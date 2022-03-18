Украинские бойцы уничтожают две бронемашины оккупантов с помощью ПТРК "Стугна". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили две российские бронемашины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что максимального эффекта наши бойцы достигли после второго пуска ракеты, но уже после первого оккупанты начали выскакивать из бронемашин. Судя по записи, можно предположить, что уничтожены два танка. Прямоугольный профиль башни бронемашины может свидетельствовать о том, что там установлен так называемый "мангал" - специальная металлическая решетка над люком башни, которая, по мнению оккупантов, должна защитить их от поражения ПТРК Javelin.
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+43 Юрий Новак
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+9 Валера Рунов
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+8 fishki
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У какой СССРовской или рашистской ПТУР есть такая технология?
Видео- https://youtube.com/shorts/rNW9c7yCsnw
кросівое, конешно, но плодить дезу єто не наш метод
Непонятно отчего башни у них такие квадратные. Вчера смотрел это видео много раз.
А як почали галдіти та прибрехувати! "Воєнспеци"
напевно ні в чому не розбираються. Ви ще
почнить розповідати про то як "Тигр" підбили!
Цей мудак розмістив старе відео з зони АТО!
«Жінка. Голими руками. В полі. Спіймала вовка! Бо він здався трохи сумненьким! Раша, ти проти кого воювати прийшла?»
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо", они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
...
В кажній хаті солдаты сидят
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общенье людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
Знищення мінометноі обслуги російских терористів біля села Калинівка: Подробиці ВІДЕО. Джерело: https://censor.net/ua/n3858