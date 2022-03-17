РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4721 посетитель онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
24 344 82
война (46523) Россия (91193) социальные сети (629) блокирование (346)

"Нам до лампочки ваши сети... Лишь бы телевизор работал", - россияне о блокировке соцсетей. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Большинство опрошенных россиян поддерживают блокировку глобальных соцсетей и убеждены, что это существенно не повлияет на их жизнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по крайней мере, такой вывод можно сделать из одного из  опросов, опубликованных в соцсетях. Для множество опрошенных достаточно   телевизора или российских сетей - "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все бизнеса к х#ям собачьим закроются, и п#здец", - российский блоггер о блокировке Instagram в РФ. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+68
Дебилы во всей красе
показать весь комментарий
17.03.2022 21:40
+52
Тупой нацисткий скот
показать весь комментарий
17.03.2022 21:40
+44
Гулагов вам побольше с печами для утилизации скота
показать весь комментарий
17.03.2022 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебилы во всей красе
показать весь комментарий
17.03.2022 21:40 Ответить
та їм треба залишити оту "лампочку Ілліча" хай на неї дивляться - для кретинів буде досить
показать весь комментарий
17.03.2022 21:52 Ответить
хватит керосиновой лампы а из жратвы собственное дерьмо как лекарство три раза в день по чайной ложке чтоб не переедали
показать весь комментарий
17.03.2022 22:53 Ответить
Лучину в студію, і готувати на вогні в середині юрти.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:36 Ответить
"Не нуЖон на ваш инторнет, не нужОн" (с) какая-то старая лярва на рабсее.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:40 Ответить
«Он нам и нахий не нужон, этот тырнет ваш». (с)
показать весь комментарий
19.03.2022 00:34 Ответить
Тупой нацисткий скот
показать весь комментарий
17.03.2022 21:40 Ответить
Раковая опухоль на теле Земли. Животные
показать весь комментарий
17.03.2022 21:41 Ответить
Гулагов вам побольше с печами для утилизации скота
показать весь комментарий
17.03.2022 21:41 Ответить
кацапського скота.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:51 Ответить
Естественно.Кацапы--скот номер один в Мире.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:55 Ответить
А ЗАЧЕМ ИМ ЕЩЕ И КИСЛОРОД ВОДА И ЕДА... да ну нафиг.... зачем вообще такая скотобаза как Парашка??? на Земле занимающая огромный из Европы и Азии континент ...
показать весь комментарий
17.03.2022 22:44 Ответить
Ниче, скоро ***** им холодильники заблокирукует
показать весь комментарий
17.03.2022 21:42 Ответить
Будут землю есть. Это не лечится пока им города не расхерачить. Поверьте.
показать весь комментарий
18.03.2022 07:34 Ответить
"В войну никакова епстограма не было - и ничаво, жили, в гости ходили, морожно по 20 копеек, вода с одного стакана..."
показать весь комментарий
17.03.2022 21:42 Ответить
Вимкнути москалям телевізор і вони виздихають.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:42 Ответить
"Страна рабов, страна господ..."

В телеграмі одній свиноруській самці посилав фото, пояснював. Відповідь - ой, ну єслі там на вєрху так рєшілі, значіт так і далжно бить!

