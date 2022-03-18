"Херсонская народная республика? Хер вам!", - репортаж из освобожденного от оккупантов села Посад-Покровское в Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины выгнали российских оккупантов из села Посад-Покровское, что на полпути от Николаева до Херсона и является первым населенным пунктом Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, село уволили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Репортаж об освободившемся селе подготовил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал его на своей странице в соцсети.
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Топ комментарии
+35 Перехватчик
показать весь комментарий18.03.2022 13:31
+22 Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий18.03.2022 13:29
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Видео- https://www.youtube.com/shorts/lIxZ9RUTNz4
Куйло - шо весь?
Нет , только Хер