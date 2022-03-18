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Когда принимается решение о снабжении оружием, в этот момент его часть уже пересекает границу, - Маркарова. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставке оружия американской стороной и самими поставками.
По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу. Об этом она рассказала в интервью для "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду раскрывать то, чего не нужно знать нашему врагу. Но когда принимаются определенные решения, и они становятся публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. Поэтому, на самом деле, это параллельный процесс", - отметила она.
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+47 Ksenia VB
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І дня не можуть без піару.
@SergejTalk
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7 ч
Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
Из допросов пленных - все они плачут, что их кинули, как пушечное мясо. Их только это угнетает. Но, ни один не сказал, что эта Война принесла кацапской армии только позор! Рухнул весь миф о чести русского солдата, рухнул миф о "русские своих не бросают" "солдат ребенка не обидит". Все рухнуло в одночасье!! Все что они внушали сами себе и остальным.
Ни одна мама или отец в разговоре не спросил у сына - как же так?! Какие обстрелы гражданских мирных людей!? Ты что сынок говоришь, разве такое возможно?!! Наши так не делают!!
Вот и вся мораль. Это не Сирия, они уже все знают все видят. Совесть атрофировалась.
Как и ту запись где мамаша возмущается - да когда же эти хохляки успокоятся?!! Успокояться?!!! Ты **** старая прислала сыночка что бы он грабил насиловал расстреливал младенцев - и спрашиваешь когда украинцы успокоятся?!! Готовься падаль к тому, что твой сыночек успокоится навеки.
Мовчіть.
22 февраля 2022 года путин заявил, что Минские соглашения больше не существуют поскольку россия признала независимость дыныры и лыныры
Де вони й навіщо цих пи#дливих ідіотів набирають!!!
Зняти дуру з посади й у лікарню перев'язувати поранених!
2) курсы продолжают выпуск расчетов ПЗРК, которых становится всё больше.
Ты еще про метки раскажи и про призрак Киева. Идиоты.
А вот эти вот придурки зрадофилы коментаторы, как же вы меня бесите тупицы. Всех тварюк в спам отсылать.