повно орків щось ламали. А спочатку можна було сказати це людям? Чи ви три неділі думали руйнувати велике ко'радівництво чи ні? В перший же день коли його призначили, стало зрозуміло будуть брехати часто,багато і з усміхненими обличчями. І по договорнякам ми вже це бачимо.
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17.03.2022 17:41 Ответить
Лучше точные координаты получить и обстрелять чём нибудь
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17.03.2022 17:42 Ответить
давно треба було всіх там разх..ть
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17.03.2022 17:43 Ответить
Стрілочні переводи на колії - чутливе місце всієї залізничної інфраструктури

🤫
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17.03.2022 17:43 Ответить
А что мешает Байрактаром разнести тепловоз? Его разбитого не сдвинешь никак.
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17.03.2022 17:44 Ответить
Его ещё поймать надо, этот тепловоз. Байрактары летают со скоростью, как раз, как тепловоз ездит. Это работа больше для серьезной авиации, чем для беспилотников.
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17.03.2022 18:30 Ответить
Задолбал уже этот внештатный советник. Безоружным гражданам штурмануть рабссиян, набрать взрывчатки и мин (если они будут) и спокойно минировать колеи. Архистратег 100 уровня. Генштаб знает что делать и делает.
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17.03.2022 17:44 Ответить
Чем мы тебе Крым-Херсон подорвем - когда все снабжение авторанспортом идет... ? На рельс современый надо 2 шашки 400 г. 2 дет №8, детонирующий шнур - соединить шашки, огнепроводнойшнур или э.д., подрывная машинка. Только спички свои))). Советователь... Рвать рельсы должны специальные группы.
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17.03.2022 17:46 Ответить
Повреждать ЖД пути(рельсы) без взрывчатых веществ удобно мощным домкратом с проставкой из двутавра или куска рельса.Рельсы желательно перепилить бензорезом,акамуляторная болгаркой или другим инструментом затем между 2 рельсами помещается домкрат с проставкой и они разводятся путем выгибания в стороны.Желательно вырвать костыли на протяжении 4-5 метров.Что приводит к сходу поезда с рельс.Особо эффективно в местах где ЖД идёт по крутым насыпям и есть поворот чтоб скрыть повреждение ветки.Также можно путем поджога выводить из строя ТП вдоль ЖД это остановит электровозы.Тихо,эффективно,не требует взрывчатки и других специальных навыков.Справится любой фермер.
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17.03.2022 17:47 Ответить
Та надріжте головку рельсу,можете повторити на супутньому зі зміщенням 2 метри
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17.03.2022 18:33 Ответить
Пообрізайте кріплення,якшо на вигині,то внутрішній рельс
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17.03.2022 18:35 Ответить
Це розумно. Навіть, якщо не рознесуть, ********* вимушена буде поставити на її охорону стільки орків - що не буде вистачати на всілякі "наступи" - теж непогано!
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17.03.2022 17:48 Ответить
надо туда металлистов направить, у нас в городе были умельцы, которые разбирали пути между проходом 2- электричек..., правда давно дело было...
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17.03.2022 17:48 Ответить
А ще краще, рознесіть їх потяги з технікою та особистим складом...
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17.03.2022 17:51 Ответить
Игданит или аммонотропин простейшие вв которые способен изготовить даже человек далекий от химии.Ингредиенты очень доступные ,технология простейшая.Рельсу перерубит без проблем.
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17.03.2022 17:51 Ответить
20 дней назад надо было - а сейчас у кацапов ходят бронепоезда с тачанками
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17.03.2022 17:51 Ответить
Если куска пути нет, бронепоезд ничем не поможет.
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17.03.2022 18:31 Ответить
А почему Арестовичу не отлепить свою ж*пу от тепленького местечка и не возглавить какой-нибудь небольшой партизанский отряд? Жар чужими руками загребать просто.
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17.03.2022 17:57 Ответить
Мне пойти наломать руками веток и наложить на рельсы?
Зачем призывать гражданских без опыта и оружия к таким действиям?
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17.03.2022 17:58 Ответить
Идите, а я пару видосиков еще сниму, если не устану
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17.03.2022 18:00 Ответить
якщо розібрати рейку, то рух на найближчому світлофорі заблокуеться та приїдуть військові. Краще вже підривати під потягом, але тут звісно військові потрібні
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17.03.2022 18:02 Ответить
Термит делается несложно. Несколькими кирпичами обложить рельсу - что-то вроде тигеля сделать. Может взять немного песка с собой, подсыпать под кирпичи, чтобы стояли как надо...
Собсно собрать тигель на рельсе, засыпать термит, поджечь, свалить.... 1-2 минуты максимум.
Должно в гавно расплавить рельсу....
Оптимально потестировать где-то на импровизированным куске ж.д. полотна там где безопасно...

