Первая попытка обмена была неудачной: возили более семи часов с мешком на голове, затем вернули обратно в камеру, - мэр Мелитополя Федоров. ВИДЕО
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Освобожденный из плена российских агрессоров мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что обменять его пробовали дважды.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.
"Это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не произойдет. Вернули обратно в камеру… Это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, те лица, которые тебя возят, ты им совершенно не доверяешь. Еще сутки, полтора суток я находился в камере", – сказал Федоров.
Вторая попытка обмена, по его словам, "также была достаточно сложной", но успешной.
Федоров сообщил, что в плену его не избивали, однако было давление психологическое.
"Когда от меня нужно было что-то получить, иногда пять, шесть, семь военных вокруг меня было с оружием. Они меня руками не трогали, но поверьте, что семь людей с находящимся рядом оружием достаточно, чтобы убедительно доказать свою позицию Или в соседней камере кого-то пытали – и было слышно те крики, которые точно психологически давят так, что это совершенно точно сравнимо с давлением, пыткой... Поэтому все эти шесть дней были достаточно тяжелы", – рассказал городской голова.
Федоров уточнил, что удерживали его в СИЗО в Мелитополе. Он считает, что только благодаря огласке и большому вниманию ситуации вокруг него ему удалось уцелеть.
"Сейчас я нахожусь в Киеве, сегодня (17 марта. - Ред.) я встречался с Президентом Зеленским, после этого мы обсудили всю текущую ситуацию, перспективы развития ситуации, и уже завтра я буду на территории Запорожской области. Есть определенный план действий, который я по поручению Президента должен выполнять", – сказал Федоров.
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@uspenovka19632
·
6 ч
@ZelenskyyUa
Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...
А наші військові і досі не побратими для зелених.
А у цього "федорова" навіть ума не хватило піти в підпілля і вести свою діяльність партизаном...
де ваше ТРО ? Чому мокші зайшли без спротиву ?
@antegotovina69
·
11 год
До-речі ,ніхто не знає,чому мера Гостомиля за відмову від співпраці з окупантами вбили ,а мера Мелітополя відпустили неушкодженим та ще й нагородили?