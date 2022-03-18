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"Есть! Аж огонек пошел!" - украинские десантники в Донецкой области уничтожают оккупантов с помощью ПТРК. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские десантники опубликовали видеозапись, на которой с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожают российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили в Донецкой области.

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Топ комментарии
+51
Ахаххх, неплохо там народную милицыю внутри прожарило
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18.03.2022 21:09
+35
Смажена русня надихає
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18.03.2022 21:11
+27
Ну вот, а говорили Макдональдс незаменим на рассеи. Однако украинцы быстро подмогли кацапам с жареными крылышками в собственном соку.
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18.03.2022 21:14
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Ахаххх, неплохо там народную милицыю внутри прожарило
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18.03.2022 21:09 Ответить
Смажена русня надихає
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18.03.2022 21:11 Ответить
мало. бо каци поки ***** більше бояться чим наших птрк
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18.03.2022 21:11 Ответить
Ну вот, а говорили Макдональдс незаменим на рассеи. Однако украинцы быстро подмогли кацапам с жареными крылышками в собственном соку.
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18.03.2022 21:14 Ответить
Прожаренный касап дольше сохраняется. Правда мамка не может опознать,родинка то обгорела.
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18.03.2022 21:14 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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18.03.2022 21:14 Ответить
Одно погано - занадто швидко подохли
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18.03.2022 21:14 Ответить
Прости у ЗСУ ещё много работы.
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18.03.2022 21:21 Ответить
Боді премію - за підбиту техніку
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18.03.2022 21:16 Ответить
Карта орієнтовної ситуації в Україні станом на 19:00 UTC 18/03/22.
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18.03.2022 21:16 Ответить
це до чого?
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18.03.2022 21:20 Ответить
Для того, щоб всі були в курсі.
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18.03.2022 21:24 Ответить
мы уже в курсе, саня санев сергей сергеев, коля коля, вася вася... совсем обленились
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18.03.2022 21:43 Ответить
У курсі?
Ок. Живи і далі у фантазіях обдристовича та подоляка.
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18.03.2022 21:46 Ответить
А ты думал, что мы уже должны быть под Москвой?
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18.03.2022 22:05 Ответить
Для реальности...
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18.03.2022 21:27 Ответить
чому крим і ордло синього кольору? там також все червоне!!!
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18.03.2022 21:34 Ответить
Слева подписано. Синим то что оккупировано до 24 февраля, красным - после. Люди, не не тупите так, господи...
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18.03.2022 21:37 Ответить
Мокші не захопили ці території. Вони тільки рухаються дорогами.
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18.03.2022 21:34 Ответить
З усіх карт це найактуальніша і реальна. Все, що червоне - це вже окупація.
https://twitter.com/War_Mapper
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18.03.2022 21:39 Ответить
А как добраться до юга Запорожской области, например? Фактически, карта обьективная, увы
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18.03.2022 21:40 Ответить
Джерело?
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18.03.2022 21:45 Ответить
https://twitter.com/War_Mapper
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18.03.2022 21:46 Ответить
В целом, совпадает с liveuamap.com
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18.03.2022 21:49 Ответить
Це нормально. Люди бояться реальності. Бояться просування свинопсів. З телевізора рапортує арестович та подоляк - там все красиво.
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18.03.2022 22:01 Ответить
Красівоє
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18.03.2022 21:20 Ответить
Вашингтонский Обком

@_Fashington

1 ч

Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв

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18.03.2022 21:39 Ответить
Не погиб а сдох
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18.03.2022 21:45 Ответить
 
 