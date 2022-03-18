На Софийской площади в Киеве выложили герб Украины из 1,5 млн цветов в честь женщин, помогающих фронту. ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Сегодня, 18 марта, в центре Киева на Софийской площади выложили герб Украины из цветов в честь женщин, приближающих победу Украины над российскими захватчиками.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Акцию посвятили женщинам, помогающим фронту.
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После акции волонтеры развезут эти цветы в больницы и госпитали, на полевые кухни и в швейные мастерские, чтобы поддержать украинок, помогающих армии.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+7 Вікторія Дубець
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Квіти або пропадуть, або ні. Вони не пропали..
Окопи риє техніка, а мішки з піском є кому носити.
Та й що під час війни не буває красивих патріотичних акцій?
А розказувати, сидячі на дивані, хто що має робити ******* трохи в інший країні..