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ССО уничтожили российский "Тигр" с чиновником 35-й армии и БТР-82 с десантом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на рассвете ликвидировала российский "Тигр" с чиновником 35-й армии, а также взорвала ТМ-62 и уничтожила БТР-82 с десантом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.
"Группа ССО Украины устроила засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW ликвидирован российский Тигр с чиновником 35-й армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они" окапывались, а мы зашли с тыла, - ССО опубликовали уничтоженную технику оккупантов. Фоторепортаж
Топ комментарии
+45 Ksenia VB
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Пожалуйста, подождите...
Можливо на відкритій місцевості...
Чи може воно подає сигнал раз на годину тривалістю з кілька мілісекунд...
Тут та же самая шпиономания.
airtag від яблука можна використовувати для стеження
14 айфон зможе мати супутниковий интернет. В Китаї тестують 6G.
Погано що я один такий на міліон
Вдалого полювання !
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=DUO9MC017Xc
Хочеться побільше адреналіну - вступайте в ряди ЗСУ.
Слава нації
Смерть москалям
@Analytic_center
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6 хв
Видалив твіт. Напишу знову. По районам Києва можуть бути такі міни. (1 фото) знайшли вже на Берестейці. (2 фото) знайшли в лісосмузі біля монастиря в Києві. Тому будьте уважні. Дивіться за дітьми. Росія це терористичне угрупування. Але ми переможем, бо правда на нашому боці!
Эта война никому не нужна! Эта война не имеет смысла!
Вы умираете не понятно за что.
путин сошел с ума. Если он хочет повоевать - пусть сам берет автомат и идет воюет.
ПОТОМУ ЧТО КОЛОНИИ НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ В СОВРЕМЕННОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ!
РУССКИЕ СОЛДАТЫ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ ВСЮ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ВАШИХ СМЕРТЕЙ?! )))))))))))