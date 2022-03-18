Мариуполь продолжает быть украинским городом. Борьба продолжается! - полк "Азов". ВИДЕО

Оккупанты сравнивают Мариуполь с землей. По городу постоянно работает вражеская авиация и артиллерия. Однако защитники города держат оборону, ежедневно уничтожая вражескую технику и живую силу. Необходимо подкрепление и деблокада города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина

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"В городе продолжаются уличные бои. Вражеская авиация и артиллерия работает без остановки. Город сравнивают с землей. Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники. В Мариуполе продолжают разбирать завалы в драматическом театре. Количество тех, кто погиб от циничного преступления РФ, до сих пор неизвестно. Оборонители города продолжают борьбу, мужественно держат оборону. В том числе воюют трофейным оружием.

Мы ждем прихода основных сил и деблокады города. Ежесуточно украинскими военными уничтожается десяток бронетехники и много живой силы противника. Я хочу, чтобы вся Украина гордилась героической борьбой защитников города, рассказывали это по всему миру", - сказал он.

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Паламарь отметил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы показать слабость нашего государства, сделать сухопутный коридор в Крым. Также он заявил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения, "ведь то, что вам говорят, значительно отличается от реальности".