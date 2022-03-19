"Орки подло ударили ракетой по спящим нашим солдатам. Продолжается спасательная операция", - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по спящим украинским военным в Николаевской области. В настоящее время идет спасательная операция.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Продолжается спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом говорить, поскольку жду официальных данных от ВСУ", - отметил он.
Ким добавил, что в целом ситуация в области спокойна. Украинские военные зачищают деревни и отодвигают противника на линии фронта.
"Комментировать тоже сильно не хочу, потому что тактика с человеческими потерями – не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Орки – это катастрофа! Выезжают, стреляют по селам испуганные. Из автомата расстреляли гуся", – добавил глава области.
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Війна це вже підло.
Підорашка - це підло в степені три.
В Мушкетери грати хочете?
При массовых обстрелах, все казармы должны быть пустые. Неужели так трудно, где-то поставить палатки небольшие, но не рядом. Где-то, можно открывать склады, школы, залы, подьезды и подвалы домов и выдать личному составу раскладушки и спальные мешки.
https://fb.watch/bRliJilDxk/
Перший - потоплення Сагайдачного
Другий - загибель військових у казармі
Третій - ще більше жертв у тих самих казармах.
Де контр-розвідка?
Навіть у небоєздатному стані він був би приоритетною ціллю на який ворог витрачав сили та **********.
Але сам факт потоплення у ПЕРШИЙ день, це злочин!
Первая заповедь на войне - никогда не верь русне
Чтобы забрать инициативу, нужно самим атаковать, а атакующий обычно теряет больше людей и техники, чем окопавшийся защищающийся враг. Возможно, Генштаб решил поберечь армию на случай, если на нас опять попрут в массированную атаку и снова придётся обороняться. Возможно, у нас самих не достаточно солдат и техники для собственного массированного наступления. Под такие размышления бы ещё, конечно, не размещать солдат в известной казарме в обороняющемся городе, но, видимо, не только кацапы в Чернобаевке умеют ошибаться.
Гусю еще повезло, могли и бульдозером раздавить, санкционный продукт как-никак.
А консерва, яка волає "Все пропало"... не дочекаєтесь!