"Есть! Аж огонек пошел!" - украинские десантники в Донецкой области уничтожают оккупантов с помощью ПТРК. ВИДЕО

Украинские десантники опубликовали видеозапись, на которой с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожают российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили в Донецкой области.

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