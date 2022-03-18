"Антифриз - яд": Украинские военные обнаружили брошенную САУ оккупанта с табличкой-напоминанием "для самой "синей" армии мира". ВИДЕО
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В Николаевской области украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку МСТА-С с полным боекомплектом, которую бросили российские оккупанты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
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"Еще один трофей. Брошенная российскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира - "Антифриз - яд"", - говорится в сообщении.
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Водки нет - пей антифриз!
- Не хотим хорошо жить! Никто не заставит нас хорошо жить! Не подсовывайте нам собственность! Хотим жить без имущества и работать без зарплаты! Пусть за всю жизнь мы накопили шестнадцать рублей и детям ничего не завещаем, кроме рецептов, мы отстаиваем свой гибельный путь и рвем каждого, кто хочет вытащить нас из капкана!
- Не трожь! - И лижем стальные прутья. - Не подходи, не лечи! Оставь как было! Нам нравится как было, когда ничего не было, ибо что-то было. Нас куда-то вели. Мы помним. Мы были в форме. Мы входили в другие страны. Нас боялись. Мы помним. Нас кто-то кормил. Не досыта, но как раз, чтоб мы входили в другие страны. Мы помним. Нас кто-то одевал. Зябко, но как раз, чтоб нас боялись. Наши бабы в желтых жилетах таскали опоки, мы у мартена в черных очках... Помним и никому не дадим забыть.
Умных, образованных, очкастых - вон из страны, со смаком, одного за другим. Пока все не станут одинаковыми взъерошенными, подозрительными. При виде врача - оскал желтых зубов: «Не трожь!»
Подыхаем в тряпье на нарах: «Не трожь!» - и последний пар изо рта.
Копаемся в помоях, проклиная друг друга: «Как лечат, суки! Как строят, гады! Как кормят, падлы!»
Один толчок земли - и нету наших городов.
А не трожь!
Наш способ!
Всего жалко, кроме жизни. Наш способ!
Посреди забора схватил инфаркт. Не докрасил. Наш способ!
Лопата дороже! Держи зубами провода!
Все дороже жизни.
И приучили себя. Умираем, но не отдаем. Ни цепь, ни миску, ни государственную собачью будку!
Это наш путь! И мы на нем лежим, рыча и завывая, в стороне от всего человечества.
Михаил Жванецкий
Водку пропоную назвати "Сібірскоє сіяніє" і в тому ж дусі. В кращому випадку кацап залишиться сліпим на все життя. Генштабу треба взяти цю ідею на озброєння., бо кацапа який не хоче випити алкоголь і природі не існує