Просто раби, з рабським мисленням. Ніщо..
показать весь комментарий
17.03.2022 21:42 Ответить
Ну если имеется твёрдая убеждённость, что там есть кому думать, то зачем зря напрягаться? Что же тут непонятного? Им просто повезло.
показать весь комментарий
19.03.2022 20:12 Ответить
Таких не змінити, вони такі ж як їхній путін, на цьому треба фокусувати громадську думку особливо в країнах з великою російською діаспорою накшталт німетчини, потрібні ролики де кацапи показані такими якими є - расистами-імперіалістами які ненавидять всіх навколо. Російську Z треба законодавчо прирівняти до нацистських символів.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:43 Ответить
а що робити з латинською "Z" і яка між ними різниця? а ще кацапи використовували росіянську "О" i "V", як з ними бути? і таке нескромне питання, а коли вони стали росіянськими?
показать весь комментарий
17.03.2022 22:23 Ответить
В V i O вони дітей в дитсадках не ставлять і наліпки не клеять на задні дзеркала машин, це як георгіївська лєнта після захоплення криму на кожній кацапській машині.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:27 Ответить
повторю питання: а що робити з латинською "Z" і яка між ними різниця? а ще кацапи використовували росіянську "О" i "V", як з ними бути? і таке нескромне питання, а коли вони стали росіянськими?
показать весь комментарий
17.03.2022 22:41 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 21:45 Ответить
Московитське скотобидло як воно є 🐖🦮
показать весь комментарий
17.03.2022 21:45 Ответить
Горбатого могила исправит ..телевизор как был в 2014 году ,так он и в 2022 остался..
показать весь комментарий
17.03.2022 21:45 Ответить
Там старий пердун в середньовіччя хоче. Скоро його мрія здійсниться
показать весь комментарий
17.03.2022 21:46 Ответить
все хотят....
показать весь комментарий
17.03.2022 21:54 Ответить
В период до отмены крепостного права.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:51 Ответить
Раша ТБ = важкий наркотик
показать весь комментарий
17.03.2022 21:46 Ответить
мозги кацапських дегенератів відмирають....
показать весь комментарий
17.03.2022 21:53 Ответить
а вони там є
показать весь комментарий
17.03.2022 22:56 Ответить
Давно забользамовані.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:39 Ответить
Я русский - мне не стыдно.

https://www.facebook.com/levan.dadiani.5661/videos/350948516914857
показать весь комментарий
17.03.2022 21:47 Ответить
Дуже сильно і від щирого серця каже. Дякую за посилання.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:06 Ответить
да ну, інетрвью в глухому *********** селі) в москві та й щей без інтернету, невірю!!! там інет вирубається на 5-10 хвилин і всі верещать що всьо пропало!!!
показать весь комментарий
17.03.2022 21:47 Ответить
Не чего стадо прозреет когда силос закончится
показать весь комментарий
17.03.2022 21:47 Ответить
а там не силос там вместо питания дерьмо
показать весь комментарий
17.03.2022 22:57 Ответить
Лебеда, лопух, кропива, в кращому випадку вода з кислою капустою, вони на це кажуть щі.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:41 Ответить
Им главное, что бы у детей чиновников в развитых странах было всё, что душе угодно...
показать весь комментарий
17.03.2022 21:47 Ответить
Отже в наступному пакеті санкцій має бути відключення кацапського телевізора
показать весь комментарий
17.03.2022 21:48 Ответить
Та вже напевно сенсу нема, до побігли вже пацюки з "рускава *******": Тікають з корабля, що тоне! Путінські пропагандисти масово виїжджають за кордон
показать весь комментарий
17.03.2022 21:59 Ответить
Не допоможе, дуже плотно вже сидять всі наративи в макітрі. Треба бити їх їхньою зброєю. Без тєлєка вони не можуть, тому поки по ньому не піде повна правда нічого не зміниться. Буде правда по тєлеку, беде розрив шаблону, без нього не можуть жити, а в ньому правда.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:44 Ответить
Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни - не інопланетяни. Вони - льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін - це лише верхівка айсберга.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:48 Ответить
У нас теж такі є... Але є "одне але", нам їх позавозили протягом 50-60х років....
показать весь комментарий
17.03.2022 21:48 Ответить
Я би казав 100 років, після 1917.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:45 Ответить
Капец……И это в 21 веке!…….🙁
короче - не исправные долбодятлы……..
показать весь комментарий
17.03.2022 21:48 Ответить
Ну блииин... шо они в том телевизоре нашли? Когда-то давно (до войны) был в Мацкве в командировке. В номере был телевизор. Решил посмотреть что у вероятного противника по телику показывают. А показывают там 1) сериалы про бандитов, 2) сериалы про ментов (от бандитов менты отличались только наличием погон, даже актёры на одно лицо все) и 3) научные передачи про истоки мировой руссофобии. Нефиг там было смотреть тогда а щас и подавно...
показать весь комментарий
17.03.2022 21:48 Ответить
І про моцність москальської зброї, про аналоговнєти ))
показать весь комментарий
18.03.2022 11:47 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 21:50 Ответить
Опросы в мире животных. Ну действительно. Ведь никого например не удивляет что свиньям нужны лишь корыто да помои.
показать весь комментарий
17.03.2022 21:50 Ответить
Мокшанське болото!!!
показать весь комментарий
17.03.2022 21:53 Ответить
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
Неандертальці 21 сторічча.
Потім їм буде вистачати радіо, а наприкінці димових сигналів від вогнища та гукання у лісі.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:04 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 22:07 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
показать весь комментарий
17.03.2022 22:08 Ответить
- Соловёва я с удовольствием... Ну что ещё сказать.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:11 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 22:16 Ответить
Да, в Совке и такие песни были:

