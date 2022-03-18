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национализация (233) Россия (91205) санкции (10609) Толстой (19) Volkswagen (5)

Россия национализирует завод Volkswagen и переназовет автомобиль в "Буратино", - депутат Госдумы РФ Толстой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы издания "Комсомольская правда" предложил ряд изменений касательно национализации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

"Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России в случае, если их иностранные собственники сделают какой-то шаг из страны. Да, они будут национализированы, будут выпускать те же "Фольксвагены", но мы назовем их как-то иначе, я не знаю, "Буратино". И поедем", - сказал Толстой.

Напомним, крупнейший европейский автостроитель Volkswagen Group останавливает производство на своих российских заводах и прекращает экспорт в Россию. Это решение касается и подразделений концерна, включая Skoda, Porsche. Производственные площадки в Калуге и Нижнем Новгороде будут остановлены.

Также читайте: России хватит прокладок и подгузников на 3 месяца, - Минпромторг РФ

В общей сложности работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались почти 200 компаний.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+68
Эта нация дегенератов, не имеет права на существование.
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18.03.2022 11:49
+58
З дерева настругають.
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18.03.2022 11:50
+54
Дебилы где вы комлектующие будете брать ,начиная с лампочек
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18.03.2022 11:49
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Ну а как еще назвать то, что будет делаться из дерева разве что, руками-сучьями и деревянными головами. Придурки, совок за десятилетия ничего в автопроме сделать не смог.
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18.03.2022 12:02 Ответить
чому 'буратіно'? бо він також буде дерев'яний! ХАХАХАХАХА!!!
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18.03.2022 12:02 Ответить
Назовём вещи своими именами: украдёт то, что не смогли создать. Но не нужно забывать о том, что если не смогла создать, то и пользоваться не смогут. Производство прерогатива умных, но не болванов.
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18.03.2022 12:03 Ответить
та його самого папа карла топором робив, а потім ше і по голові обухом постукав
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18.03.2022 12:03 Ответить
Да вы автоваз нормализуйте
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18.03.2022 12:06 Ответить
Русский на автомобиле "Буратино", и сидит в интернете "Чебурашка". )))))
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18.03.2022 12:06 Ответить
Говорящий ничего, тяжелее стакана водки, в руках не держал. Он даже на в состоянии разобраться - что такое есть сборчный ковейер, раз несёт такой бред.
Производство - это не здание. Здание - это не производство.
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18.03.2022 12:06 Ответить
это сильно!
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18.03.2022 12:08 Ответить
Вот и сверхдержава.
Золотоордынцы своего автомобиля не могут создать.
Они могу только отжимать.
Золотоордынцы это же нация кочевников грабителей.
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18.03.2022 12:08 Ответить
Жалкие дол ба е … !
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18.03.2022 12:10 Ответить
Ще новини з оркостана:

Минпромторг России, Госкорпорация «Росатом», «Автотор Холдинг» и правительство Калининградской области подписали соглашение о взаимодействии в области развития электромобилей.

