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Россия бросила в бой в Изюме учебные подразделения, потерпевшие поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны, - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия бросила в бой в городе Изюм на Харьковщине учебные подразделения, потерпевшие поражение.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга, транслировавшегося в Телеграме ОП, передает Цензор.НЕТ.

В частности, он отметил, что в эти и предыдущие сутки происходит укрепление противника на позициях, которые он занимает, попытки пополнить материальные запасы, малые тактические действия на улучшение своих позиций, которые своевременно останавливаются Вооруженными силами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже погибли 8-9 российских генералов, - Арестович

"Это касается направлений Киева, Сум, Чернигова, Харькова, зоны ООС и Мариуполя, направления Херсона и Николаева остаются основными направлениями усилий противника, хотя и там активных действий не велось, кроме города Изюм, где россияне бросили в бой учебные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые потерпели поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны", – отметил Арестович.

Он добавил, что в истории военного дела, когда бросают курсантов, представителей школы младших специалистов на основные направления – это означает "почти разгром".

Арестович добавил, что руководство страны, сил обороны и Вооруженных сил Украины контролирует ситуацию на фронтах российско-украинской войны и военно-политическую обстановку вокруг Украины.
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Топ комментарии
+93
Вспомнился характерный ответ ватаноидов, когда им говоришь, что видел регулярные войска РФ на Донбассе в 14/15: "Да если бы там были регулярные российские войска, они бы до Львова за два дня дошли". Ну и как прогулка, ватнички
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18.03.2022 18:51
+49
Вони не можуть відповісти- б'ються в чергах за цукром.
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18.03.2022 18:54
+44
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18.03.2022 18:57
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Ось по таких епізодах видно, наскільки ми близькі до перемоги.
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18.03.2022 18:51 Ответить
тiльки я Люсi не вiрю
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18.03.2022 18:54 Ответить
Ваша справа- читайте Генштаб.
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18.03.2022 18:55 Ответить
Офіцери кажуть ще НІ.
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18.03.2022 18:57 Ответить
дякую,пошукаю там
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18.03.2022 18:57 Ответить
До перемоги ще дуже далеко
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18.03.2022 19:15 Ответить
Ми вже перемогли.
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18.03.2022 19:31 Ответить
Вспомнился характерный ответ ватаноидов, когда им говоришь, что видел регулярные войска РФ на Донбассе в 14/15: "Да если бы там были регулярные российские войска, они бы до Львова за два дня дошли". Ну и как прогулка, ватнички
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18.03.2022 18:51 Ответить
Вони не можуть відповісти- б'ються в чергах за цукром.
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18.03.2022 18:54 Ответить
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18.03.2022 19:24 Ответить
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18.03.2022 19:26 Ответить
Є інші відомості
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18.03.2022 19:36 Ответить
Пацани з ТрО бату просили цукру. Якщо в когось є, зателефонуйте 0971900410.
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18.03.2022 20:19 Ответить
Ну дык они и сейчас расскажут что эти три недели- это шутки. А ужо через два дня как "дадут прикурить",так спасайся кто может))
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18.03.2022 18:56 Ответить
Ні, в них зараз нова версія: "Просто нашим воєнним сказалі бєрєчь мірноє насєлєніє, а біндери прячуцца за німі."
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18.03.2022 19:05 Ответить
Видел в телевизоре похороны командира танкового полка, которого зажмурили под Киевом. Так вот там какая-то самка из кацапии, родственница трупака, размазывала сопли и рассказывала, где воевал козел. Так вот она перечислила- Чечня, Украина, Сирия, опять Украина. Вот и ответ на вопрос об "ихтамнетах" на Донбассе, уже можно не скрывать.
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18.03.2022 19:16 Ответить
Совковая вата конца 1930-х годов была на 100 % уверена , что на войне всё будет, как в их хвастливой песне "И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью могучим ударом":

однако, несмотря на то, что к 4 июля 1941 года в Красной армии после мобилизации уже было 14(четырнадцать) миллионов бойцов и командиров, 3-х миллионный Вермахт, уступавший советским войскам в численности солдат в 4,7 раза, в танках в 8 раз, в самолётах в 6 раз, бил в хвост и гриву эту "непобедимую и легендарную" Красную орду и гнал её аж до калмыцких степей и до Каспийского моря, захватив плен невиданное в истории количество пленных, равное по численности 580 дивизиям.

