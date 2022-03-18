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Российские оккупанты обстрелами уничтожают металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты уничтожают металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.
Об этом в фейсбуке сообщила Ирина Антонюк, передает Цензор.НЕТ.
"Русские фашисты уничтожают завод "Азовсталь" в Мариуполе. Мир молчит.
"Азовсталь" является вторым комбинатом по объему производства стали в Украине после "Арселор Миттал Кривой Рог" и является собственностью донецкой финансово-экономической группы System Capital Management, Рината Ахметова, - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий18.03.2022 21:16
+11 Гоша Фантомас b9eb6379
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+11 Перехватчик
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Видео - https://youtu.be/UMVpN3TPUz8
а пото построили заводы и население стало 500 тысяч
@donikroman
·
17 мар.
На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини. Він послав людей як подалі.
@prof_preobr
·
8 ч
Беглов: на смену западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана. Понимаете?
Мы настолько сверхдержава, что теперь работу россиянам будут давать мигранты из Средней Азии.
Еще на триллион выставим!
Будут 10 лет только на Украину работать!
Він не може приватний батальйон створити і захистити маріуполь, де знаходяться його підприємства? Так як колись коломойський створював!
чи надіється, що з карманів українців йому мільярди відшкодують?
@_Fashington
·
1 ч
Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв