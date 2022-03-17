Военные будни киевского зоопарка. ВИДЕО

Война шокировала не только людей, она внесла изменения в жизнь животных, до этого комфортно живших в столичном зоопарке. Впрочем, работники зоосада говорят, что беспокоиться не стоит. Животным хватает пищи, а ко взрывам они понемногу привыкают.

Как живут животные в киевском зоопарке узнали журналисты ТСН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В зоопарке, на первый взгляд, обычное утро. Животные, которые не боятся холода, гуляют по улице. Приматы лакомятся цитрусовыми, а работники убирают мусор. Руководство зоопарка говорит, что физический труд лучше отвлекает людей от мыслей о войне, а вот с животными сложнее.

Некоторые из них чувствительны к взрывам, также питомцы зоопарка грустят, что теперь у них очень мало посетителей.

В зоопарке можно увидеть иностранных журналистов. Директор зверинца рассказывает, что ежедневно они интересуются судьбой животных и спрашивают, не планируется ли их эвакуация. Однако он на такие вопросы отвечает, что сначала нужно эвакуировать детей, женщин и пожилых людей. Ведь даже в мирное время эвакуация животных – очень сложная задача.

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Директор заверил, что животные находятся в комфортных условиях, насколько это возможно. Когда они нервничают, работники с ними разговаривают, дают что-нибудь вкусненькое. Каждый день по городу ездят две бригады, первая собирает продукты для животных, вторая - еду для людей, живущих в зоопарке.

Сейчас в зверинце поселилось более 50 сотрудников, там они живут вместе со своими семьями. Работникам тяжело и опасно каждый день ездить в зоопарк. Ночью люди спят в бомбоубежищах. Днем они могут позволить себе необычное для зоопарка барбекю.

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Единственное животное, которому пришлось давать успокоительное лекарство – слон Хорес. Эти животные, как рассказал зоолог, по своей сути "пацифисты", так что боевые действия для них что-то непостижимое.

Из Польши уже везут гуманитарную помощь для киевского зоопарка. Дирекция обещает принять первых посетителей, как только в Украине наступит мир.