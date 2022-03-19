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Израиль передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Национальная служба экстренной медицинской помощи Израиля передаст Украине четыре бронированных кареты скорой помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, Израиль уже доставил эти машины в Польшу. Их будут использовать для эвакуации раненых из наиболее опасных зон.

Также Израиль отправляет в Молдову своих русско-и украиноязычных парамедиков. Они должны оказывать медицинскую помощь украинцам на границе. Кроме того, израильские медики создадут полевой госпиталь в Польше.

Также смотрите: Нам плохо от разворачивающейся на глазах всего мира гуманитарной катастрофы. Наше сердце с вами, - первая леди Израиля Михаль Герцог. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Литовцы дарят свои внедорожники для нужд теробороны Украины, при том не пустые а набитые гуманитарко
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19.03.2022 07:00
+19
Орді безпілотними, а нам швидкі. Дивіться не переплутайте!!
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19.03.2022 06:57
+19
Хитрожопість 80 рівня. 4 автомобіля, це менше ніж 4 джавеліна по грошах. Зате, який піар буде, якщо їхні, розмальовані рекламою Ізраїлю автомобілі, будуть мелькати в зоні бойових дій.
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19.03.2022 07:05
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Целых ЧЕТЫРЕ, Карл!
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19.03.2022 06:57 Ответить
Німці теж з дрібниць починали 😏
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19.03.2022 07:02 Ответить
Орді безпілотними, а нам швидкі. Дивіться не переплутайте!!
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19.03.2022 06:57 Ответить
дареному коню в зубы не смотрят.
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19.03.2022 06:58 Ответить
Стосовно Німеччини так не говорили.
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19.03.2022 07:37 Ответить
Литовцы дарят свои внедорожники для нужд теробороны Украины, при том не пустые а набитые гуманитарко
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19.03.2022 07:00 Ответить
Хитрожопість 80 рівня. 4 автомобіля, це менше ніж 4 джавеліна по грошах. Зате, який піар буде, якщо їхні, розмальовані рекламою Ізраїлю автомобілі, будуть мелькати в зоні бойових дій.
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19.03.2022 07:05 Ответить
Таки гешефт! А сэкономичные шекели положим в надёжное место
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19.03.2022 07:15 Ответить
а шо ві хатєлі? а пакраска стоит,аценіте красату
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19.03.2022 07:20 Ответить
Беня красил !!!!!

