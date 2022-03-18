РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15214 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
86 508 52
армия РФ (15331) Байрактар (137)

Байрактары уничтожают вражескую технику на Южном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативное командование "Південь" выложило кадры уничтожения вражеской техники с помощью Байрактаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+55
Потому что над Мариком господствует авиация врага и ПВО. Нужно сначала подтягивать ПВО а потом запускать Байрактары. Деблокировать Марик можно только освободив Херсонскую область и Бердянск перекрыв кацапоидам подход с крыма. Конечно нужно было раньше башкой думать и взрывать все мосты и копать рвы с крымом а не строить дороги в том числе ж/д и комфортные переходы в Джанкое для тамженашихлюдей
показать весь комментарий
18.03.2022 19:47
+32
Четкая работа арты, при корректировке с дрона.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:35
+23
Байрахтари то янголи смерті.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2022 19:35 Ответить
Четкая работа арты, при корректировке с дрона.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:35 Ответить
Никто в Россию Байрактары не поставлял, за это Турция была бы таким же изгоем как и Россия.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:37 Ответить
А може 100 000?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:44 Ответить
Байрахтари то янголи смерті.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:36 Ответить
Для рашиського фашиста Так! Для нас Янголи Миру!
показать весь комментарий
18.03.2022 22:16 Ответить
Vultures Of War Зловісні Грифи Війни
показать весь комментарий
19.03.2022 20:41 Ответить
Видео недоступно
показать весь комментарий
18.03.2022 19:40 Ответить
Снизу есть ссылка на фб.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:41 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1140374843463461
показать весь комментарий
18.03.2022 19:44 Ответить
На черном экране) написано смотрите на Фейсбук- нажимаем).
показать весь комментарий
18.03.2022 19:45 Ответить
там тоже нету
показать весь комментарий
18.03.2022 19:44 Ответить
Видео недоступно
показать весь комментарий
18.03.2022 19:42 Ответить
Чому Байрактари не допомагають розблокувати Маріуполь?
Начеб-тр їх максимальна дальність польоту дозволяє... Чи у орків там сильні "глушилки" (не знаю, як правильно це називаються) і є ризик примусового приземлення і захоплення Байрактарів?
показать весь комментарий
18.03.2022 19:43 Ответить
Там кодированный сигнал. Его невозможно захватить
показать весь комментарий
18.03.2022 19:45 Ответить
Потому что над Мариком господствует авиация врага и ПВО. Нужно сначала подтягивать ПВО а потом запускать Байрактары. Деблокировать Марик можно только освободив Херсонскую область и Бердянск перекрыв кацапоидам подход с крыма. Конечно нужно было раньше башкой думать и взрывать все мосты и копать рвы с крымом а не строить дороги в том числе ж/д и комфортные переходы в Джанкое для тамженашихлюдей
показать весь комментарий
18.03.2022 19:47 Ответить
радиус действия по ТТХ 150 км!
показать весь комментарий
19.03.2022 14:40 Ответить
В Одесі, хвилин 20 назад, було чутно постріли.

У кого є інформація, поділіться будь ласка.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:44 Ответить
Сирены не было, значит ВСУ посчитало, что опасности не было. Сбивали беспилотник судя по всему.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:46 Ответить
Знову стріляють.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:46 Ответить
так залезь в подвал и сиди там до завтра!
показать весь комментарий
18.03.2022 21:02 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2022 19:48 Ответить
WOW!КРАСАВА!!
показать весь комментарий
18.03.2022 19:49 Ответить
Как видео то посмотреть? Никакой ссылки в упор не вижу.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:49 Ответить
на буквы нажми Смотрите на Facebook
показать весь комментарий
18.03.2022 19:55 Ответить
Жми на видео.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:56 Ответить
Zashtita brauzera meshaet Firefox... Nado menjat nastroiki.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:01 Ответить
https://fb.watch/bQwi_ylS30/
показать весь комментарий
18.03.2022 19:55 Ответить
Таки робота артилерії.
показать весь комментарий
18.03.2022 19:56 Ответить
Там тільки спочатку кілька секунд відео від 15 березня. Все інше знято 25 лютого. Видно дати на моніторі.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:10 Ответить
и байрактары и артиллерия оба бют точечные байрактар шквалный артиллерия
показать весь комментарий
18.03.2022 20:09 Ответить
Яке прекрасне відео. Дивився і дивився б!
показать весь комментарий
18.03.2022 20:09 Ответить
Одуреть. Последние 10 секунд это что такое было?
показать весь комментарий
18.03.2022 20:10 Ответить
Курва яка файна гирлянда
показать весь комментарий
18.03.2022 20:11 Ответить
15марта декілька секунд,потім 25 фев.,але добре що ще відпрацьовують Байраки.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:12 Ответить
Це хіт !!! Так класно !
показать весь комментарий
18.03.2022 20:26 Ответить
Там 20-30 Байрактаров лупят одномоментно и всё точно в цель.
показать весь комментарий
18.03.2022 20:47 Ответить
та не, то еще артиллерия стреляет - при корректировки беспилотника (и байрактара в том числе)
показать весь комментарий
19.03.2022 10:03 Ответить
Езжай на передову, усе побачишь онлайн
показать весь комментарий
19.03.2022 12:05 Ответить
ну шо, кацапе?, поплямкав "вареньица" в україньській хаті?
показать весь комментарий
19.03.2022 00:07 Ответить
красиво, как на дискотеке... одни ошметки козломордых свинорылов разлетаются... побольше таких видео... душу услаждает...
показать весь комментарий
19.03.2022 09:38 Ответить
******* хлопці пилять аж гай гуде́ 😜
показать весь комментарий
19.03.2022 12:03 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2022 13:02 Ответить
Грады наверное.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:12 Ответить
Мій вираз обличчя, коли починається відео за участі Байрактарів:

показать весь комментарий
19.03.2022 20:44 Ответить
 
 