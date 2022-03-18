РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9210 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 525 21
армия РФ (15331) война (46566) Зеленский (16498) обстрел (20085) Россия (91205)

Атакуя нас, оккупанты уничтожат все достижения российского общества за 25 лет и вернутся в "лихие 90-е", - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты не перестают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что, атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - в "лихие 90-е". Только уже без свободы", - заметил глава государства .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном: Настроены совместно усиливать антивоенную коалицию
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
18.03.2022 16:05
+8
ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ...
показать весь комментарий
18.03.2022 15:55
+7
вони повертаються в 1937
показать весь комментарий
18.03.2022 15:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЛАПАТНІКІ НАВСЄГДА ВЄРНУЦЦА К ЛАПТЯМ...
показать весь комментарий
18.03.2022 15:55 Ответить
Нашел о чём переживать.
показать весь комментарий
18.03.2022 15:57 Ответить
Він не переживає, а лякає їх. Різниця зрозуміла?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:01 Ответить
Кого лякає? Кацапських зомбаків?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:05 Ответить
Світ, який їх ніжками Буша годував.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:10 Ответить
вони повертаються в 1937
показать весь комментарий
18.03.2022 15:57 Ответить
Последний раз денацификацию проводил гитлер уничтожая нацию евреев - это уже окончательно ставит позорное клеймо всем рюське. Деды в гробах переворачиваются...
показать весь комментарий
18.03.2022 15:58 Ответить
Ви в термінах заплуталися, розберіться.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:02 Ответить
Денацификацию можно рассматривать и как геноцид против целой нации. Я то в терминах не запутался, а вот рашисты могут осознанно использовать этот термин для очередного геноцида против украинской нации и именно это сейчас происходит.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:10 Ответить
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть фашистських *********
показать весь комментарий
18.03.2022 15:59 Ответить
Купі говно, но і того не купиш. Жріть лайно
показать весь комментарий
18.03.2022 16:02 Ответить
Лучше в лихие 1917-е., ведь грабь награбленное - это так скрепно. А чо, **** мужгия всю жизнь другие, поумнее и пошустрей которые, а тут вроде поквитаться можно и пох, что жизня у мужгия лучше не станет - тупой раб, патамушта.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:03 Ответить
не в лихі 90-і, а в "благословенний" 37-й.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:04 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2022 16:05 Ответить
Яка країна,такий і паркан😏
Даже нормальної червоної фарби не знайшлося.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:12 Ответить
Зкріпно!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:52 Ответить
вЯличественно )))))
показать весь комментарий
18.03.2022 17:07 Ответить
ну і пішли вони *****!!! рашисти кончені!!!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:10 Ответить
ЇХ ТРЕБА ПОВЕРНУТИ У Х СТОЛІТТЯ, КОЛИ ВОНИ СИДІЛИ НА МОКШАНСЬКИХ БОЛОТАХ, ЇЛИ КЛЮКВУ І ЖАБ!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:31 Ответить
Путлер точно дал понять что он дрочит на советский союз, вот и решил все вернуть, правда не географически и не политически, а по уровню технологий и достатка
показать весь комментарий
18.03.2022 18:39 Ответить
А чому місто називається "СЕВЕРОДОНЕЦК" ???
показать весь комментарий
18.03.2022 20:12 Ответить
 
 