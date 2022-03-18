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"Остановите Путина!": после матча Бундеслиги на поле выбежали юные болельщики с плакатом в поддержку Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На футбольных стадионах продолжаются акции с призывом приостановить фашистский режим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Во время одного из матчей Бундеслиги состоялся невероятный перформанс. После победы франкфуртского "Айнтрахта" на поле выбежали молодые болельщики с плакатом в поддержку Украины.

Стюарды поначалу хотели выдворить мальчиков, но те под защитой футболистов показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.
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В цих Чоловіків(саме з великої) більше мужності й хоробрості чим у всього НАТО разом взятого!!!
Шана й подяка
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18.03.2022 17:46 Ответить
Навіть німецькі діти знають що путін *****
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18.03.2022 17:49 Ответить
А Шольц ..у роздумах.
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18.03.2022 17:50 Ответить
Прості люди більше розуміють, ніж деякі політики.
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18.03.2022 17:54 Ответить
Ніфіга собі, якщо правда! Сьогодні у Чорнобаївці генерала армії кацапського відправити на концерт кобздона!!!

Збройні сили України знищили передовий командний пункт і командира армії РФ на аеродромі у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свій командний пункт і місце збору літаків.
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18.03.2022 17:55 Ответить
Доки старші німці досі показово непокояться комплексом провини за злочини другої світової , і водночас упродовж десятиріччь своїми ж діями непомітно виростили нового рашен-фюрера ... і тут диву даєшся , як їхня молодь їм в лице пред`являє , нехай може і не зовсім до кінця усвідомлюючи , свою вимогу зупинити зло . Схоже на те що молоді німці зрозуміли . що їхні батьки винні в тому що обирали собі владу путін-фірштейнів .
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18.03.2022 17:59 Ответить
Канцлером Шольц став випадково, за збігом обставин. Його постать не відповідає реаліям сьогодення й запитам німецького суспільства.
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18.03.2022 18:03 Ответить
***** має здохнути!
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18.03.2022 18:08 Ответить
 
 