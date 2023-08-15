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Мариуполь (5559) обращение (495) Билецкий (227) Азов (697)

"Мариуполь нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи! Мариуполю нужна деблокада!", - Андрей Билецкий обратился ко всему миру. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий обратился к мариупольцам, защитникам Мариуполя, ко всему миру.

Видео-обращение первого командира "Азова" появилось в телеграм-канале полка, информирует Цензор.НЕТ

"Это обращение к мариупольцам, защитникам Мариуполя и ко всему миру! Мариуполь - это город, который не покорился России в 2014 году, который 8 лет был символом светлого украинского Донбасса, светлого и прекрасного украинского Донбасса, в противоположность российскому мордору.

Сейчас Мариуполь за это уничтожают. Защитники Мариуполя сражаются не на грани, а за гранью человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3000 бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями более 10% всех оккупационных сил России в Украине. Это - настоящие герои на уровне 300 спартанцев или козаков, прикрывавших козацкую армию в битве под Берестечком.

Но сейчас город уничтожается. Оно уже не на грани, а за гранью гуманитарной катастрофы. У россиян нет ни представления о человечности, ни понимания, что такое правила ведения войны. Уничтожаются школы, уничтожаются больницы, уничтожаются детские сады. Дети погибают из-за нехватки воды в городе.

Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистичные картинки в Фейсбуке и Инстаграмме. Мариуполю нужна деблокада! Надо спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, нужно разблокировать Мариуполь!

Каждый день ко мне обращаются сотни и сотни друзей из совершенно разных боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-"азовцам", каждому защитнику Мариуполя: "Каждый день, выходя на боевую работу, мы думаем о вас, мы равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас! Вся армия готова идти на деблокаду. Ждем приказа".

Сегодня Мариуполь удерживает оборону за пределами человеческих возможностей. Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи", - говорит Билецкий в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый командир полка "Азов", историк Николай Кравченко (Крук) погиб в бою, - Белецкий. ВИДЕО

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Топ комментарии
+35
Можно, хотя бы теми же байрактарами, остальные направления более менее закрыты. Непонятно почему ничего не делается.
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17.03.2022 20:25
+32
Невже не можна якось допомогти?
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17.03.2022 20:22
+30
Прошло слишком много дней, а спасения нет. Резонное требование((
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17.03.2022 20:22
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18.03.2022 01:28 Ответить
Не хотів про це раніше казати , але з обмеженням їжи й особливо - води скільки можно триматися на ногах ?!

Не требо порівнювати зі 300 спартанців . Спартанці трималися тільки 3 доби . Й їжи й навіть вина у спратанців було в досталь . Й не 300 було елінів там , а крім спартанців там були 1000 феспійців , які теж загинули . Й якби не зрада малійця Ефіата , то тримали б Фермопіли царь Леонид йще довго . Та й Фермопіли для елінів були лише символом , але з військовою точки зору то була абсолютна поразка .

Україні требо , що зконали орки , а захистники Маріуполя жили йще 100 років
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18.03.2022 01:49 Ответить
Коли Зе здав вагнерівців, то включив дурака і розказував якісь небилиці - то операції не було, то була, але не наша, то він літак рятував, то пасажирів. І тут придумає купу відмазок. Хоча не треба бути великим стратегом, щоб оцінивши масштаб мобілізації, прикинути, яким зараз має бути співвідношення сил між нашими і орками. Південь лівобережної України здали практично без бою, Північно-Кримський канал віддали, ЗАЕС віддали, для повноцінного сухопутного коридору в Крим не вистачає тільки здачі Маріуполя. Не хочу показувати пальце, а просто натякну про задум багатоходівочки - Єрмак, Демченко, Татаров, Подоляк, ...
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18.03.2022 02:24 Ответить
Боже что за чушь
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18.03.2022 02:42 Ответить
"Чушь" це зірвані оборонні замовлення та шашлички на "дєнь пабєди"
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18.03.2022 08:44 Ответить
Це і все, чим можуть аргументувати тролі від Зе?
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18.03.2022 11:11 Ответить
Знову зрада? Та у мене питання до прихильників цієї теорії, Ви, панове, як думали, війна «обійдеться» без взятих українських міст та загиблих героїв, що їх захищають?!

