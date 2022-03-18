На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 марта, в центре Киева на Софийской площади выложили герб Украины из цветов в честь женщин, приближающих победу Украины над российскими захватчиками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акцию посвятили женщинам, помогающим фронту.

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После акции волонтеры развезут эти цветы в больницы и госпитали, на полевые кухни и в швейные мастерские, чтобы поддержать украинок, помогающих армии.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