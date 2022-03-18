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война (46566) Путин (29846)

На телеканале "Россия" резко прекратили трансляцию выступления Путина. ВИДЕО

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На телеканале "Россия" резко прекратили трансляцию выступления Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после этого началась трансляция концерта. Причины такого эксцесса не сообщаются.

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Топ комментарии
+105
Не вже Сдохло Падло?!?!
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18.03.2022 15:45
+101
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18.03.2022 15:46
+89
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18.03.2022 16:07
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Страница 2 из 2
Что тут не ясного.мультик отсняли заранее и не по реалиям.Там. дальше ********* рассказывает о том как они всех победили его подхватывают в круг почета и по всей трибуне переносят на руках.все ликуют. все радуются. ********* опускают обратно в центр манежа .он становится на колени и начинает плакать.Ему ликуют .вяликий.вяликий. наш сцарь всея галактики.Но теперь эта крыса плачет в бункере от страха и чтобы немного расслабиться пересматривает это отснятое целиком шоу раз за разом.
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18.03.2022 17:30 Ответить
"Лєбєдіноє озєро" для коопєратіва "Озєро"? Символічно. То вони там зараз "приєднання Криму" святкують так? )
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18.03.2022 17:32 Ответить
Мабуть в бункері впав зелений екран
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18.03.2022 17:41 Ответить
Специально пересмотрел список дат рождения военачальников рашы(по ихнему топу)

ни один не родился 24 февраля. Думаю запись делали раньше -поэтому дата начала войны не совпала с датой рождения военачальника, о чем ху*ло начал говорить. Ниже список родившихся в феврале :

Тухачевский Михаил Николаевич 4 февраля
Щербачёв Дмитрий Григорьевич 6 февраля
Чуйков Василий Иванович 12 февраля
Ушаков Федор Федорович 13 февраля
Винцингероде Фердинанд Федорович 15 февраля
Шаманов Владимир Анатольеви 15 февраля
Ефремов Михаил Григорьевич 27 февраля

Теперь осталось понять -когда все должно было начатся ...
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18.03.2022 17:44 Ответить
Там была ещё одна подсказка: этот военачальник причислен к лику святых...
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18.03.2022 17:47 Ответить
моторола? гиви?
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18.03.2022 18:32 Ответить
Шаман каже *****, - "ти помреш на Велике українське свято". ***** - шаману, це коли? Я не знаю дат українських свят. Шаман відповідає - немає різниці дата, коли б ти не помер буде Велике українське свято!
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18.03.2022 17:49 Ответить
Сразу возникают вопросы к службе безопасности стадиона: - Как могли пропустить диверсантов с Джавелином на трибуны? Даже если они сказали, что в футляре контрабас, а они музыканты, неужели наколки на пальцах ПТН-ПНХ не вызывали сомнения в правдивости сказанного?
Далее. Снимаю шляпу перед стрелявшим и отдадим должное его выдержки. Зная, насколько беспардонны, нахальны и нетерпеливы козлолицые, представляю как трудно было навести и выстрелить. Наверняка каждый норовил вырвать установку из рук, типа: - ***ть! Дай я стрельну, дай попробую и т.д.
На Ютубе действительно, выступление резко прерывается, а потом песни и пляски продолжаются. Сколько времени потребовалось для возобновления концерта неясно. Естественно не минута или две. Нужно был собрать обрывки одежды, остатки плоти, замыть кровь, мозговое вещество и т.д...
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18.03.2022 17:51 Ответить
По словам Арестовича, ВСУ сбили более 10 летальных аппаратов армии РФ: четыре самолета, два вертолета, крылатые ракеты и беспилотники.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке, где базируется армия РФ, и уничтожила командный пункт.
Это уже в четвёртый раз по одному и тому же месту и там опять были орки. Видал дураков, но таких первый раз в жизни.
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18.03.2022 18:02 Ответить
Наверно, дошло, что не тот вариант речи включили.
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18.03.2022 18:19 Ответить
Газманов ган*он никак не успокоится, вот бы кто нибудь на этот стадион точку у бы сбросил, сколько мусора бы сразу убрали!!!!!!
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18.03.2022 18:22 Ответить
Рани зализує газманов, хотів здриснути до Ізраілю та не зрослось, візу не дали. Там ще якийсь скандал він вчинив, а потім як "офіцер" лизав міліціянтам чоботи і вибачався
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18.03.2022 20:30 Ответить
неужели же придушили?!
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18.03.2022 18:34 Ответить
Они,весь Мир видят что там на стадионе реально Шабаш Чертей-людоедов,которых надо сжигать на костре и ставить осиновые колы на их могилах!??
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18.03.2022 18:34 Ответить
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18.03.2022 19:15 Ответить
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18.03.2022 21:09 Ответить
Ни один европейский город рашка не сравнивает с землёй. Ни один европеец, идя по улице или сидя у себя дома перед теликом не рискует попасть под кацапский артобстрел. Ни один европейский ребёнок не умер от авиаударов. Ни один европейский дом не разрушен кацапскими ракетами. Поэтому да, мы говорим: "Кацапы должны здохнуть!"
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18.03.2022 23:33 Ответить
Пишут, что хакеры.. https://www.unian.net/world/putin-vylez-iz-bunkera-i-yavilsya-na-koncert-emu-vo-vremya-spicha-zakryli-rot-video-novosti-mira-11749633.html
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18.03.2022 18:48 Ответить
И что????Путин х.йло?????
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18.03.2022 18:49 Ответить
горіть тобі в пеклі нелюдь
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18.03.2022 19:09 Ответить
********** озеро 2.0
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18.03.2022 19:12 Ответить
Та шо шо, мабуть фсб готує план Б, сосати радянську лапу навіть фсб не хоче
Пукін враг народа, і фу яка сволотина, ми за нього не голосували за цього падонка ))
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18.03.2022 19:20 Ответить
Вслед за проколом с ****** на стадионе в Москве произошло неприятное с захеровой (сучки с вечно немытой....и головой тоже)))))))))))))