Взяття Маріуполя для ворога було принциповим питанням з багатьох причин, в тому числі через репутаційні втрати «другої армії світу», яких вони зазнали внаслідок невдалого «блицкригу»…Тому до міста вони стягнули все те що у них ще залишилось в резерві…
Деблокувати наших бійців не можливо, тому що поки вони героїчно боронили місто, наші «партнери» які гарантували нам і територіальну цілісність і нашу безпеку в разі нападу, не змогли чи не захотіли знайти в собі мужності та закрити повітря в Україні від ворожої авіації та крилатих ракет….
Як наслідок, нам немає чим прикрити сухопутні війська від атак з повітря…сподіваюсь пояснювати не потрібно, що це означає для деблокуючої групи ЗСУ?!
Тому, панове, знайдіть в собі сили заспокоїтися, адже зараз ми повинні бути єдині як ніколи, тільки в цьому випадку Україна зможе вистояти у цій війні на виживання! Слава Україні! Слава захинкам Маріуполя! Смерть ворогам! Тільки так і ніяк по іншому…
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18.03.2022 04:31 Ответить
Тобто винні західні партнери ?
А ви не чули про наш нейтральний статус ? Вони нам нічого не винні. З них брали обіцянку не нападати на нас. Запам'ятайте собі це.
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18.03.2022 10:13 Ответить
Викиньте ці мантри. Або залиште політикам.
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18.03.2022 10:50 Ответить
Призывать оно конечно не мешками ворочать, интересно где сейчас сам Билецкий, в смысле чем занят кроме интервью и видосиков
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18.03.2022 08:55 Ответить
На Западе Украины много молодых мужиков ********** которые отвезли туда семьи и остались там. почему-бы не сделать мобилизацию тех кто в физ кондициях лет до 40 и не сделать ротацию:их необстрелянных на тот фронт где нет большой напряженности а военных с опытом-послать на помощ Мариуполю?
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18.03.2022 09:03 Ответить
Як думаєте, у ГШ про це ніхто не здогадався ?? Підрозділи незлагоджені на фронт не відправлять. Мабуть ...
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18.03.2022 10:52 Ответить
Так там только Азов за всех отдувается?? Там без системной работы ВСУ ничего не светит..(
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18.03.2022 09:36 Ответить
Не понятный план генштаба всу. Сдать мариуполь? Наши люди хотят воевать. Их не берут в армию. Тероборона без оружия и броникок. Все силы на обороне Киева?
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18.03.2022 09:56 Ответить
Великие слова позор русским https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
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18.03.2022 10:33 Ответить
Наша влада чекає щоб найбільш патріотичних і хоробрих бійців знищили, бо потім вони не завадять ЗЕ будувати свою корумповану вертикаль. Менше патріотів, менше проблем.
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18.03.2022 10:45 Ответить
На самом деле орки там мало , что контролируют . Рассредоточены на дорогах и въездах в города . Они идеальная мишень для диверсионных групп. Также до сих пор не уничтожили железную дорогу по которой руские доставляют боеприпасы и резервы к тому же Мариуполю. Местное население снимает ролики на телефон и матами кроет руских орков . Это не ни как не поможет их остановить . А людей там очень много , в разы больше чем самих окупантов .
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18.03.2022 11:17 Ответить
Хлопчики та дівчатка припиніть істереку!
Ні якого "плану" Зеленського знищення АЗОВу та сдачі міста Маріуполя - не існує від слова "взагалі"!
Військовими діями в Україні зараз командує Залужний - військовик з величезним бойовим досвідом, і він бачить та розуміє всю картину по Маріуполю.
Як тіки наші комплекси ППО перекриють повітря над Маріуполем та Запорізькою обл - допомога прийде неодмінно!
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18.03.2022 11:24 Ответить
откуда знаешь?Ермак сообщил?
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18.03.2022 12:37 Ответить
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ.
ПРАВИЙ СЕКТОР ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ.
ДОБРОБАТИ ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ,
ЗСУ НЕ МОЖЕ ЗАЛАТАТИ УСІ ДІРИ.
ПАНЕ БІЛЕЦЬКИЙ ОЧОЛІТЬ ОПЕРАЦІЮ ПО ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ, НЕ ЧЕКАЙТЕ НА НАКАЗИ, БО ВОНИ МОЖУТЬ НЕ ПОСТУПИТИ,
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18.03.2022 11:27 Ответить
ЕСЛИ ТАМ ТАКАЯ ПЛОТНОСТЬ ВРАГА И ТЕХНИКИ,ПОЧЕМ У ИХ НЕ УТЮЖАТ?
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18.03.2022 11:30 Ответить
Ну да мы не на фронте...Но здешние троли ермака тоже не из окопов пишут.
Подоляки мечутся ища повод "найти копромисы",Мариуполь ломает планы и фашистов и подоляков-ермаков.
Даже нет идей помощи!
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18.03.2022 12:36 Ответить
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