"Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором жители Мариуполя рассказывают о своем существовании в заблокированном городе. Телеканал ДонетчинаTV. ДTV
Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликовано оно на странице телеканала Донетчина TV в соцсети.
Первые кадры – человек копает землю лопатой.
"Люди выкапывают, если это можно так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - говорит мужчина за кадром.
Далее на записи разрушенияе в окрестных домах, сгоревшие при обстреле автомобили и пустые магазины.
"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров – для приготовления пищи" – рассказывает автор видео.
На огне обычно готовят суп. Жители говорят, что за сутки удается поесть один-два раза – все зависит от интенсивности обстрелов.
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А насчет вашей подоплеки в вопросе-так чего ж кацапня не сражалась с всу на луггандонии в первые дни?Потому что там укрепления эшелонированные и войска обстрелянные , хорошо обученные и вооружены-вот и полезли сразу в охваты через мирные города
https://youtu.be/wKrXavIWPjk
Он там совсем что-ли?
@SaakashviliM
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2 ч
Грузинское правительство позволило российской военно-транспортной авиации использовать грузинское воздушное пространство. Это означает, что они включились в войну против Украины на стороне России. Народ Грузии их уберет от власти!
Завязывали бы вы с риторикой 2014 года...
Люди там нормальные, просто им делугандонизация не помешает...)
Ты рашистский скотомразийский говносос если сравниваешь как воевали ВСУ в АТО-ООС и как утюжит Мариуполь вонбчая говнорусня.