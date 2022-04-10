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Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли Подольский район Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать столицу. Утром жилой квартал в Подольском районе обстрелян... Один человек погиб, 19 пострадали, из них четверо детей", - говорится в сообщении мэра в телеграм-канале в пятницу.

В сообщении отмечается, что повреждены шесть жилых домов, детсад и школа.

На месте продолжают работу спасатели и медики.

Читайте также: Враг обстрелял квартал в Подольском районе Киева, - КГГА

Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей 01
Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей 02
Обстрел Киева: 1 человек погиб, 19 ранены, в том числе 4 детей 03
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Топ комментарии
+12
по мнению господина Шольца эта людина тварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людина тварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
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18.03.2022 11:02
+9
Щольца треба сюди привезти і показати що тут роблять його московські хазяйва.
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18.03.2022 11:03
+5
Теробороні передати, СБУ того хмиря ще захищати буде.
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18.03.2022 11:02
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18.03.2022 10:58 Ответить
Ну що мій *****-піздюк??? Яж тобі казав не лізь і не трогай Україну.
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18.03.2022 11:21 Ответить
недавно хакеры ломали телевидение россии, поставьте им по всем каналам "лебединое озеро" вместо всяких сюжетов
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18.03.2022 11:27 Ответить
суки
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18.03.2022 10:59 Ответить
активіст шарія в києві

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001909735508

що з такими потрібно робити
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18.03.2022 10:59 Ответить
Теробороні передати, СБУ того хмиря ще захищати буде.
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18.03.2022 11:02 Ответить
vimeo.com/ сайт шось лежить
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18.03.2022 11:02 Ответить
по мнению господина Шольца эта людина тварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людина тварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
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18.03.2022 11:02 Ответить
Щольца треба сюди привезти і показати що тут роблять його московські хазяйва.
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18.03.2022 11:03 Ответить
где было ПВО??
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18.03.2022 11:09 Ответить
В мире не существует ПВО со 100% эффективностью. Кроме того против снарядов ПВО не работает.
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18.03.2022 14:29 Ответить
В Киеве более менее норм ПВО-ни одна авиабомба не прилетела. Киев бстреливают только ракетами и снарядами. Против снарадов не существует ПВО а ракеты-почти все сбиваются но обломки падают на город-как и обломки самолетов сбытых ПВО
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18.03.2022 22:51 Ответить
посл. 4 дня у нас начались большие разрушения. До этого - только 1 дом на Соломенке пострадал за 2 недели. Почему?
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18.03.2022 23:34 Ответить
Лариса Денисенко ©

Діти повітряних тривог
(книжка вийде невдовзі у видавництві "Видавництво")

Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше - у підвалі пологового будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року, о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла й скидала бомби на народжених і ненароджених - тих, хто були напоготові, як-от я.

Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше й безпечніше. В разі чого.

Це «в разі чого» означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати - його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю.

Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони й що роблять, і маю з ними зв'язок. - читати далі https://docs.google.com/document/d/1ppbb2jHyOAZVwN1xJW6PVIX5b5FOew9s/edit

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18.03.2022 11:19 Ответить
Інформація для біженців з України які мають намір приїхати до Австрії
https://*******.info/threads/uvaga-vazhliva-informacija-dlja-bizhenciv-z-ukrajini-v-avstriji.1327879/
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18.03.2022 11:33 Ответить
 
 