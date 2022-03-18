Оккупанты обращаются к гадалкам и обматываются георгиевскими лентами, как оберегами, потому что боятся ВСУ, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные уже не верят в свои технику и оружие и, чтобы выжить в Украине, обращаются к шаманам и гадалкам.
Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта, передает Цензор.НЕТ.
"Попроси, чтобы она что-то сделала, нас здесь минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один из оккупантов под Харьковом звонит по телефону своей матери в РФ и просит ее о помощи от знакомой гадалки. Умоляет провести специальный обряд, чтобы его не затронули украинские снаряды.
"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жалуется оккупант на отличную работу ВСУ.
В ответ мать напоминает, чтобы "для защиты" захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотал лентами полностью. Но без обряда – никуда.
"Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам: не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь прочь из Украины – так сохраните свою жизнь. Потому как останетесь на нашей земле, вас ждет только один обряд – похоронный. Слава Украине!", - уверены в Службе безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
И тут же речь не про свиноматку, а про ее в#лядка, который обосраный в окопах сидит и колорадками, как оберегами, обматывается.
Ох и народец крепостной
Ну нічьо, зараз Шойгу дивізію шаманів з бубнами вишле, вони допоможуть сратися без печі в сраці 😂😂😂
червоною тряпкою перед биком ще помашіть, тореадори перехромосомні
чи це виріс той хлопчик, якого пуця в пупок цілував на камеру?
Конотопські відьми Волан де Морту з Сауроном двойки ставили.
по лендлізу)))
другий фронт такий собі
https://www.bloomberg.com/.../china-s-tech-rout-deepens...
17.03.2022 16:51
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
георгієвською стрічкою мошонку
Уявіть собі картинку: сидить в окопі косооке русосвин, підібгавши під себе копита, грає на дримбі, гуде "ую-ую-ая-яя", хитається зі сторони в сторону, входить в транс. А на лобі пов'язана "зачарована" колорадська стрічка. І тут прилітає в окоп русофобська міна: ноги бурята розлітаються в один бік, голова з дримбою - в інший. "Доброго вечора, ми з України!"
І ЙДИ НА *** З УКРАЇНИ!
Помогает от обстрелов на 100%
лучше убегать в сторону россии пока командование не видит.
убегать себе домой и жить дома. пусть армия считает безвести пропавшим.
Вони б, йолопи, ще сушеними жабами обвішались і болота з цвинтаря в кишені понабирали.
Ну, щоб сємкі потім проростали краще.
Кто на Украину ,мечт поднимает ,тот от него и умирает!!