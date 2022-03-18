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Нам плохо от разворачивающейся на глазах всего мира гуманитарной катастрофы. Наше сердце с вами, - первая леди Израиля Михаль Герцог. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Первая леди Израиля Михаль Герцог записала видеообращение в поддержку Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке первая леди Украины Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

"Наши сердца с вами. Мы видим грустные фото детей, которые ищут родителей, матерей. Мы думаем о командах медиков, которые делают все, что в их силах и наши сердца с вами. Мы видим граждан, чьи жизни резко изменились... Наши сердца с вами и нам плохо от разворачивающейся на глазах всего мира гуманитарной катастрофы... Я молюсь, чтобы эта страница истории быстро закончилась. Наши мысли с вами, наши сердца с вами", - сказала она.

"Продолжают поступать слова поддержки от первых леди всего мира. Сегодня теплое обращение направила Михаль Герцог, первая леди Израиля. В прошлом году Украина и Израиль отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Спасибо за поддержку и надеемся на углубление сотрудничества для защиты наших граждан", - написала Зеленская.

Читайте также: Приостановка Израилем безвиза для граждан Украины является недружественным шагом, требующим немедленного исправления,- Ермак
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Топ комментарии
+30
от в плані притворства і показухи їм кращих немає))) і через таке співчуття ви потвори ввели візовий режим ?
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18.03.2022 18:07
+27
Поэтому эти "братья" отказали в продаже железного купола!
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18.03.2022 18:07
+26
справді???? Визнайте ГОЛОДОМОР для початку.
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18.03.2022 18:07
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я еврей они нас в первые дни войны( не обращайте на впн) в Харьков . им веры нет
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18.03.2022 19:31 Ответить
бросили
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18.03.2022 19:32 Ответить
не подобається правда? тоді геть з форуму.
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18.03.2022 19:35 Ответить
З вдячністю до тих хто реально допомагає і з ненавистю до тих хто лицемірить. Тому краще мовчати. А відносно воювати, так вас про це ніхто і не запитує. Свою хуцпу тримайте для своїх.
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18.03.2022 20:21 Ответить
Нас от вашего "нам плохо..." уже тошнит.
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18.03.2022 19:55 Ответить
Спасибо за приятные слова.
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18.03.2022 20:08 Ответить
Таки да.Надо понимать все пишущие коменты жители иэраиля в данный момент находятся с оружием на боевом посту а не на диване.Только имею вам сказать шо наши диваны сейчас в бомбоубежищах шоб вы себе понимали.И да мы просим помощи у всех адекватных мира сего и да в нашей ситуации это нормально.Только шоб вы себе знали что даже если мы все массово бросимся с голыми руками на фронт не перстанут гибнуть под российскими бомбами наши старики и дети. К сожалению тут не помогут песни пляски охи вэдохи и митинги.Лично меня ваш безвиз мало интересует.От войны войны не ищут.А чем вам собственно говоря не нравится нашеСлава Украине.?
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18.03.2022 20:25 Ответить
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