"Нам до лампочки ваши сети... Лишь бы телевизор работал", - россияне о блокировке соцсетей. ВIДЕО

Большинство опрошенных россиян поддерживают блокировку глобальных соцсетей и убеждены, что это существенно не повлияет на их жизнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по крайней мере, такой вывод можно сделать из одного из опросов, опубликованных в соцсетях. Для множество опрошенных достаточно телевизора или российских сетей - "Одноклассники" и "ВКонтакте"

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