На телеканале "Россия" резко прекратили трансляцию выступления Путина. ВИДЕО
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На телеканале "Россия" резко прекратили трансляцию выступления Путина
Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после этого началась трансляция концерта. Причины такого эксцесса не сообщаются.
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ни один не родился 24 февраля. Думаю запись делали раньше -поэтому дата начала войны не совпала с датой рождения военачальника, о чем ху*ло начал говорить. Ниже список родившихся в феврале :
Тухачевский Михаил Николаевич 4 февраля
Щербачёв Дмитрий Григорьевич 6 февраля
Чуйков Василий Иванович 12 февраля
Ушаков Федор Федорович 13 февраля
Винцингероде Фердинанд Федорович 15 февраля
Шаманов Владимир Анатольеви 15 февраля
Ефремов Михаил Григорьевич 27 февраля
Теперь осталось понять -когда все должно было начатся ...
Далее. Снимаю шляпу перед стрелявшим и отдадим должное его выдержки. Зная, насколько беспардонны, нахальны и нетерпеливы козлолицые, представляю как трудно было навести и выстрелить. Наверняка каждый норовил вырвать установку из рук, типа: - ***ть! Дай я стрельну, дай попробую и т.д.
На Ютубе действительно, выступление резко прерывается, а потом песни и пляски продолжаются. Сколько времени потребовалось для возобновления концерта неясно. Естественно не минута или две. Нужно был собрать обрывки одежды, остатки плоти, замыть кровь, мозговое вещество и т.д...
Кроме того, украинские военные нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке, где базируется армия РФ, и уничтожила командный пункт.
Это уже в четвёртый раз по одному и тому же месту и там опять были орки. Видал дураков, но таких первый раз в жизни.
Пукін враг народа, і фу яка сволотина, ми за нього не голосували за цього падонка ))
Техника не выдержала лживых заявлений )))
Примечательно, что именно во время речи пресс-атташе министерства иностранных дел россии марии захаровой пропал звук.
После ее слов - Меня часто спрашивают, скажите, а что же это за ценнтости которые отстаивает ваша страна , ваша россия...... звук пропал ))))))))))))))))))
ибо нет у расиси никаких ценностей, которые надо отстаивать)))))))))))))))))
Или, я очень надеюсь, что спецназ или ССО смогли таки уничтожить главного рашиста и террориста этой несчастной планеты.
Най буде по тому. Тримаємо пальці, щоб не відлякати долю...
Скоріше за все хтось вирішив навмисно підставити плєшивого щура, або анонімуси хакнули трансляцію, яка була у запису, це ж очевидно.
хотя не сказать что активно
столько народу согнали, но я не видел что там все мрачные
там многим реально весело
они привыкли войну по телевизору видеть
где то там
кажется пришло время им показать что такое война