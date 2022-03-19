Глава Николаевской ОГА Ким снова на связи. ВИДЕО
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Глава Николаевской ОГА целый день не выходил на связь. Чиновник записал новое видео и объяснил, что произошло.
"Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, который ежедневно регулярно в течение дня информировал местных жителей о ходе ситуации в регионе, 18 марта не выходил на связь и не записал ни одного видео", - сообщает ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Утром, 19 марта, руководитель области опубликовал видеообращение, заявив, что все у него хорошо, он готовится к работе.
Подходящее видео он распространил в Telegram.
Ким рассказал, что отдохнул и решил прогуляться перед работой.
"Доброе утро, мы из Украины. Прогуливаюсь, сейчас приеду на работу... Все хорошо, сейчас будем", – сказал он.
Днем раньше вместо привычного видео Ким просто написал в Telegram: "Все ок немного занят".
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March 17 at 5:48 PM ·
Справжні Герої України.
І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
Вчера орки подло ударили ракетами по спящим солдатам. Ещё идёт спасательная операция.
Мы готовимся к посевной, эвакуируем людей.
По военной части - зачищаем сёла, двигаемся аккуратно.