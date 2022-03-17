РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11172 посетителя онлайн
Новости Видео Киевские новостиОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
7 078 12
животные (887) зоопарк (219)

Военные будни киевского зоопарка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Война в Украине

киев,зоопарк

Война шокировала не только людей, она внесла изменения в жизнь животных, до этого комфортно живших в столичном зоопарке. Впрочем, работники зоосада говорят, что беспокоиться не стоит. Животным хватает пищи, а ко взрывам они понемногу привыкают.

Как живут животные в киевском зоопарке узнали журналисты ТСН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В зоопарке, на первый взгляд, обычное утро. Животные, которые не боятся холода, гуляют по улице. Приматы лакомятся цитрусовыми, а работники убирают мусор. Руководство зоопарка говорит, что физический труд лучше отвлекает людей от мыслей о войне, а вот с животными сложнее.

Некоторые из них чувствительны к взрывам, также питомцы зоопарка грустят, что теперь у них очень мало посетителей.

В зоопарке можно увидеть иностранных журналистов. Директор зверинца рассказывает, что ежедневно они интересуются судьбой животных и спрашивают, не планируется ли их эвакуация. Однако он на такие вопросы отвечает, что сначала нужно эвакуировать детей, женщин и пожилых людей. Ведь даже в мирное время эвакуация животных – очень сложная задача.

Читайте также: В Киевском зоопарке за время войны родились двое козлят и двое лемуров

Директор заверил, что животные находятся в комфортных условиях, насколько это возможно. Когда они нервничают, работники с ними разговаривают, дают что-нибудь вкусненькое. Каждый день по городу ездят две бригады, первая собирает продукты для животных, вторая - еду для людей, живущих в зоопарке.

Сейчас в зверинце поселилось более 50 сотрудников, там они живут вместе со своими семьями. Работникам тяжело и опасно каждый день ездить в зоопарк. Ночью люди спят в бомбоубежищах. Днем они могут позволить себе необычное для зоопарка барбекю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польшу из Украины успешно эвакуировали львов и тигров

Единственное животное, которому пришлось давать успокоительное лекарство – слон Хорес. Эти животные, как рассказал зоолог, по своей сути "пацифисты", так что боевые действия для них что-то непостижимое.

Из Польши уже везут гуманитарную помощь для киевского зоопарка. Дирекция обещает принять первых посетителей, как только в Украине наступит мир.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі,москалі тисячі котиків,песиків і тд. вбили.Ду всі світові захисники тварин? Де їхні заяви?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:50 Ответить
Світові "захисники всього хорошого" скоро остаточно з'їдуть з глузду, заявивши, що ми порушуємо права людей москало-фашистів, убиваючи їх на українській землі. Пейс-бук імені сЦукерберга активно видаляє дописи із закликами прикінчувати рашистів та їх родини, а то й блокує аккаунти дописувачів.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:10 Ответить
Москаль вештається по зоопаркові, дивиться, круте хлібалом, а потім питає в служителя:
- А кагда будут абізян карміть?
- А ти що -- голодний?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:51 Ответить
Мавпи розумнійші за московитів . Мавпи не схильні до суїциду .
Це мабуть скорійше рептілоїди . Ось ця тварюга , коли йще без досвіту може на бегемота напасти ... але тільки один раз у житті ...
показать весь комментарий
17.03.2022 19:58 Ответить
"Тож уночі люди сплять у бомбосховищах. Вдень вони можуть собі дозволити незвичне для зоопарку барбекю". Дякую за таке формулювання: хоч на мить розвеселили. Дивіться ж не з'їжте всіх, на розплід залиште.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:58 Ответить
Якщо левам і крокодилам бракуватиме харчів...
Про всяк випадок нагадую про безліч полонених ватників, буде з них користь

Я маю на увазі можуть допомогти там по господарству, а ви що подумали?
показать весь комментарий
17.03.2022 20:06 Ответить
Справи у Київскому набагато кращі, ніж в зоопарку 12 місяців під Київом, там тварини вже вмирають від голоду і холоду, а доставити допомогу чи евакуювати дуже складно. Якщо хтось живе біля Демидова допоможіть! Чи поширьте, треба дати огласку цьому
показать весь комментарий
17.03.2022 20:40 Ответить
По хорошему животных надо вывезти пока не поздно. Орки в Киеве живого места не оставят пока не подохнут сами. Потом вернёте, и зоопарк отстроите. А пока надо беречь.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:00 Ответить
Мечта кадыровца - ворваться в зоопарк: жирафов он не пробовал.
А мечта леопарда - не выдать себя перед прыжком.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:13 Ответить
Хорош! Я ще нагадаю, що швидкість гепарда 90 км/год, втекти буде важкуВАТО
показать весь комментарий
17.03.2022 23:23 Ответить
 
 