"Мариуполь нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи! Мариуполю нужна деблокада!", - Андрей Билецкий обратился ко всему миру. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий обратился к мариупольцам, защитникам Мариуполя, ко всему миру.
Видео-обращение первого командира "Азова" появилось в телеграм-канале полка, информирует Цензор.НЕТ
"Это обращение к мариупольцам, защитникам Мариуполя и ко всему миру! Мариуполь - это город, который не покорился России в 2014 году, который 8 лет был символом светлого украинского Донбасса, светлого и прекрасного украинского Донбасса, в противоположность российскому мордору.
Сейчас Мариуполь за это уничтожают. Защитники Мариуполя сражаются не на грани, а за гранью человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3000 бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями более 10% всех оккупационных сил России в Украине. Это - настоящие герои на уровне 300 спартанцев или козаков, прикрывавших козацкую армию в битве под Берестечком.
Но сейчас город уничтожается. Оно уже не на грани, а за гранью гуманитарной катастрофы. У россиян нет ни представления о человечности, ни понимания, что такое правила ведения войны. Уничтожаются школы, уничтожаются больницы, уничтожаются детские сады. Дети погибают из-за нехватки воды в городе.
Мариуполю сейчас не нужны бодрые брифинги или оптимистичные картинки в Фейсбуке и Инстаграмме. Мариуполю нужна деблокада! Надо спасти украинских героев, нужно спасти украинский город, нужно разблокировать Мариуполь!
Каждый день ко мне обращаются сотни и сотни друзей из совершенно разных боевых подразделений. Все говорят одно и то же, и я передаю это своим братьям-"азовцам", каждому защитнику Мариуполя: "Каждый день, выходя на боевую работу, мы думаем о вас, мы равняемся на вас, мы работаем по врагу ради вас! Вся армия готова идти на деблокаду. Ждем приказа".
Сегодня Мариуполь удерживает оборону за пределами человеческих возможностей. Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи Город нуждается не в мотивирующих картинках в соцсетях, а в реальной помощи", - говорит Билецкий в обращении.
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Пожалуйста, подождите...
Не требо порівнювати зі 300 спартанців . Спартанці трималися тільки 3 доби . Й їжи й навіть вина у спратанців було в досталь . Й не 300 було елінів там , а крім спартанців там були 1000 феспійців , які теж загинули . Й якби не зрада малійця Ефіата , то тримали б Фермопіли царь Леонид йще довго . Та й Фермопіли для елінів були лише символом , але з військовою точки зору то була абсолютна поразка .
Україні требо , що зконали орки , а захистники Маріуполя жили йще 100 років
Взяття Маріуполя для ворога було принциповим питанням з багатьох причин, в тому числі через репутаційні втрати «другої армії світу», яких вони зазнали внаслідок невдалого «блицкригу»…Тому до міста вони стягнули все те що у них ще залишилось в резерві…
Деблокувати наших бійців не можливо, тому що поки вони героїчно боронили місто, наші «партнери» які гарантували нам і територіальну цілісність і нашу безпеку в разі нападу, не змогли чи не захотіли знайти в собі мужності та закрити повітря в Україні від ворожої авіації та крилатих ракет….
Як наслідок, нам немає чим прикрити сухопутні війська від атак з повітря…сподіваюсь пояснювати не потрібно, що це означає для деблокуючої групи ЗСУ?!
Тому, панове, знайдіть в собі сили заспокоїтися, адже зараз ми повинні бути єдині як ніколи, тільки в цьому випадку Україна зможе вистояти у цій війні на виживання! Слава Україні! Слава захинкам Маріуполя! Смерть ворогам! Тільки так і ніяк по іншому…
А ви не чули про наш нейтральний статус ? Вони нам нічого не винні. З них брали обіцянку не нападати на нас. Запам'ятайте собі це.
Ні якого "плану" Зеленського знищення АЗОВу та сдачі міста Маріуполя - не існує від слова "взагалі"!
Військовими діями в Україні зараз командує Залужний - військовик з величезним бойовим досвідом, і він бачить та розуміє всю картину по Маріуполю.
Як тіки наші комплекси ППО перекриють повітря над Маріуполем та Запорізькою обл - допомога прийде неодмінно!
ПРАВИЙ СЕКТОР ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ.
ДОБРОБАТИ ІДІТЬ НА ДЕБЛОКАЦІЮ,
ЗСУ НЕ МОЖЕ ЗАЛАТАТИ УСІ ДІРИ.
ПАНЕ БІЛЕЦЬКИЙ ОЧОЛІТЬ ОПЕРАЦІЮ ПО ДЕБЛОКАЦІЇ МАРІУПОЛЯ, НЕ ЧЕКАЙТЕ НА НАКАЗИ, БО ВОНИ МОЖУТЬ НЕ ПОСТУПИТИ,
Подоляки мечутся ища повод "найти копромисы",Мариуполь ломает планы и фашистов и подоляков-ермаков.
Даже нет идей помощи!