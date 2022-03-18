"Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - оккупанты грабят жилье украинцев. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором русские захватчики показывают захваченное ими жилье "укроповское". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны три захватчика, которые находятся в квартире.

"Мы в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице", - говорит один из них и удивляется уровню жизни украинцев.

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