"Есть! Аж огонек пошел!" - украинские десантники в Донецкой области уничтожают оккупантов с помощью ПТРК. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские десантники опубликовали видеозапись, на которой с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожают российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили в Донецкой области.
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Ок. Живи і далі у фантазіях обдристовича та подоляка.
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@_Fashington
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