А когда бы Бармалей козни нам не строил,
Мы не знали бы, что мы, видимо герои.
Что не станем мы в беде ахать или охать,
Это очень хорошо, что пока нам плохо,
Это очень хорошо, это очень хорошо,
Что нам очень плохо!
показать весь комментарий
17.03.2022 23:29 Ответить
как мне кажется в рашке успешно будут внедрять один из постулатов великого кормчего их друзей тов.Мао Цзедуна: Чем меньше ешь,тем лучше работаешь.Однозначно они будут есть гораздо меньше-ну а насчет работы руки у них все рано их жопы растут,поэтому это им не по может.Ну и если на современный лад еще одну цитату Мао:чем больше читаешь,тем больше глупеешь.
Так как оне не читают то вместо книг -телефизор.Результат всему миру виден.
Восхищен мужественной борьбой вашего народа,все здравомыслящие и нормальные жители Молдовы с вами.Слава Украине.
показать весь комментарий
18.03.2022 00:44 Ответить
Не відставайте, думайте.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:49 Ответить
********* хватает, когда-то еду в тралике, говорю кондукторше пожилой включите Wi-Fi, у вас тут по всему салону расклеено, что есть.. Она мне , что включить, я говорю опять Wi-Fi, она что, я говорю Wi-Fi!!!. Она махнула рукой, я не понимаю...
показать весь комментарий
17.03.2022 22:17 Ответить
a ne sprosila, - ento, kak on tam, waifai, vkusnee jagelia, ne?
показать весь комментарий
18.03.2022 03:50 Ответить
Так ось чого вони луплять по телевежах - вони нас міряють по собі. Думають, що якщо вони не можуть без ТБ, то і всі не можуть...
Хоча у ХХІ сторіччі в епоху інтернету це дійсно тупо!
показать весь комментарий
17.03.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 22:23 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2022 11:50 Ответить
умом россию не понять, и интернетом не измерять. Им телевизор подавай и Соловьеву только верят. Не важно , что где то в дали сынок сгорел от джавелина. Им соловей насрал в мозги, что сына не было в помине.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:49 Ответить
распранутая тысячніца, атрымліваецца


@valeria_chizh

·
16 мар.



Минутка кринжа: мою подругу избил отец, потому что «Путин молодец, Россия империя, хохлы нацисты, их всех вырезать, вон по телевизору показывают, а ты ничего не понимаешь».

Взрослый мужик. Избил. Свою дочь.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:49 Ответить
Мне вот интересно с научной точки зрения как эксперимент .если ***** выступит и с телевизора призовет тех животных выбросится из окна на благо рабсии .сколько лаптей выживут?
показать весь комментарий
17.03.2022 22:50 Ответить
Щось подібне було вже описано.
показать весь комментарий
19.03.2022 00:49 Ответить
Россияне уже и в своих национальных сетях практически не сидят. Они сейчас все у телевизоров, где показывают и рассказывают все, что им нравится.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:56 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 23:38 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2022 03:21 Ответить
Нам ваш интернет до радиолампочки!
показать весь комментарий
18.03.2022 12:46 Ответить
биомусор планеты!
показать весь комментарий
18.03.2022 14:24 Ответить
НаРоссии все это безумие закончиться когда выключат все башни излучатели
показать весь комментарий
18.03.2022 14:58 Ответить
про який телевізор ви говорите - 100 років назад його не було і ці ординці робили те саме, до речі залучаючи дікіе дивізіїґ. якщо треба на бересті новини будуть друкувати, ця московська нація не виправиться, бо є нашадками золотої орди
показать весь комментарий
18.03.2022 19:08 Ответить
https://sefon.pro/mp3/33822-lyapis-trubetskoj-televizor/
показать весь комментарий
18.03.2022 23:24 Ответить
Ніт, ну все ж логічно! В тих ваших тирнетах понаписують всякого... А от тілівізарвратьнєможет!
Во!
показать весь комментарий
19.03.2022 00:43 Ответить
 
 