РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11237 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
5 679 4
война (46523) Запорожье (2337) Запорожская область (2239) Старух (145)

За две недели оккупанты не захватили ни метра земли в Запорожье, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ситуация в Запорожской области контролируется, ВСУ дают отпор.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье работает и воюет. Ситуация у нас полностью контролируемая. Люди готовятся дать отпор, военные дают отпор на рубежах. За две недели враг не продвинулся и не захватил ни метра запорожской земли", - отметил он.

По словам Старуха, 16 марта снаряд оккупантов попал в вокзал Запорожья-2, где не было ни одного военного.

В двух вузах, которые расположены рядом, выбило стекла.

"Дети жили в общежитиях, их окнами поприваливало. Никто не пострадал. Агрессор воюет со студентами", - добавил он.

Также смотрите: Войска РФ впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Люди готуються дати відсіч..." Я вижу и знаю,что люди делают,а этот товарисч,как и мэр,-бесполезные субъекты
показать весь комментарий
18.03.2022 07:32 Ответить
Кроме того ****** с большой буквы.. агент кремля или немецкой разведки ( как раньше говорили при сталине) ****** что и когда и от куда .... а сегодня как раз туда и прилетело... ******* «гражданское»создание этот здабол
показать весь комментарий
18.03.2022 08:30 Ответить
Йоу.... за 3 тижні ******** усю теріторію Запорізької області, та залишити Маріуполь в оточенні, тому щр не утримали лінію Запоріжжя - Оріхів - Пологи - Розівка - Маріуполь, і при цьому залишитись головою ОВА Запорізької обл - ось це і є його особисте "досягнення"!
показать весь комментарий
18.03.2022 15:21 Ответить
 
 