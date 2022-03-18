Бизнесмены-волонтеры запустили производство бронежилетов для ВСУ на Западной Украине. ВИДЕО

Украинские производители бронезащиты вместе с предпринимателями-благодетелями организовали на западе Украины производство бронежилетов для нужд военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд бизнесменов объединились и наладили масштабное производство бронежилетов для бойцов.

"С начала войны сотни тысяч людей вступили в ряды обороны – это тероборона, это добровольцы, ВСУ, всего сотни тысяч бойцов. Запрос на сотни тысяч изделий. Это очень срочная потребность", – отмечает директор "Харьковского завода средств индивидуальной защиты" Юрий Федоров.

Команда харьковского предприятия переехала на запад Украины и объединилась с местным бизнесом во Львовский оборонный кластер для того, чтобы изготовить сотни тысяч бронежилетов для Вооруженных сил. Начала массового производства бронежилетов на отстроенном с нуля производстве ждет и Министерство обороны Украины. В ведомстве уже подтвердили готовность их принимать. Бронежилеты будут передавать военным бесплатно.

Полный цикл производства бронежилетов для военных был организован на нескольких предприятиях, производство которых ранее не было связано с войной. Сейчас бизнесмены-волонтеры активно ищут материалы – ткань и бронесталь.

Мощности уже отлаженного производства позволяют отшивать до 5 тысяч чехлов для бронежилетов в день.

Отдельно производители также проверяют бронированные пластины – ключевой элемент защиты в изделии, которые предлагают начинающие волонтеры. По специально определенной процедуре – в частности, простреливают их конкретными патронами и, таким образом, определяют устойчивость.

"За неделю были привезены материалы – складские запасы, какие-то покупались, какие-то дарились, ориентировочно на 400-500 тысяч долларов. Сейчас потребность есть в сотнях тысяч долларов минимум. Нам могут донатить как граждане, так и бизнес, также мы будем очень благодарны за возможность личных контактов с иностранными компаниями, имеющими на складе остатки стали или ткани", – отмечает Юрий Федоров.

Первую партию бронежилетов уже передали на передовую.

А информация о том, как можно поддержать эту инициативу – на сайте: https://www.ldc-ua.org/