"Мы, #бать, в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице. Как укропы живут, бл#дь!", - оккупанты грабят жилье украинцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором русские захватчики показывают захваченное ими жилье "укроповское". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны три захватчика, которые находятся в квартире.
"Мы в укроповской хате, кушаем укроповское вареньице", - говорит один из них и удивляется уровню жизни украинцев.
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