Идея пришла после просмотра ролика про сварку рельс на ютубе.
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17.03.2022 18:03 Ответить
Имеет смысл также использовать фитиль для задержки воспламенения, чтобы было время уйти, хотя бы пару минут.
Если есть шнур - идеально. Если же нет... Я когда-то малым делал ракеты из баллончиков от дезодорантов и фитили к ним из селитрованых газет. Должно сработать.
Можно также просто воткнуть сигарету в термит, пожалуй самое простое решение...
Но опять же - нужно весь процесс протестировать.
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17.03.2022 18:10 Ответить
Чё за бред , вы пробовали хоть раз поджечь термитную шашку хотя бы , сигарета . Да и вообще тут столько бреда написано , лебёдки, двутавры с домкратами , ломы с тросами . Смотрю так и не доходит , что стреляют по любому кто ночью выходит , что с приборами ночного видения стоят на всех мало мальски значимых местах и перекрёстках . Что эти разведённые рельсы сразу сигнализация и закрытие пути на ближайшем светофоре
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17.03.2022 21:28 Ответить
Чел, не груби. Мне не ***** и я пытаюсь помочь как могу, другие тоже... И написал же - пришла идея в голову давеча, ссылка на видео - в посте... и надо тестировать. Я посмотрел видео и привел его как пример, термит на видео выглядит вполне убедительно.
Посмотри другое видео, где самодельный термит поджигается с использованием бенгальского огоня (вот тебе и фитиль) и проплавляет сейф.

Если у тебя есть более реальное конструктивное предложение - озвучь, будь любезен.

То, что стреляют и наблюдают - это другой важный момент, который должен быть продуман отдельно от технического момента разрушения рельс.
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17.03.2022 21:51 Ответить
Что бы перебить рельсу хватает 200 ГРМ тротила, что бы пустить поезд под откос необходима яма минимум 50 см и то на повороте . Поезд спокойно проходит перебитую рельсу , должно колесо провалиться минимум по ось. Был такой Стариков , создатель диверсионных войск и партизанского движения и он писал книги по которым обучались до 2000 г . Точно , дальше не знаю , можете поискать в интернете они уже в свободном доступе
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18.03.2022 00:44 Ответить
Не нашел книжку. Попробую поискать еще при случае.
Нашел интересный видос с экспериментом по сабжу. Экспериментировали военные.
Успех произошел при удалении рельсы с одной стороны 60 инчей, с другой 30, со смещением центров выборок на 30 инчей.
Да, непростое это дело оказалось....
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18.03.2022 01:30 Ответить
Ага! Не пройшло і вісім років!.... Йолопні!!!
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17.03.2022 18:14 Ответить
Це треба було зробите ще 24 лютого 2022 року, СПИТАЙТЕ у того головного командувача ЗСУ чому це не було зроблено...!!!!!

Чому не провели у листопаді-січні 2022р.замінування, а 24 лютого підриву і знищення усієї інфраструктури, життєзабезпечення, передбачуваних окупованих територій, мостів, доріг вузлових станцій ЖД та самих шляхів ЖД, водонапірних, електричних та газових станцій для повної 90% деморалізації життєзабезпечення ворога для його просування по окупованим територіям..????

Це ЕЛЕМЕНТАРНІ ДІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ операцій під час ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ВОРОГОМ ТА ПОЧАТКУ ВІЙНИ, які прописані в усіх військових підручниках.!!!

ЧОМУ Українські ДРГ у березні 2022року теж не зробили підривів та знищення усіх інфраструктури життєзабезпечення вже на окупованих територіях....????

ЦЕ ПИТАННЯ задайте пану ЗЕ, Єрмаку та його паркетним Генералам...!!!

15 Ноября 2021, 19:19 Усі війська ПІВНІЧНОГО НАПРЯМКУ мають бути негайно приведені у ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ з залученням місцевих підрозділів ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ. НЕГАЙНО залучити усіх ЛІСНИЧИХ та ЄГЕРІВ, Чернігівського, Київського, Житомерського та Рівненського обласних ЛІСНИЦТВ, котрі знають усі тропи та проходи через болота, що межують з Білорусією, особливо Мозирського та Гомельського напрямку, через котрі будуть намагатися пробитися на територію України, розвідувально-деверсійні групи рашиських окупантів, котрих понавозили і дислокували в Мозирь і Гомельську область, щоб сприяти захопленню Чернігівської, Житомирської та Київської областей і їх комунікацій для 150км марш кидка, щоб захопити ЗНЕНАЦЬКА КИЇВ...!!! ГРУПИ ДРГ російських окупантів вже вивчають болота та проходи через ліс у вище вказаних областях, де вони хочуть здійснити ГОЛОВНИЙ УДАР 150 кілометрового БЛІЦ-КРИКУ....!!! ЗВЕРНІТЬ НА ЦЕ ОСОБУ УВАГУ...!!!
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17.03.2022 18:21 Ответить
Разобранные рельсы обязательно соединить любой проволокой, чтобы не фиксировался разрыв эл.цепи!
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17.03.2022 18:25 Ответить
Почему не взорвана Каховская плотина? Тогда бы никакой воды в Крым и вся война насмарку!
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17.03.2022 18:27 Ответить
"Почему не взорвана Каховская плотина? Тогда бы никакой воды в Крым и вся война насмарку!"

