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Войска РФ обстреляли ракетами район Львовского аэропорта, - Садовый. ВИДЕО
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Ситуация на месте уточняется.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушном тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - сообщил мэр.
Топ комментарии
+21 Vyacheslav Bulda
показать весь комментарий18.03.2022 08:07
+14 Павло Макаренко c829250f
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+13 Андрюха71
показать весь комментарий18.03.2022 08:07
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Але те, що аеропорт між висотками.. ну вже не треба перебирати. Те що він МІЖ багатоповерхівками це вже просто брехня. В якому місці? Повторюю- немає біля нього багатоповерхівок.
...Однак, з Вашою оцінкою його шевєлєній цілком згідний.
..
Слава нації
Смерть москалям
я то як раз в окопах а де ти щур ховаєшься? готуй сраку - після победи вам уродам все нагадаємо. ублюдок
ти диви. воно ще базікае. пійшов ти з руским кораблем!
Ця історія вразила навіть мене. Скрипаль Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії «Кантабіле» Ілля Сметанін виявився російським шпигуном. Це за його наведенням на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром влучили ворожі ракети. Повторно вдарили 11 березня.
Ілля - зі сім'ї музикантів, виріс у Луцьку. Він не засланий анент, а зрадник. А ще скрипаль захоплювався літаками. 2010 року Ілля Сметанін став одним із засновників організації «ОВАЛ» (Організація волинських авіалюбителів). Насправді ж був одним із інформаторів, які зливали ворогу всю інформацію про волинську авіацію - і військову, і цивільну. Вы розумієте скільки років він працював на РФ???
У ніч з 23 на 24 лютого тривожний гул на луцькому летовищі сповістив про те, що почалася війна. Наведення для російських ракет дав саме Ілля Сметанін. Поки наші льотчики підіймали літаки у небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, щоб далі цю інформацію передавати спецслужбам Росії... Та атака була не єдиною - 11 березня повторно у Луцьк прилетіли ракети. Вони забрали життя чотирьох людей й скалічили близько десятка. І це теж його "робота".
І от в мене з'явилось запитання - а скільки ще таких "скріпалів" працює на РФ? Хто вони? Дівчина, що продає каву недалеко від ВР? Сусід, що мешкає в твоєму домі? Священик, якого ти зустрічаєшь кожний день? Або це депутат ВР чи працівник ОП? І головне, що саме мотивує людину зрадити свою країну та стати на бік ворога? Так, я здивований цією історією та тим як давно та глибоко ворог проник в наше суспільство. Скрипаль? Неприємно здивований. І ця історія мотивує нас до більш прискіпливої уваги до всіх, хто нас оточує. Війна та РФ вносять свої корективи у звичне життя. На жаль, поки так. Ми маємо бути пильними і лишатися людьми. Це - секрет наших перемог.
Напевно її перехопив Будапештський меморандум...