РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11172 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 710 15
АЗС (385) Киев (24528) обстрел (20060)

Оккупанты нанесли огневой удар по АЗС на окраине Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли огневой удар по АЗС, которая находится на окраине Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм Антон Геращенко.

Он отметил: "Оккупанты нанесли удар по АЗС на выезде из Киева в сторону Вышгорода".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+27
За обстрел Киева нужно *благодарить* диктатора Лукашонку лично. Именно благодаря етой мрази окупанты смогли подобраться к Киеву так близко
показать весь комментарий
17.03.2022 19:57
+7
Опять Гера криваві лайки в ФБ збирає.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:54
+4
Коли цей тарілколиз заспокоється???? Скільки разів просили???? Дібіл мля
показать весь комментарий
17.03.2022 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять Гера криваві лайки в ФБ збирає.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:54 Ответить
Що не треба розповідати про дії рашистів, чи що?
показать весь комментарий
17.03.2022 19:55 Ответить
Треба. Тільки він не розповідає, а хайпує.
показать весь комментарий
17.03.2022 19:57 Ответить
Гера Києва не знає. Горить зовсім в іншому місці. Близько від мене. Вибух був дуже сильний
показать весь комментарий
17.03.2022 20:03 Ответить
У вас хоч геолокація вимкнена?
показать весь комментарий
17.03.2022 20:05 Ответить
Звичайно
показать весь комментарий
17.03.2022 20:07 Ответить
Цікаво, в що вони там цілили? В цей склад чи в щось сусіднє?
показать весь комментарий
17.03.2022 21:04 Ответить
Можливо йому таки напихали і тепер він свідомо фігню несе?
показать весь комментарий
17.03.2022 21:21 Ответить
Спробуйте спочатку читати те, що коментуєте.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко. Джерело: https://censor.net/ua/v3326197
показать весь комментарий
17.03.2022 19:56 Ответить
За обстрел Киева нужно *благодарить* диктатора Лукашонку лично. Именно благодаря етой мрази окупанты смогли подобраться к Киеву так близко
показать весь комментарий
17.03.2022 19:57 Ответить
За цілі райони під окупацією...Без світла, їжі, ліків і зв'язку вже ТРИ ТИЖНІ
За сотні вбитих мирних жителів Бучі Ірпеня Гостомеля...
показать весь комментарий
17.03.2022 20:20 Ответить
Коли цей тарілколиз заспокоється???? Скільки разів просили???? Дібіл мля
показать весь комментарий
17.03.2022 20:03 Ответить
Москаль не людина...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
17.03.2022 20:14 Ответить
Страна-бензоколонка "победила" пригородную бензоколонку.
Деды ваевале.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:07 Ответить
Заткайте рило геращенку,сказали ж- не поширювати інфу про обстріли!
показать весь комментарий
17.03.2022 21:47 Ответить
 
 