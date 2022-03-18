"Антифриз - яд": Украинские военные обнаружили брошенную САУ оккупанта с табличкой-напоминанием "для самой "синей" армии мира". ВИДЕО

В Николаевской области украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку МСТА-С с полным боекомплектом, которую бросили российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

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"Еще один трофей. Брошенная российскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира - "Антифриз - яд"", - говорится в сообщении.

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