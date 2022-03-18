Украинские бойцы уничтожают две бронемашины оккупантов с помощью ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили две российские бронемашины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что максимального эффекта наши бойцы достигли после второго пуска ракеты, но уже после первого оккупанты начали выскакивать из бронемашин. Судя по записи, можно предположить, что уничтожены два танка. Прямоугольный профиль башни бронемашины может свидетельствовать о том, что там установлен так называемый "мангал" - специальная металлическая решетка над люком башни, которая, по мнению оккупантов, должна защитить их от поражения ПТРК Javelin.

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