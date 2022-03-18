РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15386 посетителей онлайн
Новости Видео Киевские новостиВойна в Украине Война
14 171 36
акция (2401) война (46566) женщины (813) Киев (24529)

На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту. ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Сегодня, 18 марта, в центре Киева на Софийской площади выложили герб Украины из цветов в честь женщин, приближающих победу Украины над российскими захватчиками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акцию посвятили женщинам, помогающим фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская Мадонна. ФОТО ДНЯ

После акции волонтеры развезут эти цветы в больницы и госпитали, на полевые кухни и в швейные мастерские, чтобы поддержать украинок, помогающих армии.

На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 01
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 02
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 03
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 04
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 05
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 06
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 07
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 08
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 09
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 10
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 11
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 12
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 13
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 14
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 15
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 16
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 17
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 18
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 19
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 20
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 21
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 22
На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ-ДЯКУЄМО ВАМ НАШІ УКРАЇНСЬКІ КРАСУНІ...
показать весь комментарий
18.03.2022 15:49
+10
Мдаа, за чий рахунок цей бенкет, а плачуть волонтери то кадрокоптер, то кардіостимулятор, то прибор нічного баення. Б л я знову нічого не вчить. Реальні "деньги на вєтєр"."
показать весь комментарий
18.03.2022 16:07
+7
Дивна акція. Совком *******.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ-ДЯКУЄМО ВАМ НАШІ УКРАЇНСЬКІ КРАСУНІ...
показать весь комментарий
18.03.2022 15:49 Ответить
Можливо краще би ці квіти просто собі росли.
показать весь комментарий
18.03.2022 15:49 Ответить
Їх же не з корінням вирвали.
показать весь комментарий
18.03.2022 15:52 Ответить
Не треба псувать квіти. Це зіпсується за пару днів. Краще було фарбой герб намалювать - це б було на роки!
показать весь комментарий
18.03.2022 16:37 Ответить
Корінь тюльпана (цибулина ) буде ще сильніший ,коли зрізати квітку. На наступний рік вони будуть ще гарніші . Невже вам шкода квітів для наших жінок ? Або ви не українці ?
показать весь комментарий
18.03.2022 20:38 Ответить
мелишь как провокатор
показать весь комментарий
18.03.2022 16:05 Ответить
радянські люди саме і виграли війну, бо був девіз: все для фронту, все для оборони. А у нас хоч одне рило з можновладців пустило біженців до себе на віли в Європі?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:11 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 00:02 Ответить
я тебя расстрою - савецкие люди войну проиграли! почему "день победы" аж 20 лет спустя начали праздновать, знаешь?
показать весь комментарий
18.03.2022 21:32 Ответить
а хто ж по твоєму ту війну виграв?
показать весь комментарий
18.03.2022 22:44 Ответить
Антигітлерівська коаліція.
показать весь комментарий
19.03.2022 00:03 Ответить
ця коаліція не могла з Японією справитися.....а другий фронт відкрила лише в 1944 році. Звичайно не потрібно применшувати матеріальну допомогу коаліції, але рушниці та гармати самі по собі не стріляють, а під Москвою, в Сталінграді, на Курській дузі гинули саме радянські люди, а не військові коаліції.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:14 Ответить
Дивна акція. Совком *******.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:00 Ответить
Мдаа, за чий рахунок цей бенкет, а плачуть волонтери то кадрокоптер, то кардіостимулятор, то прибор нічного баення. Б л я знову нічого не вчить. Реальні "деньги на вєтєр"."
показать весь комментарий
18.03.2022 16:07 Ответить
Люди , які залишились в Києві , підтримують один одного , як можуть.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:09 Ответить
А може хлібом, водою та ліками потрібно підтримувати, чи туалеткою, дивні ці Столичні.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:11 Ответить
Так може тоді і воювати не будем , аби була туалетка , а там і трава не рости
показать весь комментарий
18.03.2022 20:35 Ответить
Треба фото з дрона.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:09 Ответить
Вам хтось сказав , що за квіти платили ?
показать весь комментарий
18.03.2022 20:43 Ответить
Краще викласти герб України очима москалів...
показать весь комментарий
18.03.2022 16:12 Ответить
КРАСОТИЩА!КИЕВ ЖИВЕТ!УКРАИНА ЖИВЕТ!
показать весь комментарий
18.03.2022 17:16 Ответить
кому війна, а кому квіточки.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:21 Ответить
Шедеврально - красота!
показать весь комментарий
18.03.2022 17:41 Ответить
Хорошо конечно, но зачем столько цветов убивать?
показать весь комментарий
18.03.2022 17:43 Ответить
Дійсно ! Краще б ліки купили для госпіталів !!!
показать весь комментарий
18.03.2022 17:47 Ответить
Заспокойтесь. Ці квіти все- одно тепер в Києві ніхто не купляє- не до того. А після флеш- мобу їх відвезуть в лікарні, госпіталі. P.S. А тюльпати після цвітіння треба зрізати і викопувати, тому нічого страшного, виростимо ще.
показать весь комментарий
18.03.2022 17:56 Ответить
Тим хто розказує про гроші, окопи та марнотратство..
Квіти або пропадуть, або ні. Вони не пропали..
Окопи риє техніка, а мішки з піском є кому носити.
Та й що під час війни не буває красивих патріотичних акцій?
А розказувати, сидячі на дивані, хто що має робити ******* трохи в інший країні..
показать весь комментарий
18.03.2022 18:23 Ответить
Читаю коментарі - ви боти чи дійсно не розумієте? Думаю це квіти які вирощували до 8 березня (і які відповідно садили задовго до вторгнення). В теперішніх умовах їх просто викинути. Ну або зробити таку от акцію.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:48 Ответить
кому война а кому повестку феминизма продвигать надо
показать весь комментарий
18.03.2022 21:31 Ответить
В країні, де досі йде війна, подібні акції я вважаю не дуже доречними. От після перемоги - будь ласка. Тим більше, що це було не дуже безпечно.
показать весь комментарий
19.03.2022 00:07 Ответить
 
 