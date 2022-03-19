РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12047 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
8 662 20
Буш (195) Клинтон (138) США (23161)

Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон вместе посетили украинскую церковь в городе Чикаго, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с борющимся с российскими оккупантами народом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на официальный Twitter 43 американского президента.

Экс-лидеры Штатов опубликовали видео своего визита в Украинскую Католическую Церковь Святых Владимира и Ольгу.

В ролике показано, как оба несут букеты ярко-желтых подсолнечников, перевязанных синей и желтой лентами. Цветы они положили у храма.

Также читайте: Байден призывает Цзиньпина использовать влияние на РФ, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп

"Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, борющимся за свою свободу и свое будущее", – говорится в публикации Буша.

Аналогичное видео выложено и в Twitter Клинтона. Видео подписано так: "Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
а чим вам Українська Католицька Церква не до вподоби?
показать весь комментарий
19.03.2022 07:02
+4
У зв'язку із можлмвою заробоною Ютубу в рашці ошолошено конкурс на кращу назву "вітчизняного" відеохостингу. Поки що лідірує назва "Говнотуб"!
показать весь комментарий
19.03.2022 06:35
+3
А це не українська церква ?
показать весь комментарий
19.03.2022 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто Обама знову осторонь, миротворець хрЄнов....
показать весь комментарий
19.03.2022 06:32 Ответить
технолох, не петуши...
показать весь комментарий
19.03.2022 06:35 Ответить
Буш і Клінтон - це те що я називаю bipartisan.
показать весь комментарий
19.03.2022 06:33 Ответить
У зв'язку із можлмвою заробоною Ютубу в рашці ошолошено конкурс на кращу назву "вітчизняного" відеохостингу. Поки що лідірує назва "Говнотуб"!
показать весь комментарий
19.03.2022 06:35 Ответить
У них есть рутуб и яндекс дзен.
показать весь комментарий
19.03.2022 09:11 Ответить
а як щодо "паРашатуб"?
показать весь комментарий
19.03.2022 10:28 Ответить
Амінь.
показать весь комментарий
19.03.2022 06:40 Ответить
А то нічого що вони відвідали Українську Католицьку Церкву
показать весь комментарий
19.03.2022 06:59 Ответить
а чим вам Українська Католицька Церква не до вподоби?
показать весь комментарий
19.03.2022 07:02 Ответить
А це не українська церква ?
показать весь комментарий
19.03.2022 07:29 Ответить
Просто був коментар одного з дописувачів, але цензор його удалив про те він відвідав ПЦУ а не УПЦ
показать весь комментарий
19.03.2022 07:33 Ответить
він - це Буш і Клінтон?
мо їх всеж таки було двоє?
показать весь комментарий
19.03.2022 08:03 Ответить
вова ти геть все попутав!
показать весь комментарий
19.03.2022 08:11 Ответить
А что в католической, протестантской церквях другой Бог, чем в православных?!
"1Не хочу, братья, чтобы вы пребывали в неведении относительно духовных даров. 2Вы помните, что когда вы были язычниками, то вас что-то толкало к немым идолам. 3Итак, поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух.
4Есть различные дары, но Дух один. 5Есть разные служения, но Господь один и тот же. 6Есть разные действия, но все их производит один и тот же Бог во всех нас."
Евангелие
1 Коринфянам 12
Ст.1-6 🙏🙏🙏

1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/
1. Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. 2. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 4. Дары различны, но Дух один и тот же; 5. и служения различны, а Господь один и тот же; 6. и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7. Но каждому дается проявление Духа на пользу.
1 Коринфянам 12 глава - Библия - Комментарии Жана Кальвина: https://bible.by/jan-calvin/53/12/

1 Теперь давайте поговорим о духовных дарах. Я не хочу, чтобы вы пребы вали в неведении о них.
2 Вы помните, что когда вы были язычниками, то испытывали бессознательное влечение к немым идолам.
3 Поэтому поймите, что никто, говорящий по побуждению Духа Божьего, не произнесет проклятия против Иисуса, и никто не признает, что Иисус есть Господь, если к этому его не побудит Святой Дух.
4 Есть различные дары, но Дух один.
5 Есть разные служения, но Господь один и тот же.
6 Есть разные действия, но производит их один и тот же Бог.

1 Коринфянам 12 глава - Слово Жизни → Толковая Библия Лопухина: https://bible.by/parallel/rsz/lopuhin-bible/53/12/
показать весь комментарий
19.03.2022 09:31 Ответить
та пішли вони в сраку
показать весь комментарий
19.03.2022 08:22 Ответить
А чого третю гниду не взяли...
показать весь комментарий
19.03.2022 08:24 Ответить
Гріхи пішли відмолити за те що Україну без зброї залишили?
показать весь комментарий
19.03.2022 09:19 Ответить
Україну без зброї залишила "українська" влада! За нашої мовчазної згоди. Тому претензії геть не за адресою!
показать весь комментарий
13.05.2022 07:17 Ответить
это те кто разаружил Украину, нах, а не в церковь.
показать весь комментарий
19.03.2022 11:10 Ответить
 
 