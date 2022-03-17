Оккупанты нанесли огневой удар по АЗС на окраине Киева. ВИДЕО

Российские оккупанты нанесли огневой удар по АЗС, которая находится на окраине Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм Антон Геращенко.

Он отметил: "Оккупанты нанесли удар по АЗС на выезде из Киева в сторону Вышгорода".