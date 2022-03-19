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Николаевская область (1868) Ким Виталий (235)

Глава Николаевской ОГА Ким снова на связи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Глава Николаевской ОГА целый день не выходил на связь. Чиновник записал новое видео и объяснил, что произошло.

"Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, который ежедневно регулярно в течение дня информировал местных жителей о ходе ситуации в регионе, 18 марта не выходил на связь и не записал ни одного видео", - сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Утром, 19 марта, руководитель области опубликовал видеообращение, заявив, что все у него хорошо, он готовится к работе.

Подходящее видео он распространил в Telegram.

Ким рассказал, что отдохнул и решил прогуляться перед работой.

"Доброе утро, мы из Украины. Прогуливаюсь, сейчас приеду на работу... Все хорошо, сейчас будем", – сказал он.

Днем раньше вместо привычного видео Ким просто написал в Telegram: "Все ок немного занят".

Также читайте: Нас все больше, а россиян все меньше, готовимся к посевной, - Ким
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Топ комментарии
+39
Jaroslav Lisevich

March 17 at 5:48 PM ·

Справжні Герої України.
І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
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19.03.2022 09:52
+15
кім,- це сама страшна зброя для параші,- він їх вбиває своїм оптімизмом
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19.03.2022 09:59
+6
Чому військові продовжують спати в казармах, які знає кожна собака в місті??? Невже складно розділити, розмістити їх по хатам???
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19.03.2022 10:34
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касапоуравнитель проснулся..
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19.03.2022 09:51 Ответить
Jaroslav Lisevich

March 17 at 5:48 PM ·

Справжні Герої України.
І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
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19.03.2022 09:52 Ответить
кім,- це сама страшна зброя для параші,- він їх вбиває своїм оптімизмом
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19.03.2022 09:59 Ответить
Чому військові продовжують спати в казармах, які знає кожна собака в місті??? Невже складно розділити, розмістити їх по хатам???
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19.03.2022 10:34 Ответить
Справжніх Героїв не показують щодня по тб,а ті хто знімають відосіки лише у нашій країні стають героями.Бутусов на своїй сторінці в ютубі від початку війни не завантажував нові відео,бо захищає Україну і немає на це часу,в цього чиновника часу достатньо.Якби провести соцопитування ,то Бутусов програв би кіму,бо про нього знають порівняно небагато людей.зеленсьий також користується цією технологією.
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19.03.2022 10:34 Ответить
Віталій Кім /////// Mar 19 at 09:58 ///////
Вчера орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Ещё идёт спасательная операция.
Мы готовимся к посевной, эвакуируем людей.
По военной части - зачищаем сёла, двигаемся аккуратно.
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19.03.2022 10:37 Ответить
Я тільки не розумію, вони чекали чогось іншого від орків? Навіщо так тупо підставляти власних військових??
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19.03.2022 10:50 Ответить
Це питання не до Кіма. У солдат є військові командири.
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19.03.2022 12:39 Ответить
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19.03.2022 13:04 Ответить
СЛАВА БОГУ ,что выспался и прогуливается…
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19.03.2022 13:22 Ответить
По-моему этот чувачек слегка обдолбаный... Его оптимизм в последнее время якось ... "не кумарит".
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19.03.2022 16:14 Ответить
 
 