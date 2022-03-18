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"Без цензуры вживую": США, Китай и война в Украине. Оккупанты в шоке от Украины. День 23. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
23-й день Народной войны.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Топ комментарии
+8 Ksenia VB
показать весь комментарий18.03.2022 21:01
+5 Хроники Хаоса
показать весь комментарий18.03.2022 20:40
+2 Андрей Забигайло
показать весь комментарий18.03.2022 21:36
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Пожалуйста, подождите...
Гарантія у нас одна - ЗСУ.
Коли Буткевича вкусив Єрмак ? :/
Проблема не тільки в неокресленості таких
фантазійгарантій. Але і в тому, що такі фантазії сприяють нарративу ОПи ЗЕ про "НАТО виновата"... і далі торпедують західний курс України.
Україна поза НАТО (хай навіть і з гарантіями від США) приречена на пасивну політику - трястися за своє існування, як це робить вже дуже довго Тайвань.
Зараз ціллю України мають бути не якісь гарантії, але завданя великої поразки кацапії, користуючись настільки сприятливою ситуацією - кращої нагоди не буде дуже довго, може навіть до кінця існування (теперішньої) України.
Інакше (при умові збереження політично-економічного союзу німці-кацапи-...) наступна (наступні) війни з кацапією знову проходитимуть на нашій території, з відповідними руйнуваннями.
Сподівання на досягненні малореальних ( і загалом обмежуючих) гарантій заводять на манівці, спричиняють фальшиві надії, що нас хтось може (або й навіть мусить) рятувати від кацапів.
А може от за кілька днів/тижнів можна буде знову розкрадати рештки України! А може й навіть розкрадемо кошти (не перемігши кацапів отримаємо копійки порівняно з втратами) на відбудову!
Україна має переводити економіку на військові рейки вже. В розрахунку вийти на кордони України. Кожен інший напрямок руху буде гіршим.
Тривалі успіхи проти степу бували досягнуті тільки активною протидією (і військово - в близькому степу, і дипломатично - в далекому).
Напр. Володимиру Мономаху вдалося загалом розв"язати половецьку проблему (як екзитенціальну) тільки надцять років ганяючи степовиків на території обмеженій Кавказом і Волгою. (На жаль, потім Київ ослаб, його конкуренти шукали союзів з половцями і половці як фактор в політиці залишилися... але вже не такий загрозливий, як раніше).
Святославу вдалася військова складова, але дипломатично (з часом) програв візантійцям в змаганні за степових союзників, за тим послідувала військова поразка від Візантії і частину надбань було втрачено. Але до походу в Болгарію все працювало.
Китайці, руйнуючи небезпечні для них степові утворення, забиралися аж до Центральної Азії, а вплив мали аж до Каспію. Персам теж доводилося тримати під контролем Центральну Азію - як тільки її втрачали, то починалися війни зі степовиками за саме існування Персії. І ця схема повторялася дуже багато разів (мабуть кільканадцять+ для персів і багато разів для Китаю).
Московія трішки відрізняється від кочовиків ... але загроза від неї дуже подібна (хоч може ця різниця є тільки впливом епохи).