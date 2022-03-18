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"Кадыровцы" сбежали с поля боя и покинули исправную технику, оружие и боеприпасы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

"Кадыровцы" скрылись с поля боя и покинули исправную технику, оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут на странице одного из подразделений ВСУ и публикуют фрагмент видеозаписи, на которой начинается бой с оккупантами, техника которых обозначена латинской буквой "V".

"В результате позорного бегства с поля боя кадыровских супергероев украинские защитники получили очередную партию трофейной техники и вооружения. Во время ее осмотра установлено, что состояние и комплектность вооружения и военной техники отвечает нашим имеющимся потребностям", - пишут авторы в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обращаются к гадалкам и обматываются георгиевскими лентами, как оберегами, потому что боятся ВСУ, - СБУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+87
Овец эвакуировать успели?
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18.03.2022 14:49
+80
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18.03.2022 14:53
+65
что же вы дон - такие сыкуны- дон дон дон?
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18.03.2022 14:50
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Страница 2 из 2
Жалко, если трусливым тик-токерам удалось убежать...
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18.03.2022 17:15 Ответить
Слава сказав, що путін ху..йло, гівно, ********, вонюча гнида, членосос і взагалі сказав Слава, що з задоволенням дасть йому заспокійливе - цеглиною поміж ріг.
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18.03.2022 18:02 Ответить
Да Кадыровцы должны молиться на Киев, а не на Мекку. Если Украина дрогнет, то Кадырова ждёт судьба Рема, а его воинов судьба штурмовых батальонов- то есть ночь длинных ножей. Ведь в Рашке не может быть двух фюреров.
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18.03.2022 17:31 Ответить
Тикай *****, это уже не тик-так!
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18.03.2022 17:49 Ответить
георгієвські шнурки не годяться на оберіги... виключно як незручні тряпки для підтирання дупи.
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18.03.2022 17:53 Ответить
С чего вы взяли что это кадыровцы, я думаю они сидят где-то в тылу и ждут пока это мясо поляжет, потом на готовенькое будут клипы свои снимать, и у них другая экипировка, это же показушные войска!!!! Не плохо было бы их в плен взять, интересно какую они « песню» будут петь, тоже про учения!!?
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18.03.2022 18:18 Ответить
йди бери
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18.03.2022 18:29 Ответить
не в защиту ********, но "V" на технике не обязательно кадыровцы.
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18.03.2022 18:37 Ответить
Vата?
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18.03.2022 19:06 Ответить
Нормальное определение, осталось Z расшифровать.
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18.03.2022 19:27 Ответить
Что тут расшифровывать...Zомби
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18.03.2022 22:30 Ответить
Zhopa
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18.03.2022 23:17 Ответить
А де фотки з Хрещатику? Хлопців ви куди? Перемога не в той бік.
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18.03.2022 19:03 Ответить
А КАДИРІВЦІ ТАКИ КЛОУНИ
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18.03.2022 19:05 Ответить
Не треба було Рамзану лізти в цю війну, якщо він хоче грошей, то хай візьме у Путіна якийсь відсоток акцій Газпрому чи ще там чогось і тоді буде незалежний від будь якої влади і завжди буде при грошах.
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18.03.2022 19:41 Ответить
Так а чому ви їх не погладили ?
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18.03.2022 19:48 Ответить
Відеозапис я думаю взяли у мертвого асвабадітеля який лежав як сливка в гімні.
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18.03.2022 20:25 Ответить
Не вижу я что бы они убегали
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18.03.2022 20:57 Ответить
Сліпий? Чи тупий? Чи абідна за хазяіна?
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19.03.2022 07:56 Ответить
Кадирівці отримали проп*з-дон, дон...Слава Захисникам України！
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18.03.2022 20:59 Ответить
Межидов 14 дней уже идёт на Киев, неужели Киев так далеко
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18.03.2022 21:56 Ответить
Oрганизованная преступная группировка Путина

ступив на землю Украины, превратилась в банальных убийц и мародеров.
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19.03.2022 03:02 Ответить
надо жареных кадыровцев показывать рамзану . чтобы этот пес ***** увидел куда он послал своих ********** --- СЛАВНЫЙ СЫН ИЧКЕРИИ ДЖОХАР ДУДАЕВ ГОВОРИЛ ЧТО СОЛНЦЕ СВОБОДЫ ДЛЯ ИЧКЕРИИ ВЗОЙДЕТ В УКРАИНЕ И ЧТО УКРАИНА НИКОГДА НЕ СМИРИТСЯ С РУСИФИКАЦИЕЙ . ТО ЕСТЬ С ..РУССКИМ МИРОМ..
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19.03.2022 05:43 Ответить
а что вы хотели от какдыровцев... это же шакалы - когда их много, они гавкают и могут напасть... если их мало или они огребли нормальную звездюлину, то у них резко исчезает горская гордость и они просто ссуться как дети малые... главное, вовремя обрашарить зверьков волшебным пенделем...
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19.03.2022 06:45 Ответить
Нопонятная новость...
Во-первых, вроде как у кадытовцев знак "Х". Во вторых - бегают какие-то с георгиевскими ленточками, что это видео иллюстрирует?
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19.03.2022 08:50 Ответить
Шакали тікають швидко
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25.03.2022 22:12 Ответить
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