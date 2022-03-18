Российские оккупанты обстрелами уничтожают металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. ВИДЕО

Российские оккупанты уничтожают металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом в фейсбуке сообщила Ирина Антонюк, передает Цензор.НЕТ.

"Русские фашисты уничтожают завод "Азовсталь" в Мариуполе. Мир молчит.

"Азовсталь" является вторым комбинатом по объему производства стали в Украине после "Арселор Миттал Кривой Рог" и является собственностью донецкой финансово-экономической группы System Capital Management, Рината Ахметова, - говорится в сообщении.

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