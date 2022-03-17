В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате попадания снарядов оккупантов в Святошинском районе Киева в четверг погибли два человека.

"17 марта около 16:30 в Службу спасения 101 одновременно поступило несколько сообщений о пожарах в Святошинском районе столицы. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. Погиб один человек", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также, по информации ГСЧС, неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5 тыс. кв. м. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

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"Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек", - говорится в сообщении.







