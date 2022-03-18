"Херсонская народная республика? Хер вам!", - репортаж из освобожденного от оккупантов села Посад-Покровское в Херсонской области. ВИДЕО

Украинские воины выгнали российских оккупантов из села Посад-Покровское, что на полпути от Николаева до Херсона и является первым населенным пунктом Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, село уволили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Репортаж об освободившемся селе подготовил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал его на своей странице в соцсети.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов. ФОТО