Военные будни киевского зоопарка. ВИДЕО
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Война шокировала не только людей, она внесла изменения в жизнь животных, до этого комфортно живших в столичном зоопарке. Впрочем, работники зоосада говорят, что беспокоиться не стоит. Животным хватает пищи, а ко взрывам они понемногу привыкают.
Как живут животные в киевском зоопарке узнали журналисты ТСН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В зоопарке, на первый взгляд, обычное утро. Животные, которые не боятся холода, гуляют по улице. Приматы лакомятся цитрусовыми, а работники убирают мусор. Руководство зоопарка говорит, что физический труд лучше отвлекает людей от мыслей о войне, а вот с животными сложнее.
Некоторые из них чувствительны к взрывам, также питомцы зоопарка грустят, что теперь у них очень мало посетителей.
В зоопарке можно увидеть иностранных журналистов. Директор зверинца рассказывает, что ежедневно они интересуются судьбой животных и спрашивают, не планируется ли их эвакуация. Однако он на такие вопросы отвечает, что сначала нужно эвакуировать детей, женщин и пожилых людей. Ведь даже в мирное время эвакуация животных – очень сложная задача.
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Директор заверил, что животные находятся в комфортных условиях, насколько это возможно. Когда они нервничают, работники с ними разговаривают, дают что-нибудь вкусненькое. Каждый день по городу ездят две бригады, первая собирает продукты для животных, вторая - еду для людей, живущих в зоопарке.
Сейчас в зверинце поселилось более 50 сотрудников, там они живут вместе со своими семьями. Работникам тяжело и опасно каждый день ездить в зоопарк. Ночью люди спят в бомбоубежищах. Днем они могут позволить себе необычное для зоопарка барбекю.
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Единственное животное, которому пришлось давать успокоительное лекарство – слон Хорес. Эти животные, как рассказал зоолог, по своей сути "пацифисты", так что боевые действия для них что-то непостижимое.
Из Польши уже везут гуманитарную помощь для киевского зоопарка. Дирекция обещает принять первых посетителей, как только в Украине наступит мир.
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людеймоскало-фашистів, убиваючи їх на українській землі. Пейс-бук імені сЦукерберга активно видаляє дописи із закликами прикінчувати рашистів та їх родини, а то й блокує аккаунти дописувачів.
- А кагда будут абізян карміть?
- А ти що -- голодний?
Це мабуть скорійше рептілоїди . Ось ця тварюга , коли йще без досвіту може на бегемота напасти ... але тільки один раз у житті ...
Про всяк випадок нагадую про безліч полонених ватників, буде з них користь
Я маю на увазі можуть допомогти там по господарству, а ви що подумали?
А мечта леопарда - не выдать себя перед прыжком.