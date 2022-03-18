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ССО уничтожили российский "Тигр" с чиновником 35-й армии и БТР-82 с десантом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины на рассвете ликвидировала российский "Тигр" с чиновником 35-й армии, а также взорвала ТМ-62 и уничтожила БТР-82 с десантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Командования Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

"Группа ССО Украины устроила засаду на рассвете в тылу противника. Точным огнем из NLAW ликвидирован российский Тигр с чиновником 35-й армии, а также дистанционным подрывом ТМ-62 был уничтожен БТР-82 с десантом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Они" окапывались, а мы зашли с тыла, - ССО опубликовали уничтоженную технику оккупантов. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+45
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18.03.2022 09:34
+41
Нужно ети маячки подкладывать в карманы и дома жопоблоковцам
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18.03.2022 09:38
+30
В агресора земля має горіти під ногами.
Вдалого полювання !
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18.03.2022 09:36
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18.03.2022 09:34 Ответить
Нужно ети маячки подкладывать в карманы и дома жопоблоковцам
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18.03.2022 09:38 Ответить
Так розбийте молоткомі покажіть що там всередині? Як ви собі уявляєте яка може бути потужність передавача у цій таблетці? Там сигнал через стіну не перейде. Це все єрунда для шпіономанії та а само як і мітки
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18.03.2022 09:42 Ответить
може це bluetooth трекер . до 50м версія 5.0 на відкритому просторі
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18.03.2022 09:48 Ответить
Около 3-4 ватт, его задача пару раз в сутки включиться на 10 микросекунд на 3-4 ватта и передать координаты. Сколько потратит енергии?
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18.03.2022 09:49 Ответить
3-4 ватта хороши на коротких волнах с антенной в 3-4 метра.
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18.03.2022 10:03 Ответить
Метки ето не просто детские игры. Метки которые рисуют на асфальте и домах ето не цели а *тропа* по которой дешовая росийская крылатая ракета идет на цель чтобы она не *заблудилась*. Метки рисуются в конкретных точках координат которые росийские кураторы задают своим диверсантам находящимся в Украине. А насчет етих *таблеток* думаю они тоже излучают какие то волны дающие врагу понятие о скоплении противника.
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18.03.2022 09:51 Ответить
А в ракете сидит чукча и в подзорную трубу вьісматривает метку
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18.03.2022 10:12 Ответить
Тролінг...Це від нервової напруги
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18.03.2022 10:16 Ответить
Без меток ракета не полетит? В море, или пустыне, например?
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09.04.2022 15:57 Ответить
Теж замислююся з цього приводу...
Можливо на відкритій місцевості...
Чи може воно подає сигнал раз на годину тривалістю з кілька мілісекунд...
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18.03.2022 09:51 Ответить
Ога. Чем короче тем лучше. Чтобы невозможно было засечь откуда.
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18.03.2022 09:57 Ответить
Суб'єктивна думка,яка ні на що не впливає.
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18.03.2022 09:55 Ответить
Во времена сесеер полкан на военной кафедре требовал антенны из телевизоров вынимать мол так американцы через спутник секретные документы подсматривают.

Тут та же самая шпиономания.
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18.03.2022 09:56 Ответить
А навіщо тоді їх у речі кидають ?
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18.03.2022 09:59 Ответить
Я вот без понятия что это за фигня пока её не распилили. Потому и без понятия. Но судя по размеру даже если это и радиометка, то для предотвращения краж в магазинах.
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18.03.2022 10:06 Ответить
Теж варіант.
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18.03.2022 10:08 Ответить
а чому маячок англійською? UP?
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18.03.2022 09:49 Ответить
Спеціально, щоб тебе зацікавило це питання. Все продумано.
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18.03.2022 09:53 Ответить
Потрібно ці маячки підкидати під офіси партії пєтушарія і жопоблока.
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18.03.2022 09:53 Ответить
Фейк
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18.03.2022 10:00 Ответить
фейк не фейк, а перевіряти треба все.
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18.03.2022 10:03 Ответить
блутуз мітка- може через диру в блутуз протоколі через ваш телефон з вкаченным блутузом передати координати на потрібний сервер.
airtag від яблука можна використовувати для стеження
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18.03.2022 10:00 Ответить
Це вже навіть не маячня, а хвора маячня..
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18.03.2022 10:13 Ответить
Ну ти і древній мамонт - подивись хоть відео на прикладі airtag Apple .
14 айфон зможе мати супутниковий интернет. В Китаї тестують 6G.
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19.03.2022 03:52 Ответить
Добре що я стажу щоб в моєму телефоні і блутуз і неодані завжди були викмкнені.
Погано що я один такий на міліон
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18.03.2022 10:14 Ответить
не обов'язково тільки блутус, наприклад вайфай. Експолоіт може сам відкрити порти, вислати гео-дані ітд. Наприклад, якийсь пристрій створює повну копію точки доступу, посилає пакет який відключає тебе від точки доступу і смартфон конектиться до фейкового пристрою - тим самим краде пароль вайфаю. Навіть пристрої продають що відєднують пристрої від точки доступу -джампери здається називаються
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19.03.2022 04:09 Ответить
В агресора земля має горіти під ногами.
Вдалого полювання !
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18.03.2022 09:36 Ответить
Надеюсь, очередной бурятский генерал?
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18.03.2022 09:36 Ответить
- Звідки ви дізнаєтесь новини про втрати росіян? - Із тепловізора. - Телевізора? - Ні
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18.03.2022 09:37 Ответить
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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18.03.2022 09:37 Ответить
ССО-НАСНАГИ ВАМ ТА ВДАЛОГО ПОЛЮВАННЯ...
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18.03.2022 09:39 Ответить
Что говорят русские пленные и можно ли им верить?
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=DUO9MC017Xc
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18.03.2022 09:38 Ответить
То йди в военкомат і будеш бачити наживо все
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18.03.2022 09:40 Ответить
Всі так кажуть,одні тікають другі відкупляються,то нашо ви питаєте шо не бачите ні х...я чи це вам кіно знімати?
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18.03.2022 09:48 Ответить
Нервний, да?
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18.03.2022 09:53 Ответить
Взути окуляри пробував?
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18.03.2022 09:48 Ответить
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18.03.2022 09:56 Ответить
Ви не в кінотеатрі за переглядом бойовичка.
Хочеться побільше адреналіну - вступайте в ряди ЗСУ.
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18.03.2022 10:01 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 09:38 Ответить
ЗСУ -- ВЕЛИКА ШАНА! Але слава лише Богу! У понеділок Він зупинить війну!
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18.03.2022 09:44 Ответить
Вчора послали ,,спецурі" ніштяки. Все краще захисникам України.
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18.03.2022 09:40 Ответить
Блд, ми що - Берег Слонової кості, куди слони йдуть помирати? Нехай суки у себе в підаросії здихають.
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18.03.2022 09:41 Ответить
Й так буде з кожним рашисстом!
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18.03.2022 09:41 Ответить
Влад Борода
@Analytic_center
·
6 хв
Видалив твіт. Напишу знову. По районам Києва можуть бути такі міни. (1 фото) знайшли вже на Берестейці. (2 фото) знайшли в лісосмузі біля монастиря в Києві. Тому будьте уважні. Дивіться за дітьми. Росія це терористичне угрупування. Але ми переможем, бо правда на нашому боці!
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18.03.2022 09:41 Ответить
З плєнних кадировців організовувати взводи розмінування, плотной цепью по лесополосе. Вижившим 1 вихідний
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18.03.2022 09:47 Ответить
Зараз вихідні не начасі. Похлопати по плечу, додаткову пайку і до праці. Мін ще багато.
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18.03.2022 09:52 Ответить
Доброго ранку, ласкаво просимо до пекла рашиська нечисть.
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18.03.2022 09:43 Ответить
Нічого дивного, камери відеофіксації на касках, звичайна світова практика. Корисна річ для аналізу операцій а також дисципліни - вже не ********, що там була засада 100 орків 20 танків, і треба було рятуватись
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18.03.2022 09:44 Ответить
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18.03.2022 09:47 Ответить
рузге терминтор версия *****
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18.03.2022 09:48 Ответить
Ого, в цього орка навіть зуби є, елітний орк.
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18.03.2022 09:50 Ответить
дясанта мана В фонтна мана купался Голова сама себе разбивала
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18.03.2022 09:51 Ответить
Він, мабуть, буддист. Отрєшонний погляд, не раегує на зовнішні подразники...
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18.03.2022 09:56 Ответить
Інформація може і правдива, але відео ні про що.
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18.03.2022 09:51 Ответить
Грамотно, сонце за спиною, птрк та міна на дистанційному концерт кобзона.
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18.03.2022 09:55 Ответить
Руцкие вайска! Мы не хотим вас убивать! Уходите в направлении границы!

Эта война никому не нужна! Эта война не имеет смысла!

Вы умираете не понятно за что.

путин сошел с ума. Если он хочет повоевать - пусть сам берет автомат и идет воюет.
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18.03.2022 09:59 Ответить
Если бы путин и смог захватить Украину - ОНА ПОТОМ ВСЕ РАВНО ОБЪЯВИЛА БЫ НЕЗАВИСИМОСТЬ!

ПОТОМУ ЧТО КОЛОНИИ НЕ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ В СОВРЕМЕННОМ ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ!

РУССКИЕ СОЛДАТЫ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ ВСЮ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ВАШИХ СМЕРТЕЙ?! )))))))))))
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18.03.2022 10:02 Ответить
уничтожать надо все, что шевелится, абсолютно все
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18.03.2022 10:08 Ответить
Сподіваюся мацкалячі вилупки встигли помучитися перед тим як подохли
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18.03.2022 10:15 Ответить
Молодцы ребята! На ножи свинособак! .И в землю на перегной.
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18.03.2022 10:48 Ответить
 
 