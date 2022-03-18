Байрактары уничтожают вражескую технику на Южном направлении. ВИДЕО
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Оперативное командование "Південь" выложило кадры уничтожения вражеской техники с помощью Байрактаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
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+55 Green sheet
показать весь комментарий18.03.2022 19:47
+32 Валдис Унар
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+23 Ksenia VB
показать весь комментарий18.03.2022 19:36
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Начеб-тр їх максимальна дальність польоту дозволяє... Чи у орків там сильні "глушилки" (не знаю, як правильно це називаються) і є ризик примусового приземлення і захоплення Байрактарів?
У кого є інформація, поділіться будь ласка.