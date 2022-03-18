За две недели оккупанты не захватили ни метра земли в Запорожье, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Ситуация в Запорожской области контролируется, ВСУ дают отпор.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье работает и воюет. Ситуация у нас полностью контролируемая. Люди готовятся дать отпор, военные дают отпор на рубежах. За две недели враг не продвинулся и не захватил ни метра запорожской земли", - отметил он.

По словам Старуха, 16 марта снаряд оккупантов попал в вокзал Запорожья-2, где не было ни одного военного.

В двух вузах, которые расположены рядом, выбило стекла.

"Дети жили в общежитиях, их окнами поприваливало. Никто не пострадал. Агрессор воюет со студентами", - добавил он.

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