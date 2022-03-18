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война (46566) Мариуполь (5560) Азов (697)

Мариуполь продолжает быть украинским городом. Борьба продолжается! - полк "Азов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты сравнивают Мариуполь с землей. По городу постоянно работает вражеская авиация и артиллерия. Однако защитники города держат оборону, ежедневно уничтожая вражескую технику и живую силу. Необходимо подкрепление и деблокада города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем обращении сказал заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, друг Калина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мариуполь нужно деблокировать и закрыть над ним небо", - Жорин

"В городе продолжаются уличные бои. Вражеская авиация и артиллерия работает без остановки. Город сравнивают с землей. Орки расстреливают тех, кто был связан с армией, берут людей в заложники. В Мариуполе продолжают разбирать завалы в драматическом театре. Количество тех, кто погиб от циничного преступления РФ, до сих пор неизвестно. Оборонители города продолжают борьбу, мужественно держат оборону. В том числе воюют трофейным оружием.

Мы ждем прихода основных сил и деблокады города. Ежесуточно украинскими военными уничтожается десяток бронетехники и много живой силы противника. Я хочу, чтобы вся Украина гордилась героической борьбой защитников города, рассказывали это по всему миру", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы 15 дней живем в подвале. Воды и еды почти нет. Готовим на огне. Между обстрелами", - жители Мариуполя. ВИДЕО

Паламарь отметил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы показать слабость нашего государства, сделать сухопутный коридор в Крым. Также он заявил, что Мариуполь нужен Путину для того, чтобы скрыть количество жертв среди гражданского населения, "ведь то, что вам говорят, значительно отличается от реальности".
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Топ комментарии
+42
Маріуполь був, є і буде українським!
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18.03.2022 19:39
+41
Давайте згадаємо, що путін говорив в тій промові, де він обгрунтовував війну проти України.
Він говорив, що, якщо Україна вступить в НАТО, то:
В Україні поставлять натівські ракети.
В Україні є аеродроми поруч з росією, і з цих аеродромів НАТО зможе здіснювати вильоти своєю авіацією на територію росії.
З України нато засобами радіо-локації зможе відстежувати всю територію росії.
І це, нібито, загрожує безпеці росії.
-----------------------------------------------------
Давайте тоді подивимось зі сторони України.
В росії стоять ракети, які вона може використовувати проти України (і використовує).
В росії є аеродроми поруч з Україною, з яких може здійснюватись (і здіснюється) виліт російської авіації проти України.
росія поряд з Україною засобами радіо-локації відстежує територію України.
Це все загроза безпеці України!
Хай росія від цього всього відмовиться.
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18.03.2022 19:41
+39
Ну вже немає сил слухати і дивитись інфу про Маріуполь. Хіба командувач не бачить як там ТЯЖКО,майже другий ДАП,чогось хочеться ВІРИТИ,що щось придумають з допомогою. Там найтяжче,там не воїни,там КІБОРГИ!!! Молюсь за цих ВОЇНІВ!!!!
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18.03.2022 19:47
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18.03.2022 19:37 Ответить
Лайфхак: как отомстить своим бывшим
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18.03.2022 23:02 Ответить
Маріуполь був, є і буде українським!
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18.03.2022 19:39 Ответить
Давайте згадаємо, що путін говорив в тій промові, де він обгрунтовував війну проти України.
Він говорив, що, якщо Україна вступить в НАТО, то:
В Україні поставлять натівські ракети.
В Україні є аеродроми поруч з росією, і з цих аеродромів НАТО зможе здіснювати вильоти своєю авіацією на територію росії.
З України нато засобами радіо-локації зможе відстежувати всю територію росії.
І це, нібито, загрожує безпеці росії.
-----------------------------------------------------
Давайте тоді подивимось зі сторони України.
В росії стоять ракети, які вона може використовувати проти України (і використовує).
В росії є аеродроми поруч з Україною, з яких може здійснюватись (і здіснюється) виліт російської авіації проти України.
росія поряд з Україною засобами радіо-локації відстежує територію України.
Це все загроза безпеці України!
Хай росія від цього всього відмовиться.
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18.03.2022 19:41 Ответить
Потрібна підмога і тоді можна відбити орків.
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18.03.2022 19:44 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!Вы ГОРДОСТЬ ,ЧЕСТЬ И СИЛА УКРАИНЫ!ВАШИМ МУЖЕСТВОМ ВОСХИЩАЕТСЯ ВСЯ СТРАНА И МОЛИТСЯ ЗА ВАС,ЧТОБЫ ВЫ ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ !БОГ И УКРАИНА на ВАШЕЙ СТОРОНЕ !СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.03.2022 19:46 Ответить
Ну вже немає сил слухати і дивитись інфу про Маріуполь. Хіба командувач не бачить як там ТЯЖКО,майже другий ДАП,чогось хочеться ВІРИТИ,що щось придумають з допомогою. Там найтяжче,там не воїни,там КІБОРГИ!!! Молюсь за цих ВОЇНІВ!!!!
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18.03.2022 19:47 Ответить
Я думаю что,что то думают но очень сложно по степи наступать при господстве в воздухе
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18.03.2022 19:53 Ответить
Та бачать вони все. Але не всесильні мабуть.
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18.03.2022 19:53 Ответить
Я кожного дня проїзджаю безліч блок-постів та підрозділів ТрО.

