"Остановите Путина!": после матча Бундеслиги на поле выбежали юные болельщики с плакатом в поддержку Украины. ВИДЕО

На футбольных стадионах продолжаются акции с призывом приостановить фашистский режим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время одного из матчей Бундеслиги состоялся невероятный перформанс. После победы франкфуртского "Айнтрахта" на поле выбежали молодые болельщики с плакатом в поддержку Украины.



Стюарды поначалу хотели выдворить мальчиков, но те под защитой футболистов показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.