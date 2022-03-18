Нам плохо от разворачивающейся на глазах всего мира гуманитарной катастрофы. Наше сердце с вами, - первая леди Израиля Михаль Герцог. ВИДЕО

Первая леди Израиля Михаль Герцог записала видеообращение в поддержку Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке первая леди Украины Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

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"Наши сердца с вами. Мы видим грустные фото детей, которые ищут родителей, матерей. Мы думаем о командах медиков, которые делают все, что в их силах и наши сердца с вами. Мы видим граждан, чьи жизни резко изменились... Наши сердца с вами и нам плохо от разворачивающейся на глазах всего мира гуманитарной катастрофы... Я молюсь, чтобы эта страница истории быстро закончилась. Наши мысли с вами, наши сердца с вами", - сказала она.

"Продолжают поступать слова поддержки от первых леди всего мира. Сегодня теплое обращение направила Михаль Герцог, первая леди Израиля. В прошлом году Украина и Израиль отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Спасибо за поддержку и надеемся на углубление сотрудничества для защиты наших граждан", - написала Зеленская.

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