Мені, киянину, відмовили захищати місто зі зброєю, як і багатьом сусідам, знайомим, друзям.
Можливо, слід дати нам таку можливість, а збиті професійні частини відправити на допомогу Маріуполю.
Кінець-кінцем, безпека "слуг народу" не важливіша за безпеку Маріуполю.
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18.03.2022 20:09 Ответить
Потрібно допомогти захисникам Маріуполя.
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18.03.2022 19:47 Ответить
та не тільки у Херсоні люди просять зброю, але її чомусь не дають... взагалі у нас на південному напрямку якісь дивні дива відбуваються; колона бронетехніки окупанта о 10:58 24.02.2022 вже стояла на дамбі каховської ГРЕС... WTF!
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18.03.2022 20:08 Ответить
Так. Греблю каховської ГЕС і головну споруду Північно-Кримського каналу здали взагалі без бою, але в шиловій балці, що в низині за кілька км Накрили артою жорстко. Схоже там був чітко прописаний план, де приймати і як.
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18.03.2022 20:58 Ответить
Голова нової каховки казав, щ о вже до обіду відійшли і зсу і поліція Зараз говорять про зрадника у верхах, Зелена жужалка грає в мовчанку
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20.03.2022 04:36 Ответить
ви там знаєте..
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18.03.2022 19:52 Ответить
Отож. А висновки вже робите.
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18.03.2022 19:54 Ответить
ПНХ псина мокшанская
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18.03.2022 19:54 Ответить
Хлопці з Азову та ЗСУ, я пишаюсь що у нас є такі воїни !
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18.03.2022 19:50 Ответить
Тримайтесь, хлопці, і вірте.
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18.03.2022 19:51 Ответить
Кіборгі у ДАПі і Азов у Маріку - незрозуміле для ***** і його лайна...
тримайтеся... (молимося за вас і наше ВСУ яке має прийти на допомогу)
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18.03.2022 19:55 Ответить
Арестович вже сказав - підмоги не буде..
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18.03.2022 19:59 Ответить
Коли він це казав? І коли?
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18.03.2022 20:07 Ответить
"Арестович заявив, що про деблокаду Маріуполя зараз не може йтися, проте місто в жодному разі не здадуть.

Він пояснив , що ЗСУ ведуть бої на півночі Волновахи Донецької області, і на них наступають російські війська. Оскільки сили окупантів там переважають, то деблокада неможлива.

