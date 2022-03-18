"Давай! Пальни цих г#ндонів!", - "Та всьо - п#зда їм!" - расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает бронетехнику оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы моменты работы расчета ПТРК "Стугна-П". Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи две успешные атаки украинских бойцов.

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