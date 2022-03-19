Переговоры о мире и безопасности для Украины – это единственный шанс для России снизить ущерб от собственных ошибок, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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