"Друге ­- інші (українські - ред.) частини перебувають за 100-120-150 кілометрів від Маріуполя. Мало того, що їм треба здолати оборону противника ще там, де вони перебувають… Допустимо, вони пробили. Хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили і перейшли до наступу? Вони самі там тримають оборону. Щоб вони пішли у сторону Маріуполя, вони не пройдуть понад 120 кілометрів у голому степу під ударами авіації з Криму і Ростовської області", - розповів Арестович.

"Більше того, були спроби надати повітряну підтримку і вони, м'яко кажучи, не увінчалися успіхом у Маріуполі. Тому воєнного рішення на цей момент по Маріуполю немає".

Арестович наголосив, що задля деблокади Маріуполя застосовуватимуть механізм дипломатії."
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18.03.2022 20:17 Ответить
Що значить звідки взяти резерви. В нас що мало воїнів в запасі? Чи не має зброї?
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18.03.2022 20:21 Ответить
скаладається враження що зброї меньше ніж воїнів. інашке навіщо людей які приходять в військомат відправлять назад чекати своєї черги, можливо в нас там на заході резерв з 100500 воїнів очікує команди, а можливо дійсно не вистачає навіть звичайних калашів
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18.03.2022 20:27 Ответить
Бо не слухали розввдку і виходячи з якихось своїх даних повністю просрали підготовку до оборони, данілов і верховна кривляка
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20.03.2022 04:43 Ответить
резервы идут! сначала зачистят около Киева и Харькова, потом ОДЛО и Марик! Марик выстоит!!! Наши бойцы - это мировая элита войск! Слава ВСУ!!!!!
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18.03.2022 20:30 Ответить
дай Бог щоб так все й склалось, в Маріку залізні воїни стоять, в будь якому разі час на деблокацію виграють, хай тільки штаб щось думає
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18.03.2022 20:34 Ответить
если будут ровнять город с землей бомбами и ракетами, как им выстоять??
это 2ые Круты или 2ой ДАП...
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18.03.2022 21:15 Ответить
В нас багато доріг.
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19.03.2022 04:06 Ответить
Дякую. Вже найшла його виступ. Дуже прикро, хлопців з Азова жалко(((
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18.03.2022 20:32 Ответить
Дай но посилання на цю інформацію
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18.03.2022 21:21 Ответить
https://t.me/TCH_channel/24616
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18.03.2022 22:48 Ответить
Хлопці, тримайтеся! Підмога обов'язково прийде!Бог з нами!
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18.03.2022 19:59 Ответить
Враження, що крім полку "АЗОВ", Маріуполь ніхто не захищає. Верещучка тільки про гумкоридори заявляє.

Знайшов від Арестовича
"Найближчі підрозділи ЗСУ ведуть важкі бої на північ від Волновахи. На них наступають переважаючі сили противника - і ні про яку деблокаду Маріуполя не може йтися, їм би самим там відбитися.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332565/

Виходить Херсон, Мелітополь, Бердянськ - окуповані, Маріуполь блокований. Тобто на півдні частина території вже під орками. Якась ху*ня там відбулася.
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18.03.2022 20:01 Ответить
В Марике полк НГ "Азов", 36 бригада морпехов, пограничники, кое-кто еще. Полностью окружен уже 16 дней. Столько спать вредно.
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18.03.2022 20:27 Ответить
Арестович казав, що деблокувати неможливо. На жаль.
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18.03.2022 20:03 Ответить
Нет такого слова - невозможно. Вопрос приемлемых потерь.

Не могли удержать, нужно было сразу выводить войска.
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18.03.2022 20:16 Ответить
Відмовили й молитесь , що ніколи не запросили , бо мабуть Ви не маєте достаньої війскової підготовки .
Україна це цівілізованна країна й не зацікавленна , що кидати під танки м"ясо , як то роблять в ********** . За ваше життя вони турбуються . Живим Ви важливійший , ніж в першому же бою щоб склали голову .
Я вірю в фах Залужного - він на відміну від Вас й мене військову академію закінчував й крім всього іншого дуже раціонально й чудово маневрує . Согодні задача знищити максимум живої сили , технікі й пунктів керівництва ворога .

