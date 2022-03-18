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Атакуя нас, оккупанты уничтожат все достижения российского общества за 25 лет и вернутся в "лихие 90-е", - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты не перестают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к украинскому народу, передает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что, атакуя нас, оккупанты уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, - в "лихие 90-е". Только уже без свободы", - заметил глава государства .
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
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+7 A San
показать весь комментарий18.03.2022 15:57
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Даже нормальної червоної фарби не знайшлося.