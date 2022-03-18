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война (46523) оружие (9372) США (23155) Маркарова (242)

Когда принимается решение о снабжении оружием, в этот момент его часть уже пересекает границу, - Маркарова. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставке оружия американской стороной и самими поставками.

По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу. Об этом она рассказала в интервью для "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду раскрывать то, чего не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому, на самом деле, это параллельный процесс", - отметила она.

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Топ комментарии
+47
Навіщо триндіти ?
І дня не можуть без піару.
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18.03.2022 08:59
+30
Профессор Талк


@SergejTalk

·
7 ч



Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
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18.03.2022 08:59
+23
Макаровна, помовч про логістику((
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18.03.2022 08:59
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Навіщо триндіти ?
І дня не можуть без піару.
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18.03.2022 08:59 Ответить
" А я все знаю, все знаю! А тобі нічого не скажу !!! " Феєрична ідіотка !
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18.03.2022 09:11 Ответить
Щоб підтримати бойовий дух українців. Ви як вередлива бабуся, котрій усе не подобається, аби пробурчати
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18.03.2022 09:21 Ответить
язик мій, ворог мій. потрібно думати що молотиш і які наслідки можуть бути для експортерів!
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18.03.2022 10:01 Ответить
Это же не Порошенко пиарится, по этому она и воняет ))))
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18.03.2022 11:05 Ответить
В тюрму її
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18.03.2022 08:59 Ответить
Макаровна, помовч про логістику((
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18.03.2022 08:59 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
7 ч



Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
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18.03.2022 08:59 Ответить
А шо такоє? Царю фігу показали, а вони, бач, не хочуть всі як один полягти за образу царя.
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18.03.2022 09:06 Ответить
За мораль у касапов мы вообще не говорим.
Из допросов пленных - все они плачут, что их кинули, как пушечное мясо. Их только это угнетает. Но, ни один не сказал, что эта Война принесла кацапской армии только позор! Рухнул весь миф о чести русского солдата, рухнул миф о "русские своих не бросают" "солдат ребенка не обидит". Все рухнуло в одночасье!! Все что они внушали сами себе и остальным.
Ни одна мама или отец в разговоре не спросил у сына - как же так?! Какие обстрелы гражданских мирных людей!? Ты что сынок говоришь, разве такое возможно?!! Наши так не делают!!
Вот и вся мораль. Это не Сирия, они уже все знают все видят. Совесть атрофировалась.
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18.03.2022 09:14 Ответить
У них всі злочини проти України та й людства виправдані самими ж. Це як само собою належне. Ось маленький клаптик розмови самки "вас там кормят" - " да, дома грабим", "А, ну и хорошо"
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18.03.2022 09:20 Ответить
Да, тоже помню эту запись.
Как и ту запись где мамаша возмущается - да когда же эти хохляки успокоятся?!! Успокояться?!!! Ты **** старая прислала сыночка что бы он грабил насиловал расстреливал младенцев - и спрашиваешь когда украинцы успокоятся?!! Готовься падаль к тому, что твой сыночек успокоится навеки.
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18.03.2022 10:27 Ответить
дура
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18.03.2022 09:01 Ответить
Читай между строк: когда решение стало публичным, оружие уже завезено в Украину ! Война, вся информация росчитана на противника, на его противодействие в первую очередь.
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18.03.2022 09:10 Ответить
Люто плюсую. Золотые слова. Маркарова далеко не дура. Пусть у кацапов коленки трясутся, и непроизвольно выделяется кал
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18.03.2022 10:29 Ответить
зачем это говорит? рога выйдет у вас после этого? надо в секрете хранит все до победы
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18.03.2022 09:01 Ответить
Пізд.ти-не мішки носити.
Мовчіть.
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18.03.2022 09:01 Ответить
Идиотка!!!!!!!
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18.03.2022 09:01 Ответить
это и есть блазнева влада
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18.03.2022 09:03 Ответить
Для тих, хто думає, це і так зрозуміло. Це видно по ефективності військових дій. Літакопад кацапських вже Не космонавтів останніми днями, зростаючи ефективність протитанкових засобів - це все видно. Сае тому кацапня поспішає. За тиждень-два у них не залишиться ні можливості літати, ні можливості їздити танками. Від слова "зовсім". І це правда.
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18.03.2022 09:03 Ответить
Да, уже как дня два - три перестали массово просить закрыть небо на фоне роста количества сбитых воздушных целей.
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18.03.2022 09:45 Ответить
как были дебилы блд, так и остались. Говорящая туша без мозгов
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18.03.2022 09:04 Ответить
Пздец повний...ви ще координати вкажіть
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18.03.2022 09:08 Ответить
а Геращенко відосіки знімає..ніби навмисто..координує удари ..
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18.03.2022 09:09 Ответить
Сегодня постпред кассабии при ООН небензя заявил, что Запад поставляет Украине наступательное вооружение, игнорируя при этом Минские соглашения.

22 февраля 2022 года путин заявил, что Минские соглашения больше не существуют поскольку россия признала независимость дыныры и лыныры
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18.03.2022 09:10 Ответить
Вже всім пох#й що заявляють рашиссти!
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18.03.2022 09:11 Ответить
у них своя логика дебилов
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18.03.2022 09:16 Ответить
дело не в логике. Просто небензя с 22-го не был в расии, и поэтому не в курсах.
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18.03.2022 09:24 Ответить
Ещё бы вспомнил договор о дружбе между Украиной и рф
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18.03.2022 10:03 Ответить
Кадрова політика Зеленського дуже погана, Окрім Залужного.
Де вони й навіщо цих пи#дливих ідіотів набирають!!!
Зняти дуру з посади й у лікарню перев'язувати поранених!
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18.03.2022 09:10 Ответить
Не дай Боже тій курві поранених довірити !
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18.03.2022 09:13 Ответить
Ви не уважно читаєте.... я писав НЕ лікувати а перев'язувати.
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18.03.2022 09:25 Ответить
популісти навіть на війні не можуть тримати язик за зубами...
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18.03.2022 09:11 Ответить
я вчора вночі на сепарських і рашистських стрімах лазив...там Хєр шо дізнаєшся.. одне і те ж саме крутять відео .шоб ніхто нічого не знав..Задавав провокаційні питання ...хрен там взаєш де і шо вони знаходяться....У Нас Як Завжди Бардак--Бомби куди хош ..відео фото..геолокація
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18.03.2022 09:12 Ответить
Довгий язик знахідка для шпиона
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18.03.2022 09:16 Ответить
То то я смотрю кацапских говнолётов стало заметно больше сбиваться...
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18.03.2022 09:19 Ответить
1) на борта села новая свежая волна необстрелянных кацолётчиков, в надежде на звания
2) курсы продолжают выпуск расчетов ПЗРК, которых становится всё больше.
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18.03.2022 09:32 Ответить
КОЛИ РОАЗДАВАЛИ РОЗУМ-МАРКАРОВА БУЛА ВІДСУТНЯ...
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18.03.2022 09:27 Ответить
в неї був обід
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18.03.2022 09:59 Ответить
Накуя таку інформацію оголошувати, тупі піарщики, уже про драмтеатр в Маріуполі розказали, ще розкажи про маршрути і точний час перевезення озброєння 🤦🤦
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18.03.2022 09:29 Ответить
А ничего что там было ограмными буквами "дети" написано и картинка была задолго до "розказали"? Как можно быть таким тупоголовым?

Ты еще про метки раскажи и про призрак Киева. Идиоты.
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18.03.2022 10:22 Ответить
Все досить заплутано, коли зброя прибула і працює, то говорять просто про збиті літаки. Коли все складно то говорять про секретність, завуальованість і "ви нічого не знаєте, а ми класно попрацювали" і все в тумані. Щось мені здається що піар замінює реальні справи. Я очікую не круглі вгодовані самозакохані харі побачити, а лише читати в новинах, що ні один вилетівший літак мордора до цілі не долетів і назад не повернувся. Ось тоді їм подяка за роботу.
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18.03.2022 09:34 Ответить
Дуже сумно. почитала про волонтерство, послухала Бутусова. як, як можна було вибрати зекоманду, в такі часи... отепер і мучаться люди в Маріуполі, Харкові, Чернігові...
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18.03.2022 09:35 Ответить
Это не Бутусов за эту команду агитировал и выставлял свое фото из офиса каломойского в обнимку с ними?
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18.03.2022 09:54 Ответить
запретить всем пихдеть сэкранов,только генштабу или с его разрешения
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18.03.2022 09:42 Ответить
*****, потворо, ЗСУ самі просили тримати язика за зубами про поставки будь-якої допомоги! закрий писка лярво!
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18.03.2022 09:57 Ответить
Хрюсский ,идешь вслед за хрюсским кораблем! Жду полыхающей сраки....
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18.03.2022 10:27 Ответить
Долбо@****
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18.03.2022 10:06 Ответить
Снова тупорылые зрадофилы идиоты тупоголовые подтянулись. Сказала что поставляется когда и принимается решение одновременно, эта инфа должна быть сказана, даже если не так, это напряжет москальню.

А вот эти вот придурки зрадофилы коментаторы, как же вы меня бесите тупицы. Всех тварюк в спам отсылать.
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18.03.2022 10:20 Ответить
чем и занимаюсь
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18.03.2022 10:28 Ответить
***.... Нехай ще й маршрути озвучить! Майонез в голові...
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18.03.2022 10:39 Ответить
Наконец то делает правильно. Руссонацистам не важно знать от чего они получит билет на Кобзона.
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18.03.2022 10:56 Ответить
От ДУРЕПА!
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18.03.2022 11:08 Ответить
Вона знає що говорить, це робиться щоб ввести в оману противника.
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18.03.2022 12:07 Ответить
 
 