На телеканале "Россия" резко прекратили трансляцию выступления Путина. ВИДЕО

На телеканале "Россия" резко прекратили трансляцию выступления Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после этого началась трансляция концерта. Причины такого эксцесса не сообщаются.

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