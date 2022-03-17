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В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате попадания снарядов оккупантов в Святошинском районе Киева в четверг погибли два человека.

"17 марта около 16:30 в Службу спасения 101 одновременно поступило несколько сообщений о пожарах в Святошинском районе столицы. В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. Погиб один человек", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также, по информации ГСЧС, неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5 тыс. кв. м. В настоящее время ликвидация пожара продолжается.

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"Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Площадь пожара составляет 10 тыс. кв. м. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб один человек", - говорится в сообщении.

В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС 01
В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС 02
В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС 03
В результате попадания российских снарядов в Святошинском районе Киева погибли два человека, - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+4
Точно. Поки не викинуть їх с Гостомель, Бучі, Ворзеля, ірпіня північ Києва будуть обстрілювати
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17.03.2022 19:06
+4
А вибивати їх звідти не легко, нажаль.
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17.03.2022 19:07
+2
Геращенку ще б координати викласти!

Хтось заткне цього навідника???
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17.03.2022 19:07
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Якась гидота з Приірпіння прилетіла.
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17.03.2022 19:02 Ответить
Точно. Поки не викинуть їх с Гостомель, Бучі, Ворзеля, ірпіня північ Києва будуть обстрілювати
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17.03.2022 19:06 Ответить
А вибивати їх звідти не легко, нажаль.
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17.03.2022 19:07 Ответить
Су...*************.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 19:07 Ответить
Геращенку ще б координати викласти!

Хтось заткне цього навідника???
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17.03.2022 19:07 Ответить
Крім району нічого не озвучено.
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17.03.2022 19:14 Ответить
З фото не видно , куди саме прилетіло. Хто в районі не живе - не визначить місце
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17.03.2022 19:35 Ответить
Місцеві взагалі кажуть про підпал дрг складу зі штучною травою. Хз.
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17.03.2022 19:43 Ответить
А може підпал трави був сигналом, куди стріляти?
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17.03.2022 20:15 Ответить
Срочно нужны дроны камикадзе. Эти сволочи быстро передвигаются и меняют место позиции артиллерийскими расчётами с авто сопровождения боеприпасов.
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17.03.2022 19:12 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

6 ч. ·

Геноцид - це московський спосіб ведення війни, і так було, є і буде, поки Москва Москвою. Комент (із других рук) від лікаря, що працював у Сирії, прислали мені вночі польські друзі, приголомшені злочином у Маріуполі, перекладаю головне:

"...вони бомбили насамперед лікарні, дитсадки, всю необхідну для виживання інфраструктуру, щоб викликати гуманітарну кризу... Єдиним способом уберегти в сирійському місті санітарний пункт від нальоту російської авіації було приховати, що це санітарний пункт. Натомість подавати його координати спостерігачам ООН було просто самогубством, бо тоді його позначали на мапах як медичний заклад (з погляду права недоторканий), і він негайно ставав об'єктом атаки. Цей альтернативний спосіб ведення війни російські сили розробили й застосовували досі в "менш важливих" місцях, як Чечня, Грузія чи Сирія, а тепер просто ткнули нас в нього носом..." (с)

Мені здається, це важливо розуміти: театр у Маріуполі орки бомбили НАВМИСНЕ - саме тому, що ЗНАЛИ, що там сховище.

А звідси висновок: нам усім треба бути максимально обережними з поданням інформації про всі життєво важливі "точки" міської інфраструктури. Постійно пам'ятати, що наші лікарні, дитсадки й бомбосховища - це для орків ЦІЛІ. Не ляпати про них по-мирному безтурботно, шифрувати місцезнаходження в розмовах по телефону й соцмережах. Вчитися мови війни.

І перестаньте вже, нарешті, їм докоряти, як малятам у ясельній групі, - ай-яй-яй, дивіться, що ви наробили, і не стидно вам?.. Їм не має бути стидно. Їм має бути страшно. Іншого способу зупинити терористичну армію не існує.
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17.03.2022 19:23 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 19:37 Ответить
Пожежники/рятувальники/медики це теж наші герої, їх мало хто помічає але вони кожен день ризикують не менше ніж на полі бою. Дякую
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17.03.2022 19:48 Ответить
 
 