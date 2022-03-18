Россия бросила в бой в Изюме учебные подразделения, потерпевшие поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны, - Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия бросила в бой в городе Изюм на Харьковщине учебные подразделения, потерпевшие поражение.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил во время брифинга, транслировавшегося в Телеграме ОП, передает Цензор.НЕТ.
В частности, он отметил, что в эти и предыдущие сутки происходит укрепление противника на позициях, которые он занимает, попытки пополнить материальные запасы, малые тактические действия на улучшение своих позиций, которые своевременно останавливаются Вооруженными силами Украины.
"Это касается направлений Киева, Сум, Чернигова, Харькова, зоны ООС и Мариуполя, направления Херсона и Николаева остаются основными направлениями усилий противника, хотя и там активных действий не велось, кроме города Изюм, где россияне бросили в бой учебные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые потерпели поражение: частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны", – отметил Арестович.
Он добавил, что в истории военного дела, когда бросают курсантов, представителей школы младших специалистов на основные направления – это означает "почти разгром".
Арестович добавил, что руководство страны, сил обороны и Вооруженных сил Украины контролирует ситуацию на фронтах российско-украинской войны и военно-политическую обстановку вокруг Украины.
Пожалуйста, подождите...
однако, несмотря на то, что к 4 июля 1941 года в Красной армии после мобилизации уже было 14(четырнадцать) миллионов бойцов и командиров, 3-х миллионный Вермахт, уступавший советским войскам в численности солдат в 4,7 раза, в танках в 8 раз, в самолётах в 6 раз, бил в хвост и гриву эту "непобедимую и легендарную" Красную орду и гнал её аж до калмыцких степей и до Каспийского моря, захватив плен невиданное в истории количество пленных, равное по численности 580 дивизиям.
Вояки, мля, московские: забыли, тупые, древнюю военную мудрость"Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати":
вот и обосрались по полной в Украине со своим кацапским "блицкригом"...
Он же сам заявляет, что только во вступлении в НАТО наше спасение, но об этом не нужно кричать или закреплять в Конституции (что абсолютно бессмысленно и никак не сопосбствует продвижению Украины в НАТО) - об этом нужно договариваться со старанми НАТО, а публично все отрицать до тех пор, пока вступление Украины в НАТО не будет полностью согласовано.
@Anri__Tina
Пиддец,потеряшка..
Вторая армия мира 💩
https://twitter.com/Anri__Tina/status/1504861928295960615
Потом, наверное, мамки с колясками.