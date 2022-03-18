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"Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором жители Мариуполя рассказывают о своем существовании в заблокированном городе. Телеканал ДонетчинаTV. ДTV

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликовано оно на странице телеканала Донетчина TV в соцсети.

Первые кадры – человек копает землю лопатой.

"Люди выкапывают, если это можно так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - говорит мужчина за кадром.

Далее на записи разрушенияе в окрестных домах, сгоревшие при обстреле автомобили и пустые магазины.

"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров – для приготовления пищи" – рассказывает автор видео.

На огне обычно готовят суп. Жители говорят, что за сутки удается поесть один-два раза – все зависит от интенсивности обстрелов.

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Топ комментарии
+7
за сбитый боинг с 298 пассажирами мир не может определиться с виной и виноватыми уже 8 лет..., сколько понадобиться лет, чтобы покарать виновных в этих жутких преступлениях, путлера и его терорристов-исполнителей, я не знаю и боюсь об этом думать, потому что без ответа на этот вопрос нет смысла в справедливости...
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18.03.2022 19:32
+6
это гарнизон-он обороняется до последнего(как с древних времен заведено)-честь и слава солдатам
А насчет вашей подоплеки в вопросе-так чего ж кацапня не сражалась с всу на луггандонии в первые дни?Потому что там укрепления эшелонированные и войска обстрелянные , хорошо обученные и вооружены-вот и полезли сразу в охваты через мирные города
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18.03.2022 20:00
+5
Прориватися голим полем щоб артилерія та літаки накрили? Та ви геній! В Іловайську уже проривалися.
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18.03.2022 19:41
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Прориватися голим полем щоб артилерія та літаки накрили? Та ви геній! В Іловайську уже проривалися.
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18.03.2022 19:41 Ответить
и предварительно договаривались о зеленом корридоре-и чем илловайск закончился мы все помним
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18.03.2022 19:55 Ответить
это гарнизон-он обороняется до последнего(как с древних времен заведено)-честь и слава солдатам
А насчет вашей подоплеки в вопросе-так чего ж кацапня не сражалась с всу на луггандонии в первые дни?Потому что там укрепления эшелонированные и войска обстрелянные , хорошо обученные и вооружены-вот и полезли сразу в охваты через мирные города
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18.03.2022 20:00 Ответить
честь вам и хвала !
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18.03.2022 19:29 Ответить
за сбитый боинг с 298 пассажирами мир не может определиться с виной и виноватыми уже 8 лет..., сколько понадобиться лет, чтобы покарать виновных в этих жутких преступлениях, путлера и его терорристов-исполнителей, я не знаю и боюсь об этом думать, потому что без ответа на этот вопрос нет смысла в справедливости...
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18.03.2022 19:32 Ответить
С боенгом уже определись. Вчера Нидерланды и австралия огласили - виновна рашка.
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18.03.2022 20:55 Ответить
Арестович - "военного решения Мариуполя нет". " Войска РФ захватили пол Украины"
https://youtu.be/wKrXavIWPjk

Он там совсем что-ли?
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18.03.2022 19:33 Ответить
цей кремльовський "крот" вже не перший рік відверто підспівує окупантам, в їх інтересах
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18.03.2022 20:54 Ответить
Mikheil Saakashvili


@SaakashviliM

·
2 ч



Грузинское правительство позволило российской военно-транспортной авиации использовать грузинское воздушное пространство. Это означает, что они включились в войну против Украины на стороне России. Народ Грузии их уберет от власти!
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18.03.2022 19:34 Ответить
Добре хоч карлсон не має змоги зараз дестабілізувати Україну на кремлівські бабки, як він це робив раніше
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18.03.2022 19:40 Ответить
НЕТ СЛОВ…можно только молиться,чтобы люди пережили этот ад и поскорее город был деблокирован…
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18.03.2022 19:52 Ответить
Когда лугандоны пульнули ракетой по Донецку пару дней назад, все хорошо увидели, какой там "ад"...)))
Завязывали бы вы с риторикой 2014 года...
Люди там нормальные, просто им делугандонизация не помешает...)
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18.03.2022 20:35 Ответить
скоторуссич, по цетру Даунецке за 8 лет не прилетело ни единого снаряда. Только русня пару раз их для острастки минометами накрывали в 14-м. Там были газ, вода, свет, туда приезжала гуманитарка беспрепятственно и даже Кабздон с концертами.
Ты рашистский скотомразийский говносос если сравниваешь как воевали ВСУ в АТО-ООС и как утюжит Мариуполь вонбчая говнорусня.
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18.03.2022 20:49 Ответить
Риторика казластана. Нема ніякиз людей Данецка, є громадяни України і є колаборанти на території Донецької і Луганської області України, які отримали паспорта з куркою, а зараз мобілізуються і не дуже переживають вбиваючи. На Херсон подивіться, який не дозволяє рускому міру піднімать бошку і не пишіть дурні придуманої москалями.
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18.03.2022 20:50 Ответить
А кто это все устроил? Не рашка ли с ее Гиркиным-ФСБшником?
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18.03.2022 21:32 Ответить
А люди из Донецка в 2014 году за колбасу по 2,20 не голосовали?Украинские флаги ногами не топтали?Перед украинскими танками не вставали,не давая им дальше двигаться?Не кричали «раша спаси?»Каждый в жизни должен сделать свой выбор -рай,свобода или же ад,рабство…И если Донецк выбрал «ад»,значит он должен его пережить и найти силы из него выбраться или же погибнуть..В 2014-15 годах я молилась за всех украинских ребят воюющих на фронте и до сих пор восхищаюсь их мужеством и я знала ,что украинцы и в этой войне будут бороться и победят…Я только вспоминаю Донецк ,по своей молодости..я там училась..это был один из красивейших городов Украины и мне просто больно,что он выбрал путь «ада»,ноя уверена ,что он будет украинским.
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18.03.2022 20:43 Ответить
 
 