А кинути по голому степу 300 км хоч 5 тисяч (але це дуже мало для прориву) , то до Маріуполя дійде 2-3 тисячи .

Ви розумієте , що таке перевага у повітрі ?!

Навколо міст її нема у ворога , а у голому степу на жаль є !
Якщо б було якось інакше , то ********** би розчавили йще по підході у Бердянкськ .
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19.03.2022 06:13 Ответить
Арестович завів снайперів в АТО на мінне поле! Так і ніхто не проводив розслідування!
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18.03.2022 21:58 Ответить
А хто він такий????
Що ви хапаєтесь за людину, яка щодня видає протилежні погляди
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18.03.2022 22:13 Ответить
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
https://bykvu.com/ua/bukvy/mozhu-zaprosyty-na-boiovi-pozytsii-iakshcho-vyzhyve-vidpovid-biitsia-azovu-na-slova-arestovycha/
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19.03.2022 09:12 Ответить
Арестович, ОП, Зеленский.
Или выведите войска из Мариуполя или дайте помощь.
Вы хотите похоронить там Азов и наши войска? Это же символ сопротивления уже.
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18.03.2022 20:04 Ответить
на данном этапе это не реально!!! мы же не страна с бесконечной армией!! Резервы накапливаются! и уже перебрасывают! но на Марик в лоб не зайдешь! только с севера
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18.03.2022 20:32 Ответить
как они их выведут?? кацапы гражданским выйти не дают, а он азов просто гумконвоем пропустят???
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18.03.2022 21:17 Ответить
Важко ! Найважче ! Але вірю,що витримаєте !Підмога буде !Ми не все знаємо,не все розуміємо !
Душа за Маріуполь болить...Ваші Побратими вже ідуть !!!
Все буде Україна !
Все буде Маріуполь !
АЗОВу-СЛАВА !!!
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18.03.2022 20:05 Ответить
Нічого не зрозуміло. чому не можна дати підмогу їм((
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18.03.2022 20:15 Ответить
какую подмогу и откуда?
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18.03.2022 20:30 Ответить
Зняти третє кільце оборони з Київа може?
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19.03.2022 04:09 Ответить
Roman Zamno dd465288

Арестович, ОП, Зеленский.
Или выведите войска из Мариуполя или дайте помощь.
Вы хотите похоронить там Азов и наши войска?

Саме цього вони і хочуть, тому що панічно бояться Азову, як, до речі, у свій час боявся добровольців Порошенко, тому і допустили Іловайськ.
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18.03.2022 20:23 Ответить
Спорное заявление.
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18.03.2022 20:37 Ответить
Уся Україна молиться за вас рідненькі ! У нас тут всі хлопці голові хоч зараз їхати вам на допомогу! Ви встоєте
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18.03.2022 20:25 Ответить
Если рашисты возьмут Мариуполь при учете что Бердянск уже оккупирован - то сухопутный коридор в крым практически готов + нас отрежут от Азовского моря и портовой инфраструктуры,а это мягко говоря пуево...Под посевную гоблины спокойненько пустили себе воду в крым разрушив часть дамбы - видел ролики на ютуб и так на форумах - не думаю что фейк - у нас по этой теме гробовая тишина - почему? Договорились или что спокойно наблюдаем?
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18.03.2022 20:30 Ответить
Два роки зелені гниди намагались якимось чином пустити воду в Крим. Але реакція суспільства була однозначною - ніякої води окупантам! Так і лізуть на поверхню найжахливіші сценарії багатоходівочки кремлівської агентури.
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18.03.2022 23:45 Ответить
Хлопці !!! Нема слів...Ви самі найкращі у світі !!! Серце болить за Вас і Маріуполь...Не знаю як Вам допомогти....
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18.03.2022 20:31 Ответить
Мы будем помнить тебя и Калину теж
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18.03.2022 20:49 Ответить
Однозначно - это предательство стратега наполеончика и его окружения
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18.03.2022 21:00 Ответить
Відмовили й молитесь , що ніколи не запросили , бо мабуть Ви не маєте достаньої війскової підготовки .
Україна це цівілізованна країна й не зацікавленна , що кидати під танки м"ясо , як то роблять в ********** . За ваше життя вони турбуються . Живим Ви важливійший , ніж в першому же бою щоб склали голову .
Я вірю в фах Залужного - він на відміну від Вас й мене військову академію закінчував й крім всього іншого дуже раціонально й чудово маневрує . Согодні задача знищити максимум живої сили , технікі й пунктів керівництва ворога .