Соглашение предполагает организацию и развитие производства электромобилей и отечественных тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек на базе современных интеллектуальных технологий на территории региона.
❗️Правительство РФ утвердило правовой режим для эксперимента по беспилотному транспорту, испытания такси пройдут в Москве в районе Ясенево - Кабмин РФ
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18.03.2022 12:10 Ответить
Варвары ! Поймите это украинцы и так их называйте
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18.03.2022 12:11 Ответить
Ми це давно знаємо! Це повинна зрозуміти Європа, Німеччина, Франція, Італія ,занадто ********** корупційні рашистські гроші!
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18.03.2022 12:35 Ответить
В дурку вы поедете дибилы невменяемые. Фольксвагены они будут выпускать, всё, что вы можете выпустить это тазик с болтами, но поедет ли он большой вопрос.
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18.03.2022 12:11 Ответить
Дебіли пляяя...
аби щось скіздєть..
Лаптєногіє фсьо схавають
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18.03.2022 12:11 Ответить
****, в них уяви тільки на назви з мультфільмів хватає. Одначе, дуже інтелектуальна нація
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18.03.2022 12:11 Ответить
Вкрасти - то найголовнша мета московіта. Навіть книжка про Буратіно - вкрадена історія про Пінокіо.
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18.03.2022 12:15 Ответить
НІМЦІ НАПРЯГЛИСЯ !..
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18.03.2022 12:13 Ответить
Няхай будзе - "буратино", тады кiроуца будзе - "дуремар".
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18.03.2022 12:45 Ответить
От придурок...... то, что вы будете выпускать, будет называться - ДУРЕМАР !!!!! ничего другого у вас не получится, жопорукие.......
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18.03.2022 12:14 Ответить
Из чего делать будете? Хотя название бедующего бренда говорит само за себя - деревянный был буратино.
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18.03.2022 12:15 Ответить
Вангую, поломалсь машинка! чинить можем только топором, больше ничего нет!!!
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18.03.2022 12:15 Ответить
так их, империалистов.. а заводы импортозаместить и перепрофилировать в производство гробов.. и название - Буратино - куда уместней будет
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18.03.2022 12:16 Ответить
У кацапов, что ни делай в итоге - ночная ваза с ручкой во внутрь.....
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18.03.2022 12:16 Ответить
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18.03.2022 12:16 Ответить
***********? Хотя... mobil - не скрепно!
*********** - самое то!
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18.03.2022 14:58 Ответить
Оце буде пилорама!!!
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18.03.2022 12:16 Ответить
Коммент про машину флинстоунов был?
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18.03.2022 12:17 Ответить
Дебил.
Ни одно автопроизводство в россии не имеет 100% локализации. Только Буратино и получится, но не машина . . .
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18.03.2022 12:22 Ответить
дегенерати навіть свої жигулі не можуть без іноземців випускати
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18.03.2022 12:22 Ответить
Краще ***********.
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18.03.2022 12:23 Ответить
Шариков, а не Толстой =)
"Взять все и поделить!" (с)
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18.03.2022 12:24 Ответить
Назовите Х...йлоВаген и БыдлоВаген
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18.03.2022 12:24 Ответить
буратино - От итал. burattino «деревянная кукла-актёр» . Не скрепно как-то. Дебилs мля.
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18.03.2022 12:25 Ответить
Сильное заявление, проверять я его конечно не буду
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18.03.2022 12:34 Ответить
Логика в Зазеркалье! Только стены и рвы вокруг этого Мордора.
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18.03.2022 12:37 Ответить
Ідіот і неуч!!! Нічого свого зробити не можуть, навіть назву. Він забув, що Буратіно - це злизаний Толстим Піноккіо. Я сама, в дитинстві дивувалася, як можна так копіювати твори.
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18.03.2022 12:41 Ответить
Боже яке воно дурне...
Автомобілі випускати, це не півнів з гімна ліпити
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18.03.2022 12:41 Ответить
Ну и долбо@@. А детали ты откуда возьмёшь, даун? А микрухи? Госпаде какое ущербное
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18.03.2022 12:44 Ответить
Толстые 🤥 Буратино)))
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18.03.2022 12:46 Ответить
Шизофренія! Чому Бог розмістив кацапську орду не на Рейні, чи Ла-манші?
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18.03.2022 12:50 Ответить
Довбо.оби, у вас "автоТаз" закривається. Фольксваген вони будуть робить)) Чим ратицями?
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18.03.2022 12:52 Ответить
я даже знаю, с помощью чего оно будет ездить - весла!
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18.03.2022 12:53 Ответить
толстий буратино штопаний
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18.03.2022 12:54 Ответить
Це Толстой Буратіно. Він нічого не знає про автовиробництво. Він думає що на автозаводі запчастини в садку ростуть
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18.03.2022 12:59 Ответить
мдасс... націоналізація приматом станка з ЧПУ по ефективності як націоналізація приматом палки-копалки. Як там німецкі станки точні? вже запстили, після дистанційного їх відключення? Мач3 поставили?
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18.03.2022 12:59 Ответить
В нашей галактике триллионы планет и не понятно, по какой причине человечество должно жить на одной планете с этими конченными...
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18.03.2022 13:00 Ответить
... і паєдєм іскать ваєнний карабль ...
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18.03.2022 13:01 Ответить
Давайте довбні топіть себе. "Назло маме отморожу ухи". Віджимайте щоб назад шляху не було. Більше аду.
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18.03.2022 13:02 Ответить
Підпалюйте свою хату.
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18.03.2022 13:03 Ответить
Націоналізуй, не націоналізуй, все одно...
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18.03.2022 13:08 Ответить
"але ми назвемо їх якось інакше, я не знаю, "Буратіно". І поїдемо", - сказав Толстой." Да, буратно поедет. Ой-ой-ой.
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18.03.2022 13:09 Ответить
Ничего нового, аналогичную политику реализовывали краснопузые после победы в 1917-м.
Все предприятия, построенные на территории российской империи иностранными инвесторами, были национализированы.
Вопрос в том, что у кацапов нет мозгов на модернизацию и обновление западного оборудования. Что они захватили, то и будут клепать годами.
Запад совершил ошибку, когда спустя 70 лет после кидалова опять пустил свиней в свою орбиту в надежде на их коллективное исправление. Совершил ошибку, когда дал зеленый свет мировым компаниям инвестировать в страну озлобленного антизападного быдла. Совершил ошибку, когда открыл миру рынки для российской продукции. Совершил ошибку, когда насытил нищий и серый быт россиянина изобилием своих товаров.
Совершил ошибку, потому что свиньи не исправились, а наоборот, выйдя из кризиса 90-х, окрепли и вернулись к своей старой доброй имперской фашистской антизападной идеологии.
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18.03.2022 13:14 Ответить
+++
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18.03.2022 15:42 Ответить
тоді обладання хоч було і простіше технологічно, але кацапи і того не змогли повторити, а зараз, німці знімуть один блок або видалять ПЗ і весь завод, то купа металобрухту, бо нічогоне буде працювати.
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18.03.2022 16:09 Ответить
Їм американці і англійці і після 1917 будували підприємства по всій Московії і в Україні.
І так аж до 1930 х. Зате Савдепія слала на Захід дешеві корисні копалини і ліс з природними
ресурсами, вигода була двубічна.
Це після 1945 Савдепія вивезла з Німеччини підприємство тіпа "Опель" і почала випускати
Москвічі
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18.03.2022 19:17 Ответить
Краще назвати Незнайка або Іванушка-дурачок
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18.03.2022 13:22 Ответить
Казковий Довбойоб.
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18.03.2022 13:24 Ответить
Ха ха ха.Буратино .......такие же деревянные как и вы .
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18.03.2022 13:27 Ответить
Интересно, этот неудавшийся графский отпрыск в своей жизни хотя бы гвоздь забил до конца? Там Лев Николаич в гробу, наверно не то что переворачивается, а тупо похож на веретено.
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18.03.2022 13:37 Ответить
Язиком молоти, не мішки таскати.
Нехай, у них мізок не хватить, та і багато чого іншого.

