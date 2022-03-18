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Украинские бойцы уничтожают две бронемашины оккупантов с помощью ПТРК "Стугна". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили две российские бронемашины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что максимального эффекта наши бойцы достигли после второго пуска ракеты, но уже после первого оккупанты начали выскакивать из бронемашин. Судя по записи, можно предположить, что уничтожены два танка. Прямоугольный профиль башни бронемашины может свидетельствовать о том, что там установлен так называемый "мангал" - специальная металлическая решетка над люком башни, которая, по мнению оккупантов, должна защитить их от поражения ПТРК Javelin.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут - нас всех завалят. Ищем патроны украинские - 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - российский оккупант. АУДИО
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Топ комментарии
+43
Боже, яка краса...
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18.03.2022 10:30
+9
заворожуєче відео
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18.03.2022 10:31
+8
Старе відео з АТО.
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18.03.2022 10:31
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Боже, яка краса...
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18.03.2022 10:30 Ответить
дуже красиво - тільки відео 2014 - і це не стугна а ще радянський метис
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18.03.2022 10:34 Ответить
Та хоть з Грузії чи Молдови, головне що око тішить палаючий оркотанк)
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18.03.2022 10:44 Ответить
це швидше за все урал из снарядами..тому так красиво і рвануло
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18.03.2022 10:54 Ответить
Разве у "метисов" есть технология подлётного изменения траектории?
У какой СССРовской или рашистской ПТУР есть такая технология?
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18.03.2022 10:50 Ответить
це обірвався провід - тому така і траекторія.. тому перша і непопала ..вони ж старі
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18.03.2022 10:53 Ответить
В в ручную такую траекторию оператор может задавать. Видел подобное видео с испытаний. Но эффективность плохая. Это все же не джавелин .
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18.03.2022 11:42 Ответить
Фагот, у першої ракети дроти зачепили траву, другою знищено 2 урали з бк.
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18.03.2022 10:53 Ответить
Фагот.
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18.03.2022 10:58 Ответить
Россияне дерутся за продукты в супермаркетах: дефицит растет, скупают даже антидепрессанты.
Видео- https://youtube.com/shorts/rNW9c7yCsnw
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18.03.2022 10:30 Ответить
Я не розумію чого в них паніка-іх ще не бьють -деж ваше побідобєсіє? ви краіна загарбників сцикунів і пройдисвітів- ви себе самі хороните АМІНЬ
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18.03.2022 13:53 Ответить
заворожуєче відео
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18.03.2022 10:31 Ответить
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18.03.2022 10:31 Ответить
Старе відео з АТО.
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18.03.2022 10:31 Ответить
К сожалению, да
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18.03.2022 10:34 Ответить
+1
кросівое, конешно, но плодить дезу єто не наш метод
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18.03.2022 11:10 Ответить
Файно, хлопці. Залийте їм сала за шкіру.
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18.03.2022 10:32 Ответить
ДЯКУЮ УКРАЇНСЬКІ СПРАВЖНІ ВОЇНИ-НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ ДОКИ ОСТАННІЙ КАЦАП НЕ ЗДОХНЕ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ....
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18.03.2022 10:32 Ответить
В первой попытке наш хлопака решил применить лаф-хак, когда ракета направляется вверх а потом в цель, что бы нанести удар в крышу. Но видимо не успел свестись)) Ничего, бывает когда естьь час та натхнення)) Вторым ударом уже влупил просто и без затей - в результате подрыв БК))
Непонятно отчего башни у них такие квадратные. Вчера смотрел это видео много раз.
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18.03.2022 10:32 Ответить
Мангали поналіплювали, від джавелінів і нлав, "біда" в тому, що це все було теоретично, у них не має чим випробувати, ну ось тут и побували на справжніх випробуваннях Десь навіть бачив відево як мєх. вод за 1 сек насьоби, а кеп и навідних - так під мангалом и повиздихували.
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18.03.2022 10:36 Ответить
Це не танки, Тигри мабуть.
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18.03.2022 10:57 Ответить
Так, більш ймовірно.
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18.03.2022 12:51 Ответить
Красота неймовірна) Слава ВСУ!
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18.03.2022 10:32 Ответить
Древнее видео с АТО
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18.03.2022 10:33 Ответить
***** вы заливаете видео 15-16 года?
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18.03.2022 10:33 Ответить
Чим би дитя не тішилося,або не скиглило!
А як почали галдіти та прибрехувати! "Воєнспеци"
напевно ні в чому не розбираються. Ви ще
почнить розповідати про то як "Тигр" підбили!
Цей мудак розмістив старе відео з зони АТО!
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18.03.2022 11:51 Ответить
кра!!!си!!!во!!!Е!!!!!!
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18.03.2022 10:34 Ответить
Атаку з гори треба нашим спецап допрацювати пілся цієї війни, не перше відео де така атака не вдається, прямі влучають майже всі, і дуже ефективно і ефектно.
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18.03.2022 10:34 Ответить
Мамки, рожайте нових під.расів. Ці вже довоювалися.
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18.03.2022 10:34 Ответить
«Під Сумами бігала хаскі, мабуть хазяї кинули. Трохи сумна і тому трохи агресивна, - повідомила жінка ветеринарам. - Але шкода, ганялася за нею по полю, насилу впіймала, заберіть, будь ласка, до себе». Коли ж ветеринар заглянув у машину, то отетерів: на задньому сидінні був справжнісінький вовк! І ошелешено дивився на нього.

«Жінка. Голими руками. В полі. Спіймала вовка! Бо він здався трохи сумненьким! Раша, ти проти кого воювати прийшла?»
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18.03.2022 10:35 Ответить
Какие кефиры? откуда такое слово зацепили ?
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18.03.2022 10:36 Ответить
Жалко что с первого раза промахнулся. Успели кацапоиды убежать
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18.03.2022 10:37 Ответить
"іще" - это в мордорских разговорниках украинского так напечатано?
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18.03.2022 10:47 Ответить
Вторая попытка было очень гут ..
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18.03.2022 10:39 Ответить
. .
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18.03.2022 10:44 Ответить
ЭТОМУ ВИДЕО ГОДА 3
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18.03.2022 10:45 Ответить
Доказательства?
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18.03.2022 10:48 Ответить
Опис.
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18.03.2022 10:56 Ответить
Це відео давно на Цензорі описано.
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18.03.2022 10:49 Ответить
Не похоже на танки. Дулы не торчат + горб сверху, похожий на пакет ракет + куча огня при попадании. Я бы поставил на то, что это "Буратины". И чуваки всё бросили и побежали потому, что прекрасно понимали что щас будет, когда хоть что-то попадёт в заряженную термобарическую ракету в количестве 24 штук.
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18.03.2022 10:56 Ответить
к сожалегию это старые кадры
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18.03.2022 10:57 Ответить
Так, дійсно, це старе відео з зони ООС.
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18.03.2022 10:59 Ответить
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо", они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
...
В кажній хаті солдаты сидят

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общенье людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
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18.03.2022 11:06 Ответить
все добре, але потрібно було музло підкласти ось таке https://youtu.be/N93byPp4L8k
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18.03.2022 11:19 Ответить
йди *****
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18.03.2022 11:24 Ответить
Це старе відео, приблизно 2016-17 рік. Перша ракета заципилась проводами , а друга влучила в манину із снарядами.
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18.03.2022 11:31 Ответить
знищення ворожої техніки під наш гопак, це є щось! Хлопці, самі подивіться відео, під цей звукоряд! я в захваті! редактори, до Вас звертаюсь
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18.03.2022 11:37 Ответить
шашлычок, точнее руснячок.
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18.03.2022 11:39 Ответить
не хочу никого обвинять но это видеопо моему уже было на цензоре больше года назад
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18.03.2022 11:50 Ответить
****** красавцы!!!
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18.03.2022 12:38 Ответить
ЦензорНет 23.04.16 15:46 Бутусов Юрій

Знищення мінометноі обслуги російских терористів біля села Калинівка: Подробиці ВІДЕО. Джерело: https://censor.net/ua/n3858
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18.03.2022 13:21 Ответить
 
 