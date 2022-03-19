Буш и Клинтон посетили украинскую церковь в США. ВИДЕО

Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон вместе посетили украинскую церковь в городе Чикаго, чтобы таким образом продемонстрировать солидарность с борющимся с российскими оккупантами народом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на официальный Twitter 43 американского президента.

Экс-лидеры Штатов опубликовали видео своего визита в Украинскую Католическую Церковь Святых Владимира и Ольгу.

В ролике показано, как оба несут букеты ярко-желтых подсолнечников, перевязанных синей и желтой лентами. Цветы они положили у храма.

Также читайте: Байден призывает Цзиньпина использовать влияние на РФ, чтобы остановить войну в Украине, - Госдеп

"Президент Джордж Буш: Америка солидарна с народом Украины, борющимся за свою свободу и свое будущее", – говорится в публикации Буша.

Аналогичное видео выложено и в Twitter Клинтона. Видео подписано так: "Америка едина с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения".