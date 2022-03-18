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Первая попытка обмена была неудачной: возили более семи часов с мешком на голове, затем вернули обратно в камеру, - мэр Мелитополя Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Освобожденный из плена российских агрессоров мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что обменять его пробовали дважды.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

"Это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не произойдет. Вернули обратно в камеру… Это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", – сказал Федоров.

Вторая попытка обмена, по его словам, "также была достаточно сложной", но успешной.

Также читайте: Бутусов об обмене мэра Мелитополя: Спасать надо всех захваченных, а не отдельных лиц

Федоров сообщил, что в плену его не избивали, однако было давление психологическое.

"Когда от меня нужно было что-то получить, иногда пять, шесть, семь военных вокруг меня было с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь людей с находящимся рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию Или в соседней камере кого-то пытали – и было слышно те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно сравнимо с давлением, пыткой... Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы", – рассказал городской голова.

Федоров уточнил, что удерживали его в СИЗО в Мелитополе. Он считает, что только благодаря огласке и большому вниманию ситуации вокруг него ему удалось уцелеть.

"Сейчас я нахожусь в Киеве, сегодня (17 марта. - Ред.) я встречался с Президентом Зеленским, после этого мы обсудили всю текущую ситуацию, перспективы развития ситуации, и уже завтра я буду на территории Запорожской области. Есть определенный план действий, который я по поручению Президента должен выполнять", – сказал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Отец Солдата



@uspenovka19632

·
6 ч



@ZelenskyyUa
Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...

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18.03.2022 07:42
+13
Катували когось за стіною, а орден дали Фьодорову. 🤔 Якщо двічі на обмін возили, то обміняли явно не на 9 строковиків. Цікаво, кого кацапам насправді віддали? Яку сволоч?
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18.03.2022 07:47
+12
Пи.Си. Я не з Мелітополя, тому не можу давати оцінку діям мера. Я просто висловлюю свою думку щодо неоднозначності цієї ситуації, коли в полоні ворога знаходиться не один мер, а ще декілька, навіть військовий пілот і відомий волонтер, яких точно катують, а обмінюють саме цього і цим займається цілий голова ОП особисто, та ще й міняють на непропорційно великий обмінний фонд. Потім нагороджують бойовим орденом, який не вручали навіть нашим військовим, які реально життям ризикують, а дехто і віддає це життя за Україну. Що це таке? Як це пояснити? Чим ця людина так заслужила перед Україною?
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18.03.2022 07:59
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это не армия, а настоящие терористы
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18.03.2022 07:35 Ответить
Промолчим и молча одобрим это сомнительное награждение и у Зеленского опять начнется звездная болезнь, если уже не началась. А он аплодисменты, ох как любит. А, если, еще премию за мир...тушите свет.
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18.03.2022 08:32 Ответить
Отец Солдата



@uspenovka19632

·
6 ч



@ZelenskyyUa
Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...

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18.03.2022 07:42 Ответить
Катували когось за стіною, а орден дали Фьодорову. 🤔 Якщо двічі на обмін возили, то обміняли явно не на 9 строковиків. Цікаво, кого кацапам насправді віддали? Яку сволоч?
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18.03.2022 07:47 Ответить
Пи.Си. Я не з Мелітополя, тому не можу давати оцінку діям мера. Я просто висловлюю свою думку щодо неоднозначності цієї ситуації, коли в полоні ворога знаходиться не один мер, а ще декілька, навіть військовий пілот і відомий волонтер, яких точно катують, а обмінюють саме цього і цим займається цілий голова ОП особисто, та ще й міняють на непропорційно великий обмінний фонд. Потім нагороджують бойовим орденом, який не вручали навіть нашим військовим, які реально життям ризикують, а дехто і віддає це життя за Україну. Що це таке? Як це пояснити? Чим ця людина так заслужила перед Україною?
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18.03.2022 07:59 Ответить
Міняють своїх. Вони ж поєднані великим будівництвом.
А наші військові і досі не побратими для зелених.
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18.03.2022 08:53 Ответить
Цей орден він отримав ще 7 березня. Разом з ним такі ордени отримали мери Харкова, Сум, Херсона, Каховка і ще хтось, не пам'ятаю. Раніше не було змоги віддати його особисто, бо мер був в окупованому Мелітополь.
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18.03.2022 09:51 Ответить
Мені цікаво, як цей орден саме цьому меру оцінять самі мелітопольці. Це і закриє всі запитання.
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18.03.2022 09:55 Ответить
Мелитопольцам плевать, есть орден или нет, как и самому Федорову. Мы все видели своими глазами и знаем, как работал Федоров, поэтому к нему вопросов нет.
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18.03.2022 16:57 Ответить
Я взагалі не розумію, як можна на один щабель ставити дії мерів Сум та Харкова, з діями мерів Херсона, Каховки та Мелітополя, міста які були здані ворогу фактично без опору?
А у цього "федорова" навіть ума не хватило піти в підпілля і вести свою діяльність партизаном...
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18.03.2022 15:37 Ответить
Обміняли ватніка на 9 абивць
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18.03.2022 07:51 Ответить
Теперь они вольются в армию оккупантов , вероятно уже влились, там острая нехватка головорезов, и у кого то заберут жизнь, у ребенка, у военного, у гражданского, может уже и забрали. Пленные должны всегда сидеть до конца войны, а обмен всегда идет по принципу 1:1, солдата на солдата, генерала на генерала, гражданских же никто не меняет, посколько во время войны наивысшую ценность имеет солдат
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18.03.2022 08:41 Ответить
7 часов с мешком на голове это очень и очень пытка."Федоров рассказал, что подписал ряд документов, и благодаря этому ему удалось "остаться целиком"...
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18.03.2022 07:53 Ответить
Кому цей мер-клоун цікавий?! Краще б поміняли 9 кацапських виродків на полонених воїнів ЗСУ та волонтерів.
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18.03.2022 08:37 Ответить
За что героя? Разведчик хренов. Он что, тероборону создал в Мелитополе? Коктейли Молотова изготовляли и поезда с Крыма под откос пускали? На 120 тыс город 200-300 протестантов, остальные в очереди за гум помощью от оккупантов.
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18.03.2022 08:42 Ответить
С такими "друзьями", как вы, и врагов ненужно. Вы явно не из Мелитополя и не знаете, как тут все происходило. Думаю, что вам это и не интересно, ваша цель в жизни, просто бросить какаху в кого угодно. Так вы говорите неправду про мелитопольцев, их выходило тысячи и они не боялись ходить под дулами автоматов. Вы уже задолбали, диванные критики. Языком чесать все умеют, а когда придёт время проявить себя, так вы первые полезет в беби-боксы, чтобы ваши жены вывозили вас, как трусов.
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18.03.2022 09:47 Ответить
а чому народ не озброєний ?
де ваше ТРО ? Чому мокші зайшли без спротиву ?
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18.03.2022 10:18 Ответить
А як там все траплялося? Будь ласка розкажiть всiм нам
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18.03.2022 11:28 Ответить
Конечно расскажу. Город был сдан и это было военное стратегическое решение, принятое на высшем уровне ( т. е. не Федоров принимал это решение). 24 февраля, утром бомбанули аэродром, локаторы. А в пять часов вечера орки уже были в Мелитополе. Вся тероборона и полиция была отправлена на оборону областного города, то бишь Запорожья. В городе оставались только диверсионные группы. Они потрепали орком, примерно, один день. Но силы были несопоставимы, плюс орки обошли город и окружили его. Не забывайте, что они двигались с Крыма и техники их была дофига. Такова была тактика наших военных, оборонять крупные города. А те, кто считает, что такие города, как Мелитополь или Херсон сдали мэры, просто идиоты, которые показывают и транслируют свою глупость.
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18.03.2022 17:07 Ответить
Ante Gotovina


@antegotovina69

·
11 год



До-речі ,ніхто не знає,чому мера Гостомиля за відмову від співпраці з окупантами вбили ,а мера Мелітополя відпустили неушкодженим та ще й нагородили?
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18.03.2022 10:17 Ответить
 
 