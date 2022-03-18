РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15394 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине
5 781 1
армия РФ (15319) Лещенко (691) обстрел (20073) Харьков (6510)

В результате ракетных обстрелов разрушены помещения Харьковского института госуправления при президенте Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по Харькову. В результате одного из них было разрушено здание местного института.

Об этом сообщил в телеграм-канале член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове в результате ракетных обстрелов оккупантов разрушены помещения Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов оккупантов загорелся рынок "Барабашово" в Харькове. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ходе войны много, что будет разрушено (по тем или иным причинам намеренно или случайно), хватит уже ныть, лить слезы и перечислять список разрушеных объектов (это все дела и заботы послевоенные), пора уже переходить к конструктивным вопросам: что делать, чтоб полностью разгромить групировку агрессора и оккупанта в Украине, как физически уничтожить главного бенефициара и выгодополучателя этой войны (кремлевского УПЫРЯ), как перестрелять холуев и шавок преспупного режима в их собственых конурах!?
показать весь комментарий
18.03.2022 10:24 Ответить
 
 