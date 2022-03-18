ССО уничтожили российский "Тигр" с чиновником 35-й армии и БТР-82 с десантом. ВИДЕО

Группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на рассвете ликвидировала российский "Тигр" с чиновником 35-й армии, а также взорвала ТМ-62 и уничтожила БТР-82 с десантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

"Группа ССО Украины устроила засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW ликвидирован российский Тигр с чиновником 35-й армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - говорится в сообщении.

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