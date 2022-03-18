В результате ракетных обстрелов разрушены помещения Харьковского института госуправления при президенте Украины. ВИДЕО

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по Харькову. В результате одного из них было разрушено здание местного института.

Об этом сообщил в телеграм-канале член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове в результате ракетных обстрелов оккупантов разрушены помещения Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины", - сообщил он.

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