Техника не выдержала лживых заявлений )))
Примечательно, что именно во время речи пресс-атташе министерства иностранных дел россии марии захаровой пропал звук.
После ее слов - Меня часто спрашивают, скажите, а что же это за ценнтости которые отстаивает ваша страна , ваша россия...... звук пропал ))))))))))))))))))
ибо нет у расиси никаких ценностей, которые надо отстаивать)))))))))))))))))
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18.03.2022 19:50 Ответить
Манька-фєдєрація ******** народжувати та зберігати свої цінності у клятій піндосіі.
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19.03.2022 00:09 Ответить
Или запись

Или, я очень надеюсь, что спецназ или ССО смогли таки уничтожить главного рашиста и террориста этой несчастной планеты.
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18.03.2022 19:59 Ответить
ОБОССАЛСИ И ОБОСРАЛСИ *********!
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18.03.2022 20:01 Ответить
Ви руские кончние нелюди. А украинци, били, есть и бутут всегда у нас история 1000 лет Когда взайдет СОЛНЦЕ України, россия умрет
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18.03.2022 20:56 Ответить
ЗАМОЧИЛИ
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18.03.2022 22:21 Ответить
ТВАРЬ.
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18.03.2022 23:30 Ответить
Ботоксная *********, чтобы ты тварь здох в мучениях как можно быстрее со всей своей ************* сРуцькой ********.
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18.03.2022 23:34 Ответить
Мо', крепір його микнув?
Най буде по тому. Тримаємо пальці, щоб не відлякати долю...
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19.03.2022 00:07 Ответить
А якщо то стелс-пихоти несподівано атакували бункера з ****** всередині...
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19.03.2022 00:10 Ответить
Зараз ітішники щось нариють, вони у нас самі розумні та кмітливі.

Скоріше за все хтось вирішив навмисно підставити плєшивого щура, або анонімуси хакнули трансляцію, яка була у запису, це ж очевидно.
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19.03.2022 00:14 Ответить
Найобка - друг чєкіста.
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19.03.2022 02:19 Ответить
Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
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19.03.2022 03:06 Ответить
газманов воет вперед рассея . а сам втихаря просит гражданство израиля --- савпадение-не думаю . крысы разбегаются потихоньку и ********* и соловьиный помет не помогает
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19.03.2022 05:49 Ответить
сейчас мокшанщина может идти только в зад... звездюлина, которую кацапия огребет от Украины покажется вонючей недостране лехкой шюткой юмора в сравнении с тем, что с ней сделают китайцы...
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19.03.2022 06:36 Ответить
У белому свитерке... Кабаевский *****.
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19.03.2022 08:34 Ответить
прерывалась потому что там его освистывали
хотя не сказать что активно
столько народу согнали, но я не видел что там все мрачные
там многим реально весело

они привыкли войну по телевизору видеть
где то там
кажется пришло время им показать что такое война
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19.03.2022 10:18 Ответить
⚡️В сети появилось видео, на котором Путина освистали во время выступления в Лужниках. Возможно, это и стало причиной остановки трансляции выступления 18 марта.
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19.03.2022 12:41 Ответить
⚡️В сети появилось видео, на котором Путина освистали во время выступления в Лужниках. Возможно, это и стало причиной остановки трансляции выступления 18 марта.
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19.03.2022 12:42 Ответить
Освистывать начали его того и прервали есть уже видео того куск
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19.03.2022 12:48 Ответить
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