Когда принимается решение о снабжении оружием, в этот момент его часть уже пересекает границу, - Маркарова. ВIДЕО

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставке оружия американской стороной и самими поставками.

По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу. Об этом она рассказала в интервью для "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду раскрывать то, чего не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому, на самом деле, это параллельный процесс", - отметила она.

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