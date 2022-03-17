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Оккупанты обстреляли автобус во время эвакуации из Попасной, - Гайдай. ВИДЕО

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В Луганской области во время эвакуации населения из Попасной российский агрессор открыл огонь по автобусу, но людей удалось вывезти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Из Попасной даже под огнем россиян удалось эвакуировать людей… Во время эвакуации россияне открыли огонь по автобусу, повредили двери. Спасибо водителю и сопровождающим сотрудникам полиции за храбрость", - написал глава области.

Он отметил, что даже при наличии "зеленого коридора" вывезти людей из Горного или Попасной крайне опасно, иногда приходится прорываться через плотные обстрелы российской армии. Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище.

Автобусом людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донбасса, откуда они на поезде отправятся в западные регионы страны, подытожил Гайдай.

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І не треба русскіх порівнювати з нацистами, чи фашистами. Це інше. Значно гірше.
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17.03.2022 17:51 Ответить
ЛАПАТНІ ОБКАКАНТИ ВМІЮТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ДІТЬМИ ЖІНКАМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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17.03.2022 17:51 Ответить
І про що з ними хоче домовлятись падляк і зеля. Хто буде вмконувати ті домовленості, Україна в односторонньому порядку. Москалі- звичайні виродки- терористи
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17.03.2022 17:54 Ответить
роSSия = терроризм. От собственной беспомощности и врожденной трусости рашиSSты воюют с гражданскими. За это они ответят своей кровью!
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17.03.2022 18:09 Ответить
 
 