Вояки, мля, московские: забыли, тупые, древнюю военную мудрость"Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати":

вот и обосрались по полной в Украине со своим кацапским "блицкригом"...
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19.03.2022 09:48 Ответить
розсіяних зібрати і приєднати до знищених.
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18.03.2022 18:51 Ответить
Топаз, дай команду))
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18.03.2022 18:55 Ответить
Как говорил товарищь жюков: Тяжело в учении - легко в гробу
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18.03.2022 18:53 Ответить
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18.03.2022 18:57 Ответить
Рашку обовязково треба денацифікувати..тому що вони вже дітей і школярів настроїли проти людяності..згадайте "отряди путинюгент" це вже росте майбутнє покоління людиноненавистників..і в подальшою наші діти та внуки змушені будуть знову пережити війну
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18.03.2022 19:16 Ответить
Суворов
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18.03.2022 19:19 Ответить
Влучно,але не жюков,а суворов це сказав)
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18.03.2022 20:42 Ответить
Як можна більше знищувати ворожих нелюдів, недаремно їх нарекли "орками" !!! Смерть російсько - фашистським окупантам !!!
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18.03.2022 18:55 Ответить
Только не щадите вурдалачков! Отбрасывайте все мысли "Они же дети.". Это твари, которые приехали уничтожать украинский народ. И делали бы это с большим удовольствием, если бы получилось. Нулевая толерантность к кацапам.
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18.03.2022 18:55 Ответить
Пам'ятаєте, як ми раніше гнали на Арестовича, що він нібито тупий і ймовірний агент Кремля.
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18.03.2022 18:56 Ответить
а що змінилося?
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18.03.2022 18:57 Ответить
Он уже вбрасывает,что прописанное в Конституции Украины вступление в НАТО стало причиной нападения кацапни. И пора быть нейтральными. Очень "остроумно".
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18.03.2022 18:59 Ответить
А он пояснял почему он так считает.
Он же сам заявляет, что только во вступлении в НАТО наше спасение, но об этом не нужно кричать или закреплять в Конституции (что абсолютно бессмысленно и никак не сопосбствует продвижению Украины в НАТО) - об этом нужно договариваться со старанми НАТО, а публично все отрицать до тех пор, пока вступление Украины в НАТО не будет полностью согласовано.
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18.03.2022 19:10 Ответить
а він такий і є...хіба що хитрість трошки врівноважує тупість
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18.03.2022 18:59 Ответить
Я йому не вірив до війни і зараз не дуже довіряю
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18.03.2022 19:03 Ответить
А я йому вірю, а до війни не вірив.
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18.03.2022 22:14 Ответить
після отої муйні, що воно сьогодні наговорило, я почав сприймати його росповіді про подвиги ЗСУ, як тупо піар козліни на святій крові Воїнів
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18.03.2022 18:56 Ответить
та ще й вигадати може
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18.03.2022 18:58 Ответить
Чорнобаївка: Полізли, получили звідюлей, знову полізли, знову получили звідюлей, ще раз полізли, ще раз получили звідюлей...Жесть!!!
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18.03.2022 18:56 Ответить
Бурятский народ помогает украинским артиллеристам набивать руку.
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18.03.2022 18:58 Ответить
набивать руку и отбивать бошки )))
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18.03.2022 19:17 Ответить
главное чтоб это не помножили на ноль в каком небуть договоре с ардой......
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18.03.2022 18:57 Ответить
ЗСУ пох что молоть молодую баранину или старую свинину. Слава Украине!
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18.03.2022 18:58 Ответить
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18.03.2022 19:03 Ответить
новина хороша, але в поганому виконанні. Заберіть цього довбика з-перед камери. нехай би якась розумна людина сказала
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18.03.2022 18:59 Ответить
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18.03.2022 19:00 Ответить
********** вон не жалеет своих желторотиков, а мы чего должны, идут - будем уничтожать.
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18.03.2022 19:00 Ответить
"Даром преподаватели время с тобою тратили" пісня в тему.
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18.03.2022 19:00 Ответить
Учиться, учиться да не виучиться вам козлюкі
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18.03.2022 19:01 Ответить
Anri Tina
@Anri__Tina
Пиддец,потеряшка..
Вторая армия мира 💩
https://twitter.com/Anri__Tina/status/1504861928295960615
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18.03.2022 19:04 Ответить
Следующие начальные классы школы пойдут?
Потом, наверное, мамки с колясками.
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18.03.2022 19:11 Ответить
а есть у них еще военные оркестры?? Нужна валторна и флигель-горн. Только аккуратно, не повредите футляры.
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18.03.2022 19:19 Ответить
Не викосимо зараз, прийдуть потім.
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18.03.2022 19:31 Ответить
Сейчас балалайня гребёт в на войну с нами лучших:

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18.03.2022 19:49 Ответить
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18.03.2022 19:53 Ответить
Ані жи дєті!
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18.03.2022 19:52 Ответить
Так-так... На корм хробакам ********* відрядило вже учебки. На черзі путлєр-юґенд.
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18.03.2022 19:56 Ответить
.
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18.03.2022 20:12 Ответить
А их самки гордятся этим. Самки потому что это не матери, а именно самки которые еще нарожают.
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18.03.2022 20:21 Ответить
"Частково розсіяні" - частичные расияне рассеяны на частицы. На атомы.
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18.03.2022 20:23 Ответить
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18.03.2022 20:27 Ответить
Меня одного беспокоит вопрос как их командование оддело в зеленку во вре я зимы, когда все вокруг черно- серого цвета?
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18.03.2022 21:20 Ответить
На рассее есть такая поговорка - "Готовь сани летом, а телегу - зимой." Так и поступают...
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18.03.2022 21:49 Ответить
Шо было в то и одели, один фиг здохут
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18.03.2022 22:28 Ответить
Так март месяц... юг...
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19.03.2022 01:00 Ответить
 
 