раздуплился
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19.03.2022 15:16 Ответить
Это не от правительства Израиля. Это от организации Магин Давид Адом (Красная Звезда Давида, аналог Красный Крест и Красного Полумесяца), Еврейского Агенства "Сохнут", члена Кнессета Александра Кушнира (род в Дрогобиче, в Украине) и пожертвования Християнских Сторонников Израиля.
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19.03.2022 07:30 Ответить
Вони їх відправляють 2 тиждень. Про госпіталь теж було, сказали спочатку так, потім ні... візи ввели... краще б ударні дрони параші не постачали
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19.03.2022 07:34 Ответить
Хотел бы спуститься на ваш примитивный уровень и послать просто ***** ! Но Возможно среди диванных украинских дрочеров кто-то прочитает ! Нет у параши военных технологий Израильской оборонки ! Это дешовый фейк для безграмотных ! Мы воюем с Кремлем со времён Брежнева , крошим танкистов и авиацию рашистов во всех войнах и не скулим и просим помощи ! А нас всего как в двух областях Украины ! Хорошо что патриоты Украины сейчас на войне ! Слава Азову , слава ЗСУ , слава Украине
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19.03.2022 09:02 Ответить
иди за руССким кораблем ....шабат правоверный
https://myc.news/politika/vsu_sbili_rossijskij_bespilotnik_izrailskogo_proizvodstva
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19.03.2022 09:42 Ответить
Тобто ви воювали вже давно з сересер і з Брежнєвим-тобто вашим собратом по крові і цк в якому було приблизно 76% ваших соплемінників. Пишите про низький інтелект і культуру дописувачів - проявляючи свою "культуру" і "інтелект"-посилаючи. Євейська хуцпа ів дії. Пливіть собі кудись дальше.
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19.03.2022 10:14 Ответить
пізніше інформації щодо госпіталю була інформація від уряду ізраїлю, що це приватна ініціатива і уряд до виконання/невиконання ніякого відношення немає. одним словом - слова, точніше піар (
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19.03.2022 11:56 Ответить
лучше что то
чем ничего
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19.03.2022 07:38 Ответить
Взагалі за допомогу зазвичай дякують. Якщо не потрібна, то відмовтеся від машин та госпіталю. Пораненим допоможуть джавеліни.
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19.03.2022 08:12 Ответить
Госпіталь в Польщі?
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19.03.2022 08:17 Ответить
Туди доставлятимуть поранених з України. Я так зрозумів.
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19.03.2022 08:24 Ответить
Не здивуюсь, що як уманські сказали"Потім поверніть"...Ну килимки вимити обовязково(мілким шрифтом).
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19.03.2022 08:20 Ответить
Читаю комментарии и ******* , как много необразованного быдла в моей любимой Украине ! Израиль не поставляет беспилотники России , поддержали в санкциях тем самым убили десятки фермерских крупных компаний страны , убытки в десятках миллион . Помогают в гуманитарно медицинской сфере. Тысячи выходцев из Украины выходят на митинги по всему Израилю с давлением на правительство ! Очень много людей самостоятельно приносит гуманитарную помощь которую отправляют в Украину , и в конце концов есть и добровольцы которые в теробороне Украины ! Но диванные ******/патриоты все ещё не нажрутся ! У меня вопрос , а где были вы когда в прошлом году я с семьей сидел днями и ночами в подвале бомбоубежища и по нам запустили тысячи росийско/арабские ракеты 🚀! Мы вообще просим помощи от кого то когда-то , у нас население в 5 раз меньше чем в Украине ! Мужчины все берут оружие и идут на войну ,нас окружают одни Кремлевские арабы превышая нас в живой силе в 50 раз ! Ниче живем и ****** всех кого хотим и не скулим ! Это я к тому , диванная рота закройте свои грязные рты и идите вызволять Мариуполь ! Слава ЗСУ 👏🏻 , Слава Украине
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19.03.2022 08:27 Ответить
Пруф на непоставлений дронов. Это в Житомерской области сбили, то что вы не поставляете и таки, а що там с Голодомором?
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19.03.2022 08:31 Ответить
Усі знають, що Голодомор влаштували євреї. А хто не знає, той москаль.))

По соціальних мережах гуляє картинка з портретами та іменами діячів явно єврейського походження, начебто причетних до організації Голодомору. Галерею портретів вінчає підпис "Україна має знати цих убивць поіменно! Це виконавці голодомору на території України. Втім, такий підбір винуватців уже викликає підозру. Адже де у цьому списку тодішні керівники Радянської України - Влас Чубар, Панас Любченко, Станіслав Косіор, Петро Постишев та інші, які виконували розпорядження Кремля щодо впровадження явно нездійсненних планів хлібозаготівель та конфіскації врожаю?

Зрештою, з матеріалів кримінальної справи Служби безпеки України 2009-2010 років випливає, що організаторами Голодомору були керівники Комуністичної партії та уряду СРСР та УРСР Йосип Сталін (грузин), В'ячеслав Молотов (росіянин), Лазар Каганович (єврей), Павло Постишев (росіянин), Станіслав Косіор (поляк), Влас Чубар (українець) та Мендель Хатаєвич (єврей). Маємо справді міжнародну злочинну організацію!
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19.03.2022 08:45 Ответить
ой вей.. от тільки Ізраїль не визнав Голодомор як акт геноциду українського народу, тоді як Україна визнала Холокост... от дива
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19.03.2022 09:54 Ответить
Вообще-то пруфы приводят о том, что нечто есть, а не про то, что этого нет.
Будет он у Вас про то, что сейчас Израиль поставляет дроны РФашке?
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19.03.2022 08:48 Ответить
Т.е. про то, что Израиль _сейчас_ поставляет РФашке беспилотники, у Вас ничего нет?
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19.03.2022 12:21 Ответить
Ще додам для повноти картини:

Дані української митниці за 2021 рік. Загальний товарообіг з Росією склав 10,1 мільярда доларів: постачання російських товарів в Україну - 6,65 мільярда, українських до Росії - 3,44 мільярда. Українські митники зафіксували ще суттєвіше зростання торгівлі між країнами - майже на 39%. І при цьому підтвердили випереджаюче зростання саме російського експорту в Україну (+46%) над українським у Росію (+27%). Негативне сальдо торгівлі товарами для України вони визначили у 3,21 мільярда доларів.

Тож треба спочатку розібратися з фактами.
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19.03.2022 08:37 Ответить
Тода раба.
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19.03.2022 08:49 Ответить
Отож факти. Хтось дуже вже хотів подивитися в очі пуйла, а хтось здав операцію з вагнерівцями, хтось закликав знову повернутися на газову і електричну голку московії і щиро дружити з московією і таке інше. Воюємо з московією тому що міцне суспільство. а президента пропонуємо на нобелівську премію з приставкою президент і народ. Маємо євврейске керівництво і їхні зомбоящики, тому і торгівля і все інше з їхнього заохочення і стимуляції. Повірте мені - українці їх за це все запитають. (Якось так).
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19.03.2022 10:26 Ответить
"Необразоване бидло" іноді читає ізраїльську пресу.
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19.03.2022 08:44 Ответить
Страна Израиль , это к сожалению всегда воюющая страна спасибо кремлю ! Так вот , под видом беженцев едут не только беженцы , но и те кого депортировали не давно ! Но что тебе диванному вояке объяснять ! Бери винтовку и вали в Мариуполь , там беда
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19.03.2022 09:22 Ответить
по чему не в Мариуполе? не надо учить Украину как ей жить.... а то в Умань можно билетик не получить
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19.03.2022 09:32 Ответить
я тобі уже писав... ти вже з фронту? з якого, з ташкенського, як колись в сссрі писати про таких хуцпових боЄвиків (((
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19.03.2022 11:59 Ответить
вы ж вроде у США на содержании, не? героичный вы наш...
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19.03.2022 18:58 Ответить
Читайте https://www.vesty.co.il/
Особливо "цікаві" коменти до статей про Україну.
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19.03.2022 08:41 Ответить
Бот / задрот иди на войну !
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19.03.2022 09:23 Ответить
«...Как только Израиль объявит миру, что наши границы открыты, хлынет поток, который будет невозможно остановить. Это повлечет за собой полное уничтожение Израиля и как западного, и как демократического, и, в первую очередь, как еврейского государства», - заявил чиновник.
Москович заявил, что «не стыдится» обвинений в дискриминации, так как Государство Израиль было создано именно для того, чтобы «проводить дискриминацию в иммиграционной политике в пользу тех, кто подпадает под Закон о возвращении...»
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19.03.2022 10:00 Ответить
ти хуцпа, вали в ізраїль і сиди там тихо. не подобаються дописи щодо таких як ти - зникни з форуму.
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19.03.2022 12:00 Ответить
Надають те що реально зараз неможливо використовувати. "На тобі небоже, що мені не гоже". Як завжди лицемірство і великий піар.
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19.03.2022 10:07 Ответить
пошли нах ж2 сраная
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19.03.2022 11:08 Ответить
А как на счет "спайков" и "гарупов" ? каретами скорой помощи рашизм не остановить!
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19.03.2022 12:26 Ответить
Тяжкі машиняки, палива жеруть певно ого го. Але і то добре, русні ж на разі не зрозуміло, чому Ізраіль розмістив своі польові госпіталі серед "фашистів". Тому хоч і дрібниця, але вагома.
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19.03.2022 19:34 Ответить
 
 