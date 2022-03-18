"Давай! Пальни цих г#ндонів!", - "Та всьо - п#зда їм!" - расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает бронетехнику оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы моменты работы расчета ПТРК "Стугна-П". Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две успешные атаки украинских бойцов.
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+125 Денис Коновалов 4caafe82
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показать весь комментарий18.03.2022 11:46
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Стугна лучше для стационарных позиций.
Результат работы практически одинаков. У джавелина мелкая ракета, зато бъёт сверху. У Стугны ракета больше и мощнее. Если правильно попала то каюк без вариантов.
Джавелин - 2,5 км (максимальная 3км,) два вида атаки - прямой и сверху ломит башню
Стугна - 5 км.
Скиф - 5 км (ночью - 3 км)
+ много старых модернизированных ПТРК моделей ссср.
у каждой штучки свое тактическое назначение
Javelin наводится по изображению и после выстрела в наводке оператора не нуждается, это два его основных преимущества. Оператор может прыгать в укрытие сразу после выстрела, Javelin сам следит за целью и если она не заедет за какое-то укрытие, то не уйдет.
Оператор почти всегда в укрытии. Она управляется дистанционно. В этом смысле джавелин даже более рискованный.
Лазером подсвечивает в последний момент перед попаданием. Поэтому все кацапские лазерные защиты тоже идут лесом.
Но для стационарной позиции лучше стугна. Она вдвое дальше стреляет и можно управлять из блиндажа или бронемашины.
Написал и сижу репу чухаю. "датчики лазерного облучения", о чем это я, применительно к кацапскому металлолому
Та у цих клоунів жерти нічого, а ви про технологічне обладнання.
Джавелин - 2,5 км (максимальная 3км,) два вида атаки - прямой и сверху ломит башню
Стугна - 5 км.
Скиф - 5 км (ночью - 3 км)
+ много старых модернизированных ПТРК моделей ссср.
у каждой штучки свое тактическое назначение
anti-colorados 18 Березня, 2022
Разные источники еще вечером сообщили о том, что в Чернобаевке снова собирается российская техника. Правда, на фото, которые это подтверждало, не было видно вертолетов. Их либо стало конкретно меньше и потому, вопреки желанию, в этот раз их не подвезли, либо их подвезли позже, уже после того как был сделан снимок. В общем, было понятно, что они собираются в пятый раз на одном и том же месте. И тут приходит на ум то, что путин усиленно реконструировал совок, хоть не везде и не во всем, но местами ему это удалось. Похоже на то, что его главнокомандующий парнокопытными войсками, генерал-оленевод Шойгу, до дыр насмотрелся фильма «Место встречи изменить нельзя». Именно этот тезис и был положен в эпизод с Чернобаевкой.
Что тут можно сказать? Раз уже так упорно повторяется один и тот же алгоритм действий, мы можем подсказать противнику еще пару эффектны приемов, которые он может запилить на глазах у Одессы. Они тоже будут неким повторением уже пройденного материала, но чтобы это не выглядело сделанным «под копирку», можно добавить экспресии, драматизма и эпичности. Как говорил Чехов: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем, его прикладом забьют насмерть главного героя и режиссера». Понятно, что руZZкий дух засунул бы это ружье себе в известное место, причем - в первом же акте, но против классика не попрешь.
Итак, всем хорошо известно о том, как под Одессой был сброшен воздушный десант врага. Насколько можно понять из скудных описаний события, десант был сброшен всего с одного Ила и это было человек 100, а значит это были разведчики или спецназ ВДВ, то есть их самая махровая элита. В общем, наши военные уже давно показали, что у них нет «ні часу, ні натхнення» разбираться в сортах лайна, вернее в особенностях элит, и потому крошат их с тем же самым темпом, как и обычных скотовозов - их бронебудки с личным составом.
В общем, десант был сброшен под Одессой, но не с той стороны Одессы, с которой бы десант сбрасывали нормальные люди. Его сбросили прямо в море, на скопление морских бычков. Поскольку сбрасывали их со снаряжением, то даже летом все выглядело бы не по фен-шую, ну а когда температура воды 3-4 градуса, то с оружием и БК сильно не поплаваешь. Трудно представить, что элита думала, когда под ногами увидела волны и поняла, что будет дальше, но наверное, им невыносимо захотелось позвонить маме и сказать, что они на учениях. В любом случае, все они разочаровались, а одесситы еще какое-то время говорили о том, как замечательно плавает вон та группа в полосатых купальниках.