А кинути по голому степу 300 км хоч 5 тисяч (але це дуже мало для прориву) , то до Маріуполя дійде 2-3 тисячи .

Ви розумієте , що таке перевага у повітрі ?!

Навколо міст її нема у ворога , а у голому степу на жаль є !
Якщо б було якось інакше , то ********** би розчавили йще по підході у Бердянкськ .
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19.03.2022 06:14 Ответить
Деблокада буде, тримайтесь.
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18.03.2022 21:02 Ответить
Я смотрю, "Азов " тут уже похоронили
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18.03.2022 21:07 Ответить
Та не дай, Боже. Але я в розпачі ... Все можливе з російською агентурою при владі.
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18.03.2022 21:21 Ответить
Цинічно, але скоріш за все так. Цій владі такі по хорошому угашені анархісти з патріотичним менталітетом не потрібні. Попередня - до такої ницості не опускалась, між іншим.
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18.03.2022 22:05 Ответить
Маріуполю можно допомогти лише загальним наступом, а для цього поки немає достатньо сил. Просто окремими групами прориватися в місто немає сенсу...
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18.03.2022 21:30 Ответить
Нужно просить у Эрдогана байрактары хотя бы для разведданных для Азова ! Это только один вариант ! Дипломатия тут не поможет !
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18.03.2022 21:38 Ответить
Shanna Castellanos 84782519

ГЕРОЯМ СЛАВА!Вы ГОРДОСТЬ ,ЧЕСТЬ И СИЛА УКРАИНЫ!ВАШИМ МУЖЕСТВОМ ВОСХИЩАЕТСЯ ВСЯ СТРАНА И МОЛИТСЯ ЗА ВАС,ЧТОБЫ ВЫ ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ !БОГ И УКРАИНА на ВАШЕЙ СТОРОНЕ !СЛАВА УКРАИНЕ!

Героям Слава!!!
На Вас смотрит весь мир и Вы уже вошли в историю!!!
Оставайтесь живыми ребята
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18.03.2022 21:52 Ответить
Азовцы,зсу,оборона.Все кто защищает Мариуполь,титанические герои.
Не представляю,как они это "вывозят".
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18.03.2022 21:56 Ответить
Сьогоднішня заява Люсі Арєстович - це цвях в домовину Маріуполя. Вустами свого штатного звиздобола режим Зеленського сказав, що Маріуполь рятувати не будуть!
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18.03.2022 23:39 Ответить
Не знаю що і казати, це просто пізд%ць. Не можна кидати своїх, НЕ МОЖНА!
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19.03.2022 04:12 Ответить
Задовбали диванні алармісти !

Хлопці , ви важаєте , що захістники Маріка мріють , щоб на їх деблокування Залужний відправить 10 тисяч , з яких дойде тільки 5 ?!

Почуйте , що кажуть бійіці -- вони кажуть про страждання мирних громадян . Про тотальну руйнацію міста ...
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19.03.2022 06:39 Ответить
Пошел ***** *****.
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19.03.2022 10:00 Ответить
 
 