Ти хворий,чи прикидаєшся? Всі населенні пункти,нижче по течії будуть знесені, як це було в 1941 році.Коли частково пошкодили Запорізьку ГЕС.....
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17.03.2022 20:03 Ответить
Сбрсывающих башмаков на перегоне наложить
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17.03.2022 18:29 Ответить
" Если у людей нет хлеба пусть едят пироженное . " - Если у людей нет взрывчатки или мин / раздача оружия людям не предусмотрена / то пускай смазывают рельсы салом .
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17.03.2022 18:29 Ответить
сам абристовичдав команду, нагадайте хто він за чином що віддає такі накази, сьогодні у російскій пропагадонши латиніної дає інтервью, може вона буде гайки крутити
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17.03.2022 18:29 Ответить
Воно ж то так, але ж окупанти тоді можуть оскаженіти і розбомбити залізничні вузли на нашій території аж до самого Львова, так, що і евакуаційні потяги не зможуть ходити...
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17.03.2022 18:33 Ответить
арестович тупак від природи поменше базікай і не працюй на рашку
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17.03.2022 18:43 Ответить
Арестович де твоя друга війна?де дрг в тилу ворога?де роками навчені нашими друзями групи в тилу ворога? Чому від тебе чутно тільки одну муть,бахвальство і брехню? Ти навчений крутий розвідник,вперед,чого сидиш в добре захищеному Києві і ляпаєш дурниці?
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17.03.2022 19:03 Ответить
https://zaxid.net/ukrzaliznitsya_rozirvala_spoluchennya_z_zaliznitsyami_rf_n1536971
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17.03.2022 19:04 Ответить
Хорошо сидеть в бункере и вещать.
Хотелось бы увидеть аристовича и прочих хотябы на блокпосту с автоматом.
Интересно а где Юзик с братцем?
Они могли бы своими формами танки останавливать)))
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17.03.2022 19:15 Ответить
Я не понимаю почему не созданы мобильные диверсионные группы с гранатометами по всем дорогам по которым идут камазы и топляки?
Русские не охраняют свои колонны. В любом месте трассы можно подъехать на жигулях и из засады влупить гранатометами по камазам!!! А потом скрытно отойти и уехать на жигулях подальше. Пойди найди кто стрелял!
Это была бы реальная партизанская война по всем дорогам. И главное что на это не требуется много людей и оружия. 50-70 мобильных отрядов и все дороги были бы парализованы.
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17.03.2022 19:53 Ответить
А хіба при загрозі війни не мінують мости, з/д колії на небезпечних напрямках і не підривають їх при вторгненні ? Не вірили ? Ага. Щоб не провокувати на лижах катались і на Сейшелах засмагали. Мудрий хід. Заплутали ворога так, що той з переляку пішов у наступ на цілих два дні пізніше.
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17.03.2022 20:29 Ответить
Пару відео, краще знайти книжку "Спутник партизана" але й YouTube допоможе

https://youtu.be/twGg3gOn2Us

https://youtu.be/l3X2LRceIu4
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17.03.2022 20:47 Ответить
Может подойти переносная электросварка от автомобильного генератора.
Можно не только срезать болты, но и наваривать сверху на рельсу "башмаки-трамплины" с уводом в сторону. Сварка работает относительно тихо, и на автомобиле можно успеть свалить если что.
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17.03.2022 21:38 Ответить
В Україні є багато професійних спеціалістів які добре знають якбудувати залізнодорожне полотно і особливості його функціонування.Є ремонтні бригади які ремонтують колію проводять заміну шпал іт.дВони знають як розібрати прольот без шуму ібайрактарів іяк замаскувати пошкодження.Їх знання можуть пригодитися.
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17.03.2022 22:10 Ответить
Узяти кілька лопат і вигребти щебінь з-під шпал з одного боку
(особливо, на повороті) - це викличе нахил і покладе локомотив
і декілька вагонів на бік - все залежить від швидкості составу.
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17.03.2022 22:15 Ответить
 
 