В этот раз все можно было обставить более профессионально, но безусловно в парадигме «Место встречи изменить нельзя». Поскольку барахтаться в холодной воде не комильфо, можно было осуществить посадочное десантирование с посадкой аэроплана с десантниками на воду. Жители Одессы наверняка оценили бы этот маневр. А если бы пилот проявил долю артистизма и посадил самолет вертикально, вниз носом, то наверное собрал бы аплодисменты и крики «Бис!».
Что там у нас осталось, корабли? Говорят, что вчера они болтались на горизонте вблизи Одессы и намекали, что могут высадить десант. В этот раз одесситы проявили куда большую выдержку и прошлый инцидент не повторился. Напомним, тогда один из кораблей накрыли РСЗО, после чего тот загорелся и попытался доплыть до Ватостополя, но потом прошла команда на срочное погружение и он отправился на исследование прибрежного шельфа. В этот раз было решено подпустить «непобедимую армаду» поближе, чтобы познакомится сразу со всем кораблями. Но те - поболтались на горизонте, так и не решившись высадить свой морской десант, хотя воздушные десантники уже давно греют воду примерно в этом самом месте.
Как следует из описаний эпопеи сгоревшего корабля, рядом с ним не было замечено ни спасательной авиации, ни спасательных кораблей и с большой долей вероятности, можно сказать о том, что экипаж оказался настолько удивлен вертикальной скоростью своего корабля, что остались досматривать все мероприятие до конца. А в этот раз все можно было бы сделать более основательно и сжечь корабли самостоятельно, без посторонней помощи. Тогда можно было воспользоваться шлюпками и спасательными жилетами.
С одной стороны, зрелище десятка горящих кораблей было бы крайне эстетичным. РоZZийские моряки могли бы сделать неплохие сэлфи для одноглазников и наверняка, это по достоинству оценили бы жители Одессы. А с другой стороны, это было бы очень скрепно и в традициях этого флота. Во время Крымской войны, в которой роZZия огребла по сусалам, свой флот утопил адмирал Нахимов и это стало главным достижением данного флота. Там теперь имеется орден Нахимова, а Ватостополь имеет памятник «Кораблям, утопленным своим пешком». Раз такие подвиги там считаются кошерными, то почему бы и не повторить? А кроме того, все может закончиться намного хуже потому, что:
Ну а если на ситуацию смотреть более глобально, то за пару последних дней в глазах мировой общественности путин прошел путь от притрушенного выродка до военного преступника и кровавого диктатора, с которым на одно гектаре желает встретиться только Ермак, Западляк и янелох, больше - никто. Но тут важно понимать то, что прутин уже получает ровно те же самые эпитеты, что и Гитлер. Все, кто привык обмазываться зеленым, хотя бы подумали на эту тему, хотя с «подумать» там всегда было в режиме «стоп-сигнала».
Так вот, аналогий с Гитлером у прутина становится все больше. Его последняя речь была исполнена в гитлеровском стиле и это отметила буквально вся мировая пресса, кроме Г+Г, конечно, поскольку бородатое существо не разрешает этого делать в принципе. Но главное - не это. Прутин уже достаточно давно живет в бункере, как это было и с фюрером. А как известно, если ты переселился в бункер, то выезд оттуда происходит только вперед ногами.
То как именно Гитлер умер, доподлинно неизвестно. Одни говорят, что он застрелился, другие, что его застрелил охранник, третьи рассказывают о том, что фюрер отравился цианистым калием. Отсюда следует, что практически все ингредиенты последних дней фюрера прутин уже повторил и остается только поближе к нему пододвинуть горсть пилюль с ядом и пистолет. Он даже не представляет, какое облегчение миру он бы принес, если бы повторил тот самый гэг, который выкинул Гитлер в конце войны.
Но это - будет позже, а вот пятый дубль Чернобаевки войдет в анналы военной истории как образец беспримерной и невероятной тупости, на которую способны только руZZкие. Глядя на этот пейзаж, становится понятно то, почему Жуков уложил почти миллион солдат подо Ржевом, которые волнами шли и шли под пулеметы и ложились слоями, даже не пытаясь исполнить какой-то другой маневр. Это у них в крови, иначе они не умеют. Посему, надо просто методично уничтожать эту навалу, как это делают в сельском хозяйстве с вредителями. Просто надо понять, что Чернобаевка стала местом утилизации всего этого хлама. Пускай подвозят, что там у них осталось. Главное, пока не пускать туда цыган, чтобы они не пострадали.