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"Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - оккупанты грабят жилье украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором русские захватчики показывают захваченное ими жилье "укроповское". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны три захватчика, которые находятся в квартире.

"Мы в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице", - говорит один из них и удивляется уровню жизни украинцев.

Также смотрите: В Харьковской области российские военные убили местного жителя и забрали его автомобиль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+137
КАЧАПСЬКІ СМЕРДЮЧІ СВИНІ-ПОЖЕРІТЬ В ОСТАННЄ ПЕРЕД СМЕРТЮ...
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18.03.2022 10:00
+124
Москаль не людина...
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18.03.2022 09:59
+119
Жріть, тварі. Це одна з останніх ваших жрачок, ********. Дзвоніть своїм самкам та личинкам, щоб встигнути попрощатися.
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18.03.2022 10:01
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Распознать и уничтожить! МОСАД в этом спец, придётся у них Вам получится.
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18.03.2022 17:10 Ответить
Кочені болотяні свині, по іншому кацапи
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18.03.2022 19:08 Ответить
как представлю что это моя квартира и мое варенье....
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18.03.2022 22:22 Ответить
черти.нет слов.
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19.03.2022 01:31 Ответить
МАРОДЕРЫ ***** ВО ВСЕЙ КРАСЕ ..АСВАБОДИТЕЛИ.. ГРЕБАНЫЕ --- ШОБ ТЕБЕ ПАДЛО ОТО ВАРЕНЬЕ ЧЕРЕЗ РАЗОРВАННОЕ БРЮХО ВЫЛЕЗЛО И МАМЕ ТВОЕЙ ФОТО ОТПРАВИТЬ
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19.03.2022 07:01 Ответить
говорит вареньице укроповское шамает... падел... щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла, москалі *бучі...
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19.03.2022 09:40 Ответить
Асвабадители, тупые орки, принесли свои скрепы на чужую землю, а нам рассказывают что ехали на учения. Семечки в карман положите *****, в плен вас больше не берут
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19.03.2022 10:19 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/dryomov-anatolij-aleksandrovich/
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20.03.2022 00:13 Ответить
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