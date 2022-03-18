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война (46566) освобождение (556) Херсонщина (3480) Гончаренко (516)

"Херсонская народная республика? Хер вам!", - репортаж из освобожденного от оккупантов села Посад-Покровское в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины выгнали российских оккупантов из села Посад-Покровское, что на полпути от Николаева до Херсона и является первым населенным пунктом Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, село уволили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Репортаж об освободившемся селе подготовил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал его на своей странице в соцсети.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов. ФОТО
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Топ комментарии
+35
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18.03.2022 13:31
+22
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18.03.2022 13:29
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18.03.2022 13:31 Ответить
Гуд!
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18.03.2022 13:20 Ответить
"Так бывает, когда приходишь на украинскую землю".
Видео- https://www.youtube.com/shorts/lIxZ9RUTNz4
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18.03.2022 13:20 Ответить
Це старе, з під Миколаїва.
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18.03.2022 13:22 Ответить
Мдя, ніколи б не подумав що Гончаренко буде так уйкати москалів.
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18.03.2022 13:21 Ответить
Ви що, не з України? Ні разу не чули , що москалям Гончаренко творив в ПАРЕ та раді Європи? І не тільки. Чи мусарчук на Г+Г цікавіша?
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18.03.2022 14:06 Ответить
Та все ми чули:і як п"тіна звав,і як Україну принижував.А тепер такий от патріот.Ви вірите в те,що людина,яка ненавиділа Україну,раптово її полюбила?
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18.03.2022 14:24 Ответить
Так ты Алексей?Чи ти Олексiй
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18.03.2022 14:40 Ответить
Тебе все надо по 2 раза,потому ты Толя-Толя?/Тобі все потрібно по 2 рази,тому ти Толя-Толя?
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18.03.2022 15:35 Ответить
Йолопе! ты шо бухоэ?!или на таблетах?
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18.03.2022 15:37 Ответить
Що таке "таблеты"? І "бухоЭ")))))))
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18.03.2022 15:49 Ответить
А все убийцы воры, бандиты, насильники и фсбшные кроты во власти сейчас- все в твоей конченной зелоеножопой мафии, с тобой падаль в том числе. Напишешь мне урод еще раз- скажу побратимам в Сумах. Хотя об такое дерьмо руки и пачкать не хочется, иди на хрен урод
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18.03.2022 17:49 Ответить
Какие у тебя "побратимы",чучело? Дружки по шоколадной секте,перекрашенных рыго-медведчуковцев? Побратимы у него...Сявка ты дешевая)))
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18.03.2022 18:04 Ответить
А твои "побратимы" ********** суки. Идешь на йух урод , путинская подстилка. Почему меня не удивляет, что зеленогнойные мрази ВСЕГДА вещают один в один как ********* и ***** . Ты тоже *****. Идешь **** в бан
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18.03.2022 18:51 Ответить
А что же ты про "побратимов" заглох,шакаленок медведчуковский?
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18.03.2022 20:34 Ответить
с ********** дерьмом не буду общатьтся- ИДИ НА ХРЕН, утырок!
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18.03.2022 21:04 Ответить
Это мне о Х"йле пишет поклонник перекрашенного(ДВАЖДЫ!!!) медведчуковца? Ну-ну))
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18.03.2022 22:42 Ответить
Гончаренко принижал украину? Где можно прочитать или посмотреть
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18.03.2022 23:49 Ответить
В нього зараз на ютубі орки в коментах на гівно зиходять, мріючи як будуть на 9 травня парад в Києві проводити...
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18.03.2022 14:12 Ответить
Не буде, це несовок, все буде поступово.
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18.03.2022 13:23 Ответить
Хех, ви і не уявляєте, скільки і ще чого у нас є. Просте питання, де наші Оплоти? А їх трохи є.
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18.03.2022 13:36 Ответить
Браво хлопці! Слава Україні!
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18.03.2022 13:23 Ответить
УКРАЇНСЬКА СІЛА-ЛАПАТНІКАВ ПАКАСІЛА...
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18.03.2022 13:27 Ответить
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18.03.2022 13:29 Ответить
Ну скільки ж повторювати - ***** в цьому випадку то є напрямок, а тому пишеться разом! Вперед, назад, вниз, вверх, вліво, вправо, *****...
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18.03.2022 14:04 Ответить
зачем же так категорично, в данном случае расее предлагается пойти на *** присесть Пишется раздельно
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18.03.2022 14:07 Ответить
Ну хіба...
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18.03.2022 14:12 Ответить
Шойга Кужугет Куйлу - мы взяли Херсон
Куйло - шо весь?
Нет , только Хер
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18.03.2022 13:31 Ответить
Дядьки, раздолбавшие технику, просто неимоверные! Типа "я, ось він, та ще один ( не иначе як кум 😄)" Украинцы - бесподобная нация.
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18.03.2022 13:39 Ответить
Тероборону представить к наградам!
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18.03.2022 13:52 Ответить
На якому блокпосту Льошик стоїть? )))
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18.03.2022 13:59 Ответить
Пост "Перефарбований риг")))
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18.03.2022 14:25 Ответить
Во первих - це красіво.
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18.03.2022 14:00 Ответить
Екстрасенси і провидці говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світу і її території збільшаться ( Можливо колись Білорусь приєднається до України )
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18.03.2022 14:14 Ответить
Білорусь приєднається дуже скоро, український колоніалізм є неминучим наслідком збільшення військової потуги. Москва ж не просто так боїться, насправді.
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18.03.2022 14:53 Ответить
Тут зрозуміло а баба юля в якій ванні на якому поверсі тримає оборону? Сєня, Ляшко тай ще купа піздаболів
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18.03.2022 14:18 Ответить
Ляшко себе за булки двома руками тримає.
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18.03.2022 14:31 Ответить
А більше тебе нічого не цікавить крім ЮВТ !! Других проблем у тебе нема !! Умієш гавкать з підворіття !! Ти не він і не вона а паскудне --воно-- !!
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18.03.2022 18:01 Ответить
Ти звідки гавкаєш епоха баби юлі пройшла
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18.03.2022 18:28 Ответить
Пояснюю для тупорилих бери ба.у юлю і приїзжай до нас голь-поле я вас тут чекаю
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18.03.2022 19:17 Ответить
МОЛОДЦЫ ребята!Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЕ!СЛАВА ГЕРОЯМ!
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18.03.2022 14:22 Ответить
Принаймні тепер ясно, чому нашим пейзанам не дають зброю. Бо вони тими мухами всю Європу попалять, од Ла-Маншу до Уральских гір.
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18.03.2022 14:40 Ответить
Респект!
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18.03.2022 15:30 Ответить
Шановний депутат ! Не показуйте облич місцевих Героїв !
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18.03.2022 17:31 Ответить
ХНР - ХЕР НА рОССИЮ
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18.03.2022 18:13 Ответить
орки там прискорено закопуютьс, бо втікати з України на Перекоп вони будуть, як барон Врангель з движухи "Єдіная і неделімая, інших доріг не має. Хоча барон там шастав біля 2 місяців.
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18.03.2022 18:18 Ответить
Пам'ятаєте, як раніше погано ставились до Гончаренка і називали його популістом і клоуном, але війна показує хто є хто.
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18.03.2022 18:59 Ответить
 
 