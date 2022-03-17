Оккупанты нанесли огневой удар по АЗС на окраине Киева. ВИДЕО
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Российские оккупанты нанесли огневой удар по АЗС, которая находится на окраине Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм Антон Геращенко.
Он отметил: "Оккупанты нанесли удар по АЗС на выезде из Киева в сторону Вышгорода".
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі Антон Геращенко. Джерело: https://censor.net/ua/v3326197
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