Діло в тому що росія не самодостатня держава, це просто бензоколонка, а все інше завезене
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18.03.2022 13:56 Ответить
..***** вы псины кацапские поедете!!! На *** и *****!!! Идиотизм ... это национальная черта руснявой падали!! Иного..в стране где национальным героем сказок считют ИВАНА-ДУРАКА ... быть не может!
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18.03.2022 13:57 Ответить
А кто их покупать будет придурки вы епаные?
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18.03.2022 14:10 Ответить
Ага поедете ..как говорится ,ЕХАЙ ***** ...
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18.03.2022 14:14 Ответить
Как вы лодку назовете, так она и поплывет...
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18.03.2022 14:20 Ответить
Я бы спросил, а сам, *****, будет ездить на "буратине"?
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18.03.2022 14:33 Ответить
типа ДРОВА
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18.03.2022 14:40 Ответить
Рождение ***********!
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18.03.2022 14:45 Ответить
лев толстой в гробу бы перевернулся услышь такой бред от родственничка!
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18.03.2022 14:50 Ответить
Да он такой же был @бнутый как и этот Петрушок - петушок.
Нормальный бы не клепал детей как швейная машинка и после этого попер бы на станцию помирать.
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18.03.2022 15:02 Ответить
Мечтатель!
Какие автомобили без технологий и запчастей?
Лапти - вот ваш транспорт!
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18.03.2022 14:55 Ответить
Балалайка - бывший Мерседес

Матрёшка - бывший Форд

Чебурашка - бывший Опель
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18.03.2022 15:05 Ответить
В итоге как всегда получится штурмгевер ой Калашников.
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18.03.2022 15:21 Ответить
если не интернет чебуршка,то тогда фольксваген-буратино, даже читать это все противно,по ходу там крыша уехала не только у путяши *****,а и у всех его прехлебателей,*******,хотя бы советские мультики ,оставьте в покое,не заставляйте их ненавидеть.
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18.03.2022 15:25 Ответить
Наличие кретинизма у индивидуума - основное условие пребывания у власти на расее
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18.03.2022 15:42 Ответить
вслед за русским кораблем вы поедете....
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18.03.2022 15:46 Ответить

Skoda - посрать
Volkswagen - посцать
Porsche - ниваДон

Страна ( территория ) говна и *******.
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18.03.2022 16:02 Ответить
В якутии есть великий скульптор со своим оригинальным материалом, он поможет.
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18.03.2022 16:12 Ответить
Чтоб вы буратины, обосрались!
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18.03.2022 16:29 Ответить
ну зачем же называть Буратино, лучше исконно по-русски ДУРАЧИНО или более конкретно - ДЕБИЛИНО.
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18.03.2022 17:12 Ответить
Pojadą. Za statkiem.
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18.03.2022 17:13 Ответить
А Тостого переназвемо Товстою Кишкою
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18.03.2022 19:13 Ответить
воно тупе, позорить свого всесвітньовідомого предка....їм дай найновітніше обладнвння, все одно уаз буханка вийде
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18.03.2022 19:51 Ответить
Краще - "******".
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18.03.2022 19:55 Ответить
русские есть в украине ,в прибалтике,в европе в америке....в россии кацапы и дебилы!
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18.03.2022 20:50 Ответить
Руські і були тільки за часи та натеріторії Київської Русі! Іншої Русі, не було, а росіянці і росія- це орда.
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18.03.2022 23:57 Ответить
Це гарна новина! Най німці замисляться головою, а не дупою... Після війни Україні будуть потрібні інвестиції!
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18.03.2022 23:51 Ответить
Конченные кацапские рукожопые долбоебы,что вы будете выпускать на этом заводе без немецких комплектующих, балалайки и лапти...?
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19.03.2022 09:52 Ответить
дебильний народець. Неспроможні навіть назву нормальну дати готовому авто. Все в них або чебурнет, або буратіно.
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19.03.2022 12:15 Ответить
Нация воров и мародеров. Вполне в их духе...
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19.03.2022